СК задержал Михаила Федяева — миллионера из списка Forbes и собственника шахты «Листвяжная»

В Кемерово задержали собственника шахты «Листвяжная» Михаила Федяева и еще трех человек: гендиректора «СДС-Уголь» Геннадия Алексеева, техдиректора Антона Якутова и главного инженера «Листвяжной» Анатолия Лобанова.
Как сообщает NGS42.RU, в зависимости от роли каждого им предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствия).
По информации Следственного комитета, следствие будет настаивать на заключении их под стражу.
Взрыв на шахте «Листвяжная» произошел 25 ноября. В результате аварии погиб 51 человек, в том числе спасатели.
Днем 27 ноября директору шахты, его заму, начальнику участка и двум инспекторам Сибирского управления Ростехнадзора предъявили обвинения и избрали меру пресечения. Всех обвиняемых отправили в СИЗО до 25 января 2022 года.
Михаил Федяев — основной владелец «СДС-Уголь». Forbes оценивает его состояние в $ 550 млн.
2 декабря в ходе совещания о ситуации на шахте «Листвяжная» с президентом Владимиром Путиным глава холдинга «СДС» Михаил Федяев и руководитель «СДС-Уголь» Геннадий Алексеев заявили, что готовы понести наказание за случившееся. Отвечая на вопрос Владимира Путина о том, следит ли совет директоров за безопасностью или только считает деньги, Федяев сказал, что не знал о нарушениях на «Листвяжной».
Вскоре после аварии на «Листвяжной» прокуроры выявили сотни нарушений на угольных предприятиях региона, которые до этого никто не замечал. Наши коллеги из NGS42.RU разобрались, почему предприятия «СДС» считают лучшими на фоне тысяч нарушений и гибели людей.