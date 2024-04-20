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Развлечения Очень мощные выбросы: новосибирский астрофотограф снял полярное сияние — видео

Очень мощные выбросы: новосибирский астрофотограф снял полярное сияние — видео

Кадры сделаны в тридцати километрах от Новосибирска

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Полярное сияние — редкое для Новосибирской области явление

Новосибирский астрофотограф Алексей Поляков снял полярное сияние в небе над Новосибирской областью. Кадры были сделаны в 30 километрах от города, в сторону Плотниково.

В беседе с корреспондентом НГС Поляков рассказал, что начал съемки около полуночи 20 апреля. Сначала сияние было слабым, но к половине третьего ночи усилилось.

— Были очень мощные выбросы, прямо как прожектор в небо. И эти столбы сияния, было видно, как перемещаются прямо на глазах. Если бы не Луна, то было бы еще эффектнее. Я даже не ожидал такого, что будет так ярко и так хорошо видно глазами, — рассказал новосибирец.

По словам астофотографа, сияние сверкало красным цветов и зеленоватым оттенком ближе к горизонту. Новосибирец надеется, что сияние задержится в регионе и у него будет возможность сделать еще несколько кадров.

Ранее сибиряк снял кадр с пролетом кометы 12P/Pons-Brooks. Её можно увидеть раз в 70 лет.

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