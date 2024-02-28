Диагноз поставили лишь через 2 года: новосибирские кардиохирурги спасли 24-летнюю девушку с тромбами в легких

Новосибирские врачи провели сложную операцию по удалению кровеносных сгустков из легких 24-летней Алены из Иркутска. Как сообщили в НМИЦ Мешалкина, проблемы со здоровьем у пациентки начались, когда она в 2021 году переболела коронавирусом.
— Месяц я лечилась в больнице: легкие были поражены коронавирусом всего на 10%, но восстановления долго не наступало. Спустя 3 месяца одышка стала постоянной и диагностировали повторную двустороннюю пневмонию, — рассказала Алена.
По словам сибирячки, через месяц ее перевели в другую больницу с подозрением на туберкулез, но диагноз не подтвердился. Девушка продолжала жаловаться на постоянную одышку и периодические боли в груди. Лишь в 2023 году ей поставили верный диагноз «хроническая тромбоэмболическая легочная гипертензия». Алену госпитализировали в Новосибирск для проведения операции.
— Это длительное и сложное оперативное вмешательство с искусственным кровообращением, продолжающееся около 8 часов, в процессе которого удаляются слепки тромботических масс, заполнившие сосуды легких, — рассказали в НМИЦ Мешалкина.
После операции Алене предстоит принимать препараты, уменьшающие склонность к тромбообразованию. Но через несколько лет ее организм будет готов к тому, чтобы Алена стала мамой.
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