Взрыв на шахте «Листвяжная»: все, что известно о трагедии и имена погибших

25 ноября на шахте «Листвяжная» произошла крупная авария. В результате взрыва метана погиб 51 человек, в том числе 5 горноспасателей.
Это крупнейшая авария на российской шахте за последние 11 лет — после двух взрывов на «Распадской», когда погиб 91 человек.
NGS42.RU собрали в одном материале всё, что известно о ЧП на «Листвяжной» на утро 27 ноября.
Что произошло
В 08:51 25 ноября во время пересменки на глубине 250 метров произошел взрыв, а затем возгорание. На тот момент в забое находились 285 рабочих, на предприятии началась эвакуация.
Спустя почти четыре часа после ЧП стало известно о первом погибшем шахтере. В течение нескольких часов после этого число погибших увеличилось до 11. Пропавшими оставались 35 шахтеров.
Около 22 часов 25 ноября стало известно, что потеряна связь с одним из звеньев горноспасателей. Еще через час тела троих спасателей найдены.
На следующий день источник РИА Новости сообщил, горноспасатели погибли в результате второго взрыва. Мы попросили региональные власти подтвердить или опровергнуть эту информацию, однако комментария еще нет.
Только утром 26 ноября власти сообщили, что вероятная причина аварии на «Листвяжной» — взрыв метано-воздушной смеси. Но точные причины установит специальная комиссия. Ростехнадзор уже приступил к расследованию причин произошедшего.
С 26 по 28 ноября в Кузбассе объявлен траур. В эти дни отменены развлекательные мероприятия и телепередачи, а флаги будут приспущены.
Погибшие и выживший
Утром 26 ноября власти Кузбасса официально подтвердили смерть 52 человек — 46 шахтеров и 6 горноспасателей.
Косвенно о том, что в шахте не выжил никто, говорил еще накануне вечером врио главы МЧС Александр Чуприян. На тот момент прошло уже больше 7 часов после того, как звено горноспасателей перестало выходить на связь.
— Защитный срок действия аппарата четыре часа. Самоспасатель еще плюс час. Дальше вы додумывайтесь уже самостоятельно, — сказал Чуприян журналистам. — Кроме того, как я сказал, повышается температура в шахте, повышается концентрация, поэтому это всё создает дополнительные риски тем, кто сейчас находится внутри. МЧС России находится внутри. Хотя мы и говорим, что минимизируем риски, но на самом деле сама работа — это уже огромный большой риск.
Однако днем 26 ноября произошло настоящее чудо — одного из спасателей, которого уже признали погибшим, обнаружили живым. 51-летнего Александра Заковряшина доставили в Центр охраны здоровья шахтеров Кузбасса в Ленинске-Кузнецком. Его состояние медики оценили как тяжелое и поместили в реанимацию. Предварительно, у него общее переохлаждение, отравление продуктами горения, обезвоживание и токсикоз первой степени.
— Он ничего не помнит, дважды терял сознание. Как он вышел — пока объяснить не может, может быть, это связано с шоком, — сообщил заместитель главврача Центра охраны здоровья шахтеров Кузбасса Александр Агаларян.
Президент России уже подписал указ о о награждении шести горноспасателей орденами Мужества. К награде представлены Заковряшин и посмертно пять его коллег. К награде областные власти представят и шахтеров, которые сразу после взрыва побежали за товарищами.
Отвечая на вопрос журналистов, есть ли надежда найти еще выживших, губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв предположил, что горноспасатель был единственным:
— Я думаю, что больше мы никого не найдем. То, что произошло, уже великое чудо, потому что, когда произошел взрыв, большинство погибли сразу на месте. И кто только смог вот тогда выйти, в первые минуты, [выжил].
Всего в результате аварии на «Листвяжной» погиб 51 человек, еще 63 пострадали, в том числе 11 горноспасателей.
Уголовные дела
Практически сразу после ЧП следком и областная прокуратура сообщили о проверке. Через несколько часов было возбуждено первое уголовное дело — по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). На тот момент было известно, что под землей остались около 50 шахтеров, связь с которыми отсутствует.
