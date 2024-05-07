«Такая патология возникают у 1% людей»: тромб величиной с грецкий орех удалили из ноги пациента новосибирские врачи

У пациента расширение сосуда в 4 раза превышал норму Источник: клиника Мешалкина











В Новосибирске хирурги клиники Мешалкина удалили огромный тромб из ноги 64-летнего пациента. Как отметили в медицинском центре, образование было размером с грецкий орех.



— При обследовании сосудов выявили редкую патологию — аневризму подколенной артерии. Аневризмы (расширения) подколенных артерий возникают менее чем у 1% людей в популяции и связаны с врожденной особенностью сосудистой стенки — дисплазией соединительной ткани, — пояснили медики.



По словам врачей, у мужчины расширение сосуда в 4 раза превышал норму. Для борьбы с недугом врачи приняли решение провести открытую операцию.



— Риск при проведении такого рода операций связан с тем, что рядом, прямо над аневризмой, проходят вена и седалищный нерв с его ветвями. Из-за постоянного расширения аневризмы эти структуры спаяны между собой, ткани воспалены, их сложно отделить друг от друга, — объяснила хирург Олеся Осипова.



Во время операции, чтобы снизить риск осложнений со стороны сердца, вмешательство выполняли не под общей, а под эпидуральной анестезией. По словам врачей, операция прошла успешно, уже через 10 дней мужчину выписали.

