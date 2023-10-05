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Пришлось заморозить: врачи спасли 5-месячного младенца от инфаркта в Новосибирске

У девочки был тяжелый врожденный порок сердца

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Врачи фактически заново перешили сердце ребенка

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Новосибирские врачи прооперировали 5-месячную девочку, которая была на грани инфаркта. Об этом сообщили в НМИЦ Мешалкина.

У ребенка была врожденный порок сердца. У малышки развилась коронарная недостаточность — неправильно работали коронарные артерии, которые питают сердце. Такой диагноз распространен среди взрослых старше 50 лет и является предшественником инфаркта.

В этом случае состояние было связано с неправильным строением сердца. Левая коронарная артерия отходила не от аорты, как положено, а от легочной артерии.

— Это редкий порок, он встречается у 3–5 младенцев на 100 000 новорожденных и является главной причиной детских инфарктов, — цитирует пресс-служба клиники сердечно-сосудистого хирурга Илью Сойнова. — Проявляется уже в первые месяцы жизни: у ребенка во время кормления наблюдаются одышка, учащенное храпящее дыхание, кашель, рвота; приступы могут провоцироваться любым физическим усилием или криком.

К сожалению, 90% таких детей погибают в течение первого года жизни. Спасти малышку могла только экстренная сложнейшая операция. Младенца пришлось охладить и фактически заново перешить сердце.

— У нее все получилось, она справилась, несмотря на сложный послеоперационный период на фоне течения коронавирусной инфекции. В течение 14 дней ребенок оставался под наблюдением наших реаниматологов, проделавших огромную работу для восстановления организма девочки, — добавил врач.

Сейчас девочка уже в родном городе на реабилитации.

В конце августа врачи Центра Мешалкина совместно хирургами России спасли жителя поселка Кольцово от огромного тромба длиной в 30 сантиметров.

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