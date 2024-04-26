«Успел до того, как небо заволокло тучами»: новосибирский асторфотограф снял вспышки на Солнце — впечатляющие кадры

Вспышки на Солнце снял новосибирский астрофотограф Алексей Поляков. Как рассказал мужчина НГС, кадры он сделал сегодня днем во дворе своего дома в Дзержинском районе.

— Снимал чуть меньше часа, успел сделать кадры до того, как небо заволокло тучами. Уезжать куда-то за город, чтобы сделать снимки, смысла нет, Солнце можно фотографировать из любой точки. Планировал сделать анимацию, но пока подбирал зону для съемки, на небе появились облака, и в этот раз остановился только на фото, — пояснили фотограф.