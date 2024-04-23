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Религия Лазарева суббота — 2024: когда отмечают, что нельзя делать, традиции и приметы

Лазарева суббота — 2024: когда отмечают, что нельзя делать, традиции и приметы

В этом году ее празднуют 27 апреля

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В Лазареву субботу принято посещать церковную службу

В этом году 27 апреля верующие будут отмечать Лазареву субботу. В этот день вспоминают, как Иисус Христос совершил чудо: воскресил праведного Лазаря. Рассказываем, что принято делать в этот день, что запрещено, и какие есть приметы.

Что за праздник

Лазаревой субботой называют день перед Вербным воскресеньем. Христос часто посещал дом Лазаря в Вифании, называл праведника своим другом. Однажды Лазарь заболел, и, узнав об этом, Иисус сказал: «Эта немощь кончится Божьей славой, а не смертью. Благодаря ей прославится Божий Сын».

Лазарь умер, и через четыре дня в Вифанию пришел Иисус. Он велел убрать камень от пещеры, в которой похоронили праведника, а после воззвал к нему: «Лазарь! Выходи!». После этого Лазарь воскрес и вышел из пещеры, а весть о чуде разнеслась по всей Иудее.

Традиции Лазаревой субботы

В этот день принято посещать церковное богослужение, молиться и причащаться, читать молитву об исцелении от болезней. Если возможности сходить в храм нет, то помолиться можно и дома. Считается, что в эти дни нужно готовить блины из гороха или гречихи. Праздник должен проходить в узком кругу, без излишнего веселья. Тем, кто держит Великий Пост, в этот день дозволяется есть рыбную икру и вареные растительные блюда с маслом (каши, супы, тушеные овощи, грибы). В этот день принято обрывать вербы.

Что нельзя делать

В Лазареву субботу запрещается тяжело работать, в том числе в огороде, заниматься уборкой, веселиться, развлекаться и танцевать, ругаться, исполнять супружеский долг. В этот день нельзя ходить на охоту или рыбалку, отказывать в просьбах о помощи.

Приметы

Считается, что в этот день нужно наблюдать за поведением змей и ящериц. Если они массово покидают свои норы, значит, пришла настоящая весна. Согласно народным приметам, ветреная погода предупреждает о том, что лето будет теплым. Ясная и солнечная — признак того, что летом уродится хороший урожай фруктов.

27 апреля в народе называют Мартыновым днем. Считается, что теплая погода в этот день предупреждает о скором похолодании. Если активизировались пчелы, то в оставшуюся весну погода будет теплой.

Неделю, которая следует за Вербным воскресеньем, называют Страстной. Она предшествует празднику Пасхи. Как ее нужно провести — читайте в материале НГС.

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