Взрыв на шахте «Листвяжная»: все, что известно о трагедии и имена погибших

25 ноября на шахте «Листвяжная» произошла крупная авария. В результате взрыва метана погиб 51 человек, в том числе 5 горноспасателей.



Это крупнейшая авария на российской шахте за последние 11 лет — после двух взрывов на «Распадской», когда погиб 91 человек.

NGS42.RU собрали в одном материале всё, что известно о ЧП на «Листвяжной» на утро 27 ноября.

Что произошло



В 08:51 25 ноября во время пересменки на глубине 250 метров произошел взрыв, а затем возгорание. На тот момент в забое находились 285 рабочих, на предприятии началась эвакуация.

