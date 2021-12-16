Новосибирской области выделят еще 1,6 млрд на строительство новой ледовой арены

В 2022 году власти Новосибирской области получат еще 1 миллиард 613,5 миллиона рублей на завершение строительства ЛДС. Об этом сегодня, 16 декабря, на сессии заксобрания по видеосвязи сообщил первый зампред Госдумы Александр Жуков.
— В 2022 году должна быть готова к проведению соревнований ледовая арена. На это будет направлен 1 миллиард 613,5 миллиона рублей. На ее строительство и обустройство прилегающей территории, — сказал Жуков.
Стройка ледовой арены в Новосибирске идет с отставанием. На прошлой неделе полпред президента в Сибири Анатолий Серышев посетил стройку новосибирского ЛДС и заявил о существенном отставании от графика. Об этом на итоговой пресс-конференции года упомянул и губернатор региона Андрей Травников. По его информации, сейчас отставание составляет полгода.
Кроме того, вчера в Кемерове задержали владельца холдинга «СДС» Михаила Федяева по делу о гибели 51 шахтера на «Листвяжной». Одна из компаний его холдинга — «СДС-Строй» — подрядчик на строительстве новой ледовой арены в Новосибирске.
Ледовую арену в Новосибирске строят к молодежному чемпионату мира по хоккею, который пройдет в 2023 году.