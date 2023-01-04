«Один случай на миллион»: хирурги из Новосибирска «починили» неработающее легкое двухлетней девочке

В Новосибирске сделали операцию двухлетней девочке с редким врожденным пороком сердечно-сосудистой системы. Как рассказали в пресс-службе Центра Мешалкина, у ребенка из Перми аномально отходила левая легочная артерия, но недавно девочка прошла второй этап хирургического лечения — радикальную коррекцию порока.
— Это уникальный пример позднего выявления врожденного дефекта, который встречается не чаще одного случая на миллион детей. Аномальное отхождение ветвей легочной артерии от аорты — порок развития, не позволяющий данной артерии участвовать в доставке крови к легкому. Эта аномалия, как правило, сочетается с другими пороками сердца и проявляется сердечной недостаточностью и нарушением работы легких, — рассказали в пресс-службе Центра Мешалкина.
Родители девочки в течение двух лет не подозревали, что одно легкое ребенка не работает. Задержку роста и развития связывали с другим пороком сердца — дефектом межпредсердной перегородки, выявленным в младенчестве. А когда хотели начать устранять один порок — обнаружили отсутствие легочной артерии в нужном месте.
— Почти в 100% случаев такие редкие и значимые дефекты дают о себе знать в период новорожденности. Уникальный случай заключался в компенсаторных возможностях кровеносной системы организма, который смог сохранить кровоснабжение левого легкого за счет дополнительно развившейся сети мелких сосудов. Это позволило ребенку какое-то время жить, не ощущая проблемы. Но удвоенная нагрузка, которую испытывала при этом правая легочная артерия, принимая на себя весь объем крови, уже запустила формирование легочной гипертензии. С возрастом это привело бы к необратимым последствиям. Было принято решение о поэтапной коррекции и восстановлении правильной анатомии, — объяснил сердечно-сосудистый хирург отделения врожденных пороков сердца Алексей Викторович Войтов.
Первый этап прошел в июле 2022 года, и во время него девочке расширили левую легочную артерию. Спустя 4 месяца ребенку сделали еще одну операцию. Во время нее хирурги остановили сердце и выполнили закрытие большого дефекта межпредсердной перегородки, а затем переместили легочную артерию на нужное место. Сейчас жительница Перми вернулась домой и чувствует себя хорошо.
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