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Здоровье

«За операцию не брался никто»: новосибирские врачи как конструктор собрали сердце новорожденному — иначе его ждала смерть

Сложную операцию ребенок пережил на третий день жизни

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Операция проходила в Новосибирске

В Новосибирске хирурги устранили порок сердца у новорожденного. Сложную операцию провели в Центре имени Мешалкина — врачам пришлось собирать структуру сердца как сложный конструктор.

Как рассказали в пресс-службе медорганизации, крайне редкий порок сердца у ребенка обнаружили еще в утробе — во время скрининга у жительницы республики Марий Эл, которая была на 23-й неделе беременности.

— То, что врачи видели на экране ультразвукового аппарата в сердце будущего малыша, не укладывалось в привычные сердечные лабиринты: вместо двух желудочков — один, вместо двух клапанов на выходе из сердца — один, вместо двух главных сосудов — один. Во время беременности было крайне сложно разглядеть все нюансы маленького сердечка, поэтому доктора ставили разные диагнозы, — рассказали в пресс-службе.

Консилиум ведущих российских акушеров-гинекологов признал порок крайне неблагоприятным для жизни плода и рекомендовал прервать беременность. Семья не согласилась с решением, решив сохранить жизнь ребенку. Родителям пришлось пройти через множество консультаций у кардиохирургов. Несколько центров отказали будущему малышу в операциях из-за высоких рисков.

Специалисты Центра Мешалкина изучили документы и пригласили маму для родов в Новосибирский городской клинический перинатальный центр. В ходе скрупулёзного обследования выявили все анатомические нюансы уникального порока сердца: дефект межжелудочковой перегородки с гемодинамически единым желудочком, полное отсутствие аортального клапана, недоразвитие дуги аорты с ее полным перерывом, частично сохранившиеся сегменты обеих аортальных дуг с обеспечением кровообращения через два эмбриональных сосуда. С таким пороком сердца ребенок мог прожить не больше недели. На третьи сутки жизни ребенка взяли в операционную.

Как объясняет заведующий кардиохирургическим отделением врожденных пороков сердца Алексей Архипов, в большинстве центров ребенку бы провели паллиативную операцию Норвуда, за которой бы последовала еще серия операций. Это могло занять 4–6 лет жизни.

— Изучив геометрию гемодинамически единого желудочка, частично разделенного остатками перегородки, мы приняли взвешенное и ответственное решение восстановить ребенку нормальную анатомию сердца с двумя желудочками и цельной аортой. Нам было важно не только помочь ребенку выжить, но и обеспечить ему полноценную жизнь в будущем, — объяснил Алексей Архипов.

Операция по восстановлению сердца продлилась несколько часов. После 15 дней интенсивного выхаживания в отделении реанимации малыша перевели в обычную палату, где он вместе с мамой еще в течение месяца находился под наблюдением кардиологов. В полтора месяца ребенок был выписан из больницы и отправился домой в Республику Марий Эл.

Новосибирские врачи провели сложную операцию по удалению кровеносных сгустков из легких 24-летней Алены из Иркутска. Как сообщили в НМИЦ Мешалкина, проблемы со здоровьем у пациентки начались, когда она в 2021 году переболела коронавирусом.

ПО ТЕМЕ
Операция Младенец Новосибирск Клиника Мешалкина
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