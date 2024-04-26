Стыдно не знать! Спорим, вас поставят в тупик эти 10 вопросов из Диктанта Победы

Результаты Диктанта Победы из года в год демонстрируют: знать всё о Великой Отечественной войне невозможно. Но ладно бы, если ошибки сдающие допускали только в самых сложных заданиях, многие люди не справляются и со вполне простыми вопросами. Думаете, на легкотне вас не подловить? Попробуйте правильно ответить на эти 10 вопросов от создателей Диктанта Победы.
- 30 января 1945 года
- 27 января 1944 года
- 27 апреля 1944 года
- 3 марта 1943 года
- Павла Нахимова
- Александра Невского
- Федора Ушакова
- Петра Румянцева
- Иосиф Сталин
- Георгий Жуков
- Вячеслав Молотов
- Михаил Калинин
- В Куйбышев
- В Свердловск
- В Пермь
- В Магнитогорск
- 5
- 8
- 12
- 13
- Василий Иванович Лебедев-Кумач
- Константин Михайлович Симонов
- Александр Трифонович Твардовский
- Никита Владимирович Богословский
- Евдокия Бочарова
- Роза Шанина
- Зоя Космодемьянская
- Елена Колесова
а) пленение фельдмаршала Паулюса;
б) прорыв блокады Ленинграда;
в) Тегеранская конференция;
г) освобождение Орла в ходе операции «Кутузов».
- А — Г — В — Б
- А — Б — Г — В
- Б — А — Г — В
- Г — А — В — Б
- В Потсдаме
- В Ялте
- В Тегеране
- В Москве
- «Румянцев»
- «Кутузов»
- «Багратион»
- «Суворов»