Очень мощные выбросы: новосибирский астрофотограф снял полярное сияние — видео

Полярное сияние — редкое для Новосибирской области явление Источник: Алексей Поляков











Новосибирский астрофотограф Алексей Поляков снял полярное сияние в небе над Новосибирской областью. Кадры были сделаны в 30 километрах от города, в сторону Плотниково.



В беседе с корреспондентом НГС Поляков рассказал, что начал съемки около полуночи 20 апреля. Сначала сияние было слабым, но к половине третьего ночи усилилось.

Источник: Алексей Поляков

— Были очень мощные выбросы, прямо как прожектор в небо. И эти столбы сияния, было видно, как перемещаются прямо на глазах. Если бы не Луна, то было бы еще эффектнее. Я даже не ожидал такого, что будет так ярко и так хорошо видно глазами, — рассказал новосибирец.



По словам астофотографа, сияние сверкало красным цветов и зеленоватым оттенком ближе к горизонту. Новосибирец надеется, что сияние задержится в регионе и у него будет возможность сделать еще несколько кадров.

