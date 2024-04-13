Пасха-2024: как провести Страстную неделю, что нельзя делать перед праздником и о чем предупреждают народные приметы

В Пасху проходит праздничное богослужение Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Верующие в 2024 году будут отмечать Пасху 5 мая. Это один из главных православных праздников. Рассказываем о традициях и приметах этого дня, а также о том, что нужно делать в Страстную неделю, которая предшествует празднику.

Понедельник

В этот день принято начинать уборку в доме. Главное — разобрать завалы и избавиться от ненужного. Считается, что если день выдался солнечным, то лето будет жарким.



Вторник

Во вторник нужно продолжить уборку дома, особое внимание уделить стирке: одежды, постельного белья, штор. Тем, кто живет в частном доме, также стоит навести порядок во дворе. Убраться нужно и на рабочем месте. Также в этот день принято закупать все необходимое для празднования Пасхи.



Среда

Среда — последний день для уборки. В доме следует повесить чистые шторы и застелить свежую постель. Порядок должен быть и на кухне, где уже в четверг начнут готовить пасхальные угощения. Посуда должна быть чистой.

В этот день принято помогать нуждающимся и делать подарки, а также украшать дом вербой.



Четверг

В Чистый четверг принято начинать печь куличи и готовить другие блюда для Пасхи Источник: Артём Устюжанин / E1.RU











День также называют Чистым четвергом, потому в этот день проводят уборку, если не сделали ее раньше, или завершают начатую. Рано утром нужно принять душ. В этот день также можно сделать стрижку.



Именно в Великий четверг, согласно традициям, нужно замешать тесто на куличи и начинать их печь. С этого дня и до воскресенья не принято давать вещи или деньги в долг. Также в Страстной четверг нельзя петь, танцевать, отмечать праздники.



Пятница

День считается самым скорбным на Страстной неделе, потому что именно в пятницу был распят Иисус. Этому посвящены пятничные богослужения.

В этот день нельзя тратить время на развлечения, стирать, убирать, работать в огороде, принимать душ, стричься, заниматься тяжелым трудом, запрещается гадать и употреблять алкоголь. Печь куличи в этот день тоже не рекомендуют.



Зато в этот день стоит посетить церковную службу. Тем, кто держит пост, есть можно только после того, как в храме вынесут плащаницу.



В 2024 году Страстная пятница выпадает на 3 мая. Согласно народным приметам, какой выдалась погода в этот день, таким будет и лето. Теплая погода в Страстную пятницу предупреждает о жарком лете, дождь — о том, что оно будет поздним.



Суббота

В Страстную субботу не желательно устраивать развлекательные мероприятия: отмечать дни рождения и свадьбы, веселиться в шумных компаниях. Нельзя работать на огороде или даче, устраивать уборку, стирать, заниматься рукоделием.



В этот день освещают пасхальные куличи, пасхи и яйца. Тем, кто не успел приготовить блюда в Чистый четверг, можно заняться этим в субботу. Принято давать милостыню нуждающимся.



Теплая погода в Страстную субботу — к жаркому лету и засухе, дождь предупреждает о том, что лето будет холодным. Согласно приметам на 4 мая, если в этот день идет мелкий дождь, то в ближайшие дни стоит ждать непогоды. При этом дождливый день предупреждает о богатом урожае.



Воскресенье

На пасхальном богослужении все приготовленное к Пасхе можно (и нужно) освятить Источник: Артём Устюжанин / E1.RU











В ночь с субботы на воскресенье проходит пасхальное богослужение. В этот день принято приветствовать друг друга фразами «Христос воскресе!» и «Воистину воскресе!» и накрывать стол с куличами, пасхами и крашенными яйцами. В храмы приносят еду, чтобы освятить ее.



Считается, что если на Пасху выдалась солнечная погода, то лето будет жарким, а облачность предвещает холода.



5 мая называют днем Луки. Согласно поверьям, если в этот день начинает куковать кукушка, то до осени заморозков ждать не стоит. Если в небе видно грозу, то стоит ждать богатый урожай.



Страстной неделе и Пасхе предшествует Вербное воскресенье. Мы рассказывали, в чем значение этого праздника и как его нужно отмечать.

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