Скажется ли задержание владельца «СДС» Федяева на возведении ЛДС — отвечает губернатор Травников

В Кемерове задержан владелец холдинга «СДС» Михаил Федяев по делу о гибели 51 шахтера на «Листвяжной». Одна из компаний его холдинга «СДС-Строй» — подрядчик на строительстве новой ледовой арены в Новосибирске. Губернатора Новосибирской области Андрея Травникова на пресс-конференции
— Я не один раз говорил, что мы видим отставание, и приличное — более полугода. Но это контрактные сроки, которые стоят до весны 2022 года. Приходится строить в режиме строительного подвига и ручного управления. Мы работаем на срок — сентябрь 2022 года. У Федяева много бизнеса и компаний — от угля до строительства. Надеюсь, что эта ситуация никак не повлияет на работу «СДС-Строя», — ответил Андрей Травников.
Неделей ранее полномочный представитель президента в Сибири Анатолий Серышев посетил стройку новосибирского ЛДС и заявил о существенном отставании от графика.
Генподрядчик ООО «ЭлинАльфа» и кемеровский холдинг «СДС» в 2019 году договорились о совместном строительстве новой ледовой арены в Новосибирске к молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года, писала «Тайга.инфо».
Акционерное общество Холдинговая Компания «Сибирский Деловой Союз» создано в 2004 году. Согласно данным Контур.Фокуса, баланс предприятия на конец 2020 года — 3,6 миллиарда рублей, выручка — 93 миллиона рублей. У холдинга 4 учредителя: Сергей, Владимир и Андрей Гридины и Михаил Федяев (он же — президент холдинга). Подробный разбор информации о собственниках и руководстве шахты «Листвяжная» — в материале.
Напомним, в ночь на 26 ноября, спустя почти сутки после взрыва на шахте «Листвяжная», во время которого погибло более 50 человек, были арестованы директор предприятия и ряд других лиц, в том числе сотрудники местного Ростехнадзора, которые якобы халатно проверяли этот объект. Оказалось, что за ширмой практически идеального предприятия холдинга «СДС» скрывалась шахта с огромным количеством проблем и крупными авариями, в которых погибло почти 20 человек. Сразу отметим, что никто не отсидел за это ни одного дня в тюрьме.
Федяев был задержан в ночь на 15 декабря, сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Кроме него, задержаны еще трое: генеральный директор «СДС-Угля» Геннадий Алексеев, технический директор «СДС-Угля» Антон Якутов, главный инженер ООО «Шахта "Листвяжная"» Анатолий Лобанов. Их задержание подтвердил Следственный комитет России.