Пришлось заморозить: врачи спасли 5-месячного младенца от инфаркта в Новосибирске

Новосибирские врачи прооперировали 5-месячную девочку, которая была на грани инфаркта. Об этом сообщили в НМИЦ Мешалкина.

У ребенка была врожденный порок сердца. У малышки развилась коронарная недостаточность — неправильно работали коронарные артерии, которые питают сердце. Такой диагноз распространен среди взрослых старше 50 лет и является предшественником инфаркта.