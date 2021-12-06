«Необходим новый график работ»: полпредство заявило об отставании в строительстве ЛДС в Новосибирске

Полномочный представитель президента в Сибири Анатолий Серышев посетил стройку новосибирского ЛДС. Полпред проверил ход работ и заявил, что необходимо наверстать отставание.

— По данным Ростехнадзора, на сегодняшний день строительные работы осуществляются с отставанием от графика, — добавили в аппарате полпреда.



Сейчас, по информации полпредства, на объекте ведут работы по установке внутренних инженерных систем. Срок завершения строительства — сентябрь 2022 года.

— Полномочный представитель подчеркнул: необходим график работ, который позволит наверстать отставание и закончить строительство арены в установленные сроки к проведению молодежного чемпионата мира по хоккею, — рассказали в пресс-службе Серышева.

