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Наука «Успел до того, как небо заволокло тучами»: новосибирский асторфотограф снял вспышки на Солнце — впечатляющие кадры

«Успел до того, как небо заволокло тучами»: новосибирский асторфотограф снял вспышки на Солнце — впечатляющие кадры

Снимки он сделал во дворе своего дома

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На создание кадров ушло около часа

Вспышки на Солнце снял новосибирский астрофотограф Алексей Поляков. Как рассказал мужчина НГС, кадры он сделал сегодня днем во дворе своего дома в Дзержинском районе.

— Снимал чуть меньше часа, успел сделать кадры до того, как небо заволокло тучами. Уезжать куда-то за город, чтобы сделать снимки, смысла нет, Солнце можно фотографировать из любой точки. Планировал сделать анимацию, но пока подбирал зону для съемки, на небе появились облака, и в этот раз остановился только на фото, — пояснили фотограф.

В планах у Алексея отправиться в Алтайский край

Как рассказал Алексей, сейчас у него в планах отправиться в Алтайский край, чтобы снять несколько туманностей.

Ранее Алексей Поляков снял полярное сияние в небе над Новосибирской областью. Кадры были сделаны в 30 километрах от города, в сторону Плотниково.

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Алексей Поляков Вспышки на Солнце Новосибирск
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