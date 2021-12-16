Новосибирской области выделят еще 1,6 млрд на строительство новой ледовой арены

Кроме того, вчера в Кемерове задержали владельца холдинга «СДС» Михаила Федяева по делу о гибели 51 шахтера на «Листвяжной». Одна из компаний его холдинга — «СДС-Строй» — подрядчик на строительстве новой ледовой арены в Новосибирске.

Ледовую арену в Новосибирске строят к молодежному чемпионату мира по хоккею, который пройдет в 2023 году.

