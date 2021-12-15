Скажется ли задержание владельца «СДС» Федяева на возведении ЛДС — отвечает губернатор Травников

В Кемерове задержан владелец холдинга «СДС» Михаил Федяев по делу о гибели 51 шахтера на «Листвяжной». Одна из компаний его холдинга «СДС-Строй» — подрядчик на строительстве новой ледовой арены в Новосибирске. Губернатора Новосибирской области Андрея Травникова на пресс-конференции 15 декабря спросили, скажется ли на строительстве ЛДС это событие.

— Я не один раз говорил, что мы видим отставание, и приличное — более полугода. Но это контрактные сроки, которые стоят до весны 2022 года. Приходится строить в режиме строительного подвига и ручного управления. Мы работаем на срок — сентябрь 2022 года. У Федяева много бизнеса и компаний — от угля до строительства. Надеюсь, что эта ситуация никак не повлияет на работу «СДС-Строя», — ответил Андрей Травников.

