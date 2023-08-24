«Жаловался на одышку»: из сердца сибиряка вытащили 30-сантиметровый тромб

Врачи Центра Мешалкина, совместно хирургами России, спасли жителя поселка Кольцово от огромного тромба длиной в 30 сантиметров. Сгусток сформировался в сердце пациента, затем частично оторвался и осел в легочных артериях. Мужчина обратился в больницу с внезапной одышкой и слабостью.
Историю спасения рассказали в пресс-службе Клиники Мешалкина:
— Исследования выявили массивный тромб в сердце: сгусток длиной 30 сантиметров в любую секунду мог полностью заблокировать кровоток и вызвать остановку сердца. При этом часть массивного кровяного сгустка уже оторвалась и прошла через правую часть сердца, осев в легочной системе.
Врачи решили редкую и непростую задачу: удалили сразу 2 тромба — из артерий сердца и легкого. Для такой операции пригласили самую опытную в России хирургическую бригаду, врачи которой специализируются на удалении легочных тромбов.
— Для операции не только на сердце, но и на легочной артерии, врачи провели охлаждение организма пациента и на несколько минут полностью остановили кровоток в легких, чтобы найти проблемные участки артерий. Удалив тромбы, организм пациента согрели. Сибиряк успешно перенес операцию и готовится к выписке, — добавили специалисты.
Как уточнили в Клинике Мешалкина, случай жителя Кольцово исключительный: как правило, тромбы не превышают длины в 20 сантиметров. При этом даже экстренные операции в 30% подобных случаев не приносят результата. Без вмешательства хирургов летальность тромбоза достигает 100%.
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