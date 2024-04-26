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Образование тест Стыдно не знать! Спорим, вас поставят в тупик эти 10 вопросов из Диктанта Победы

Стыдно не знать! Спорим, вас поставят в тупик эти 10 вопросов из Диктанта Победы

Пока на всё не ответите, 9 Мая не отпразднуете

2 404
15 комментариев
Диктант Победы проходит в этом году уже в шестой раз

Результаты Диктанта Победы из года в год демонстрируют: знать всё о Великой Отечественной войне невозможно. Но ладно бы, если ошибки сдающие допускали только в самых сложных заданиях, многие люди не справляются и со вполне простыми вопросами. Думаете, на легкотне вас не подловить? Попробуйте правильно ответить на эти 10 вопросов от создателей Диктанта Победы.

ТЕСТ
1 / 10
Укажите дату снятия блокады Ленинграда.
  • 30 января 1945 года
  • 27 января 1944 года
  • 27 апреля 1944 года
  • 3 марта 1943 года
2 / 10
Фамилией какого известного русского военачальника была названа одна из крупных советских наступательных операций 1943 года?

  • Павла Нахимова
  • Александра Невского
  • Федора Ушакова
  • Петра Румянцева
3 / 10
Кто из руководителей СССР 22 июня 1941 года выступил с обращением к гражданам о начале Великой Отечественной войны и завершил свое выступление словами: «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами!»?
  • Иосиф Сталин
  • Георгий Жуков
  • Вячеслав Молотов
  • Михаил Калинин
4 / 10
В какой советский город был эвакуирован из Москвы диктор всесоюзного радио Юрий Левитан?
  • В Куйбышев
  • В Свердловск
  • В Пермь
  • В Магнитогорск
5 / 10
Сколько городов после войны получили звание «Город-герой»?
  • 5
  • 8
  • 12
  • 13
6 / 10
Кто написал слова песни «Священная война»?
  • Василий Иванович Лебедев-Кумач
  • Константин Михайлович Симонов
  • Александр Трифонович Твардовский
  • Никита Владимирович Богословский
7 / 10
Как звали первую женщину, удостоенную звания Героя Советского Союза в годы Великой Отечественной войны?
  • Евдокия Бочарова
  • Роза Шанина
  • Зоя Космодемьянская
  • Елена Колесова
8 / 10
Расположите в хронологическом порядке события 1943 года;

а) пленение фельдмаршала Паулюса;
б) прорыв блокады Ленинграда;
в) Тегеранская конференция;
г) освобождение Орла в ходе операции «Кутузов».
  • А — Г — В — Б
  • А — Б — Г — В
  • Б — А — Г — В
  • Г — А — В — Б
9 / 10
На конференции в каком городе Сталин, Рузвельт и Черчилль договорились об открытии в Европе Второго фронта?
  • В Потсдаме
  • В Ялте
  • В Тегеране
  • В Москве
10 / 10
Как называлась операция, в ходе которой советские войска освободили Белоруссию, Литву и часть Польши?
  • «Румянцев»
  • «Кутузов»
  • «Багратион»
  • «Суворов»
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Тест День Победы 9 Мая Великая Отечественная война История СССР
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