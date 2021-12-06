«Необходим новый график работ»: полпредство заявило об отставании в строительстве ЛДС в Новосибирске

Полномочный представитель президента в Сибири Анатолий Серышев посетил стройку новосибирского ЛДС. Полпред проверил ход работ и заявил, что необходимо наверстать отставание.
— По данным Ростехнадзора, на сегодняшний день строительные работы осуществляются с отставанием от графика, — добавили в аппарате полпреда.
Сейчас, по информации полпредства, на объекте ведут работы по установке внутренних инженерных систем. Срок завершения строительства — сентябрь 2022 года.
— Полномочный представитель подчеркнул: необходим график работ, который позволит наверстать отставание и закончить строительство арены в установленные сроки к проведению молодежного чемпионата мира по хоккею, — рассказали в пресс-службе Серышева.
Кроме того, вокруг комплекса строятся автодороги, готовится станция метро «Спортивная», которую должны ввести в 2022 году. Строительство «Спортивной» идет с «незначительным отклонением от графика», уточнили в полпредстве.
Ледовую арену в Новосибирске строят к молодежному чемпионату мира по хоккею, который пройдет в 2023 году. Минстрой долго не мог найти подрядчика для строительства, пока на конкурс не подалась санкт-петербургская компания «ЭлинАльфа». Она является генеральным подрядчиком стройки. Заказчиком стало специально созданное для этого учреждение ГКУ «Арена». «Строймонтаж» является субподрядчиком и работает через «ЭлинАльфу».
О всех проблемах стройки мы подробно рассказывали тут.
Отставание сроков строительства нового ЛДС — одна из главных тем прошедшего лета. В августе об этом заявил министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт. Тогда он рассказал о «серьезном отставании» из-за подорожания стройматериалов и недостатка иностранной рабочей силы.
Вскоре в интервью РБК Иван Шмидт уточнил, что готовность арены вместе с прилегающей инфраструктурой составляет не более 39,5%. При этом по графику к концу года готовность должна достичь 75%. На выполнение почти 40% работ потребовалось более двух лет — и наверстать оставшуюся половину всего за несколько месяцев кажется чем-то невероятным.
В этот же день на сайте правительства Новосибирской области вышел пресс-релиз с заголовком «Ледовая арена в Новосибирске будет построена своевременно». Там приводились уже другие слова Шмидта, который уверял, что арену сдадут в срок, хоть и «придется проявить обычный строительный героизм».