Ночью стало известно о задержании руководства шахты. Чуть позже было возбуждено дело по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц), следователи задержали сотрудников Ростехнадзора.
Ночью 26 ноября пресс-служба СК РФ сообщила, что задержаны директор шахты Сергей Махраков, его первый заместитель Андрей Молостов и начальник участка Сергей Герасименок. По версии следствия, они допустили нарушение требований промбезопасности, из-за чего произошло газодинамическое явление и началось задымление вентиляционного штрека.
Также следователи усмотрели признаки халатности в действиях главных государственных инспекторов Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Сергея Винокурова и Вячеслава Семыкина. Следствие считает, что в ноябре 2021 года они ненадлежащим образом исполнили свои должностные обязанности по надзору за выполнением требований промбезопасности на опасном производственном объекте. Уже известно, что инспекторы без фактической проверки штрека составили акты о его проверке.
Однако официально обвинения никому еще не предъявлены.
Ближе к вечеру 26 ноября Генпрокуратура РФ сообщила, что на Сибирском управлении Ростехнадзора пройдут проверки после аварии на «Листвяжной». Также 25 ноября начались проверки на всех шахтах, в том числе рудных, и разрезах Кузбасса. Областная прокуратура только за первый день проверок сообщила о возбуждении 28 дел об административных правонарушениях, связанных с нарушениями промбезопасности и охраны труда.
А заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин сообщил, что раньше шахтеры «Листвяжной» жаловались на нарушения. А официальный представитель Ростехнадзора Андрей Виль в своем телеграм-канале сообщил, что в 2021 году на «Листвяжной» прошло 127 проверок, было выявлено 914 нарушений, 9 раз применялась приостановка, а общая сумма штрафов составила более 4 миллионов рублей.
Что происходит в шахте сейчас
С 16 часов 25 ноября все работы на шахте были приостановлены из-за высокой загазованности и угрозы взрыва.
Утром 26 ноября губернатор Сергей Цивилёв сообщил, что на место прибыло три отделения ВГСЧ. Они должны сделать изоляцию горных выработок, после чего эти выработки естественным образом заполнятся метаном в объеме 257 тысяч кубометров.
— Надо, чтобы уровень метана стал выше 20%, тогда риск взрыва уменьшится. По нашим прогнозным расчетам, это трое суток. После истечения этого времени будет принято решение о производстве работ на шахте, — сказал Сергей Цивилёв.
Власти добавили, что пока идут работы по инертизации выработок отработанного пространства лавы 823 и ближе к вечеру 26 ноября начнется бурение скважин над предполагаемым очагом, где произошел взрыв. Через отверстия туда будут подавать инертную пену для охлаждения горных выработок и тушения возможных очагов пожара.
После стабилизации ситуации в шахте, тела погибших поднимут на поверхность. Спустя почти два дня после взрыва на шахте «Листвяжная» (входит в «СДС-Уголь») власти Кемеровской области опубликовали данные погибших работников предприятия и горноспасателей, пытавшихся найти пострадавших. Публикуем список 51 жертвы трагедии.
Шахтеры:
- Анатолий Парфенов (04.05.1979), участок ВШТ (внутришахтного транспорта), горнорабочий подземный.
- Виталий Тимофеев (22.03.1976), участок по добыче угля № 4, машинист горных выемочных машин.
- Владимир Левченко (15.04.1971), участок по добыче угля № 4, горнорабочий очистного забоя.
- Сергей Усольцев (19.05.1968), участок по добыче угля № 4, машинист подземных установок.
- Борис Пиялкин (30.08.1966), участок по добыче угля № 4, горнорабочий очистного забоя.
- Алексей Спиридонов (19.03.1973), участок по добыче угля № 4, горный мастер подземный.
- Евгений Самчинский (25.06.1979), участок по добыче угля № 4, горнорабочий очистного забоя.
- Анатолий Небеснюк (19.08.1977), участок по добыче угля № 4, горнорабочий очистного забоя.
- Владислав Гришин (09.12.1988), участок по добыче угля № 4, электрослесарь подземный.
- Денис Маликов (22.04.1988), участок по добыче угля № 4, горнорабочий очистного забоя.
