Стыдно не знать! Спорим, вас поставят в тупик эти 10 вопросов из Диктанта Победы

Диктант Победы проходит в этом году уже в шестой раз

Результаты Диктанта Победы из года в год демонстрируют: знать всё о Великой Отечественной войне невозможно. Но ладно бы, если ошибки сдающие допускали только в самых сложных заданиях, многие люди не справляются и со вполне простыми вопросами. Думаете, на легкотне вас не подловить? Попробуйте правильно ответить на эти 10 вопросов от создателей Диктанта Победы.