- Сергей Дементьев (16.09.1973), участок по добыче угля № 4, горнорабочий очистного забоя.
- Олег Ковалев (25.08.1996), участок по добыче угля № 4, горнорабочий очистного забоя.
- Алексей Тявлин (27.08.1985), участок по добыче угля № 4, машинист горных выемочных машин.
- Евгений Жалнин (03.08.1989), участок подготовительных работ № 2, горный мастер подземный.
- Максим Головнин (20.10.1994), участок подготовительных работ № 2, электрослесарь подземный.
- Константин Донской (06.03.1985), участок подготовительных работ № 2, горнорабочий подземный.
- Александр Гуляев (08.09.1971), участок подготовительных работ № 2, проходчик подземный.
- Юрий Кигигечев (30.05.1980), участок подготовительных работ № 2, проходчик подземный.
- Александр Ерлин (09.06.1979), участок подготовительных работ № 2, проходчик подземный.
- Валерий Дынин (19.05.1985), участок подготовительных работ № 2, проходчик подземный.
- Геннадий Белошкурский (27.07.1973), участок подготовительных работ № 5, горный мастер подземный.
- Евгений Мавельянов (02.11.1973), участок подготовительных работ № 5, проходчик.
- Андрей Чувашов (02.03.1981), участок подготовительных работ № 5, проходчик.
- Антон Трофимов (30.03.1986), участок подготовительных работ № 5, проходчик.
- Александр Петров (11.07.1986), участок подготовительных работ № 5, горнорабочий подземный.
- Вячеслав Евсеев (15.02.1982), участок подготовительных работ № 7, машинист горных выемочных машин.
- Сергей Ролин (23.04.1974), участок подготовительных работ № 7, машинист горных выемочных машин.
- Андрей Митраков (24.08.1980), участок подготовительных работ № 7, машинист горных выемочных машин.
- Евгений Некрасов (18.01.1982), участок подготовительных работ № 7, проходчик подземный.
- Владимир Сидоров (04.10.1978), участок подготовительных работ № 7, проходчик подземный.
- Виталий Боровиков (20.09.1973), участок подготовительных работ № 7, проходчик подземный.
- Петр Туманов (27.05.1986), участок подготовительных работ № 7, проходчик подземный.
- Вячеслав Суворов (29.11.1982), участок подготовительных работ № 7, проходчик подземный.
- Иван Бараев (04.02.1995), участок подготовительных работ № 7, электрослесарь подземный.
- Александр Ганичев (07.08.1993), участок подготовительных работ № 7, проходчик подземный.
- Сергей Фондеранцев (14.10.1994), участок подготовительных работ № 7, горнорабочий подземный.
- Анатолий Бедарев (26.08.1969), участок по добыче угля № 4, машинист горных выемочных машин.
- Константин Редько (08.02.1985), КУ-42.
- Сергей Питаев (05.04.1977), КУ-42.
- Максим Лысенко (22.04.1995), КУ-У.
- Алексей Капленко (15.06.1981), УП.
- Юрий Коновалов (01.07.1979), ЭКО.
- Андрей Клемин (14.09.1973), ЭКО.
- Илья Липиленко (22.02.1998), ЭКО.
- Константин Путий (17.07.1988), ЭКО.
- Константин Булякаев (25.10.1993), участок № 1, монорельсовые системы.
Горноспасатели, которые награждены орденами Мужества посмертно:
- Алексей Рылов, командир отделения ВГСВ № 3 филиала «Новокузнецкий ВГСО» ФГУП «ВГСЧ».
- Андрей Назаров, респираторщик ВГСВ № 3 филиала «Новокузнецкий ВГСО» ФГУП «ВГСЧ».
- Евгений Земцев, респираторщик ВГСВ № 3 филиала «Новокузнецкий ВГСО» ФГУП «ВГСЧ».
- Олег Носанчук, помощник командира отряда филиала «Новокузнецкий ВГСО» ФГУП «ВГСЧ».
- Александр Аникин, респираторщик ВГСВ № 3 филиала «Новокузнецкий ВГСО» ФГУП «ВГСЧ».