Над входом на станцию метро «Спортивная» установят панно — как его будут делать

Панно над входом на станцию «Спортивная» сделают при помощи металла и перфорации
Фасад станции метро «Спортивная» украсит панно со спортсменами. Проект конструкции над входом на станцию 1 июля представили мэру Новосибирска Анатолию Локтю.
Как рассказали в компании «Бимпроект», которая выполнит панно, по техзаданию навесной фасад здания должны сделать из алюминиевых кассет. Их решили сделать перфорированными, при этом перфорация будет формировать рисунок. На перфорированное панно генподрядчика, муниципальное предприятие «МЕТРО МиР», вдохновил необычный фасад «Ельцин Центра» в Екатеринбурге, рассказали в компании. Решение вместе с производителем материала в «Бимпроекте» искали около месяца.
— Рисунок формируется путем нанесения перфорации разного диаметра и плотности на металлические кассеты. Внутри фасада предусмотрена подсветка с кешированием черным утеплителем, — рассказал руководитель «Бимпроекта» Иван Магель. — Дизайн панно связывает виды спорта, которые представлены на самой ледовой арене и в сноуборд-парке, который расположен рядом.
После выездного совещания 1 июля концепцию фасада новой станции метро отправили на доработку — Анатолий Локоть не одобрил цветовое решение, предложенное авторами проекта. При этом само панно мэр критиковать не стал, отметили в «Бимпроекте». Исправленный вариант фасада должны представить через 7–10 дней.
Между тем компания FIT SERVICE запустила петицию с требованием оставить первоначальный вариант фасада с оранжевыми акцентами. В «Бимпроекте» не стали комментировать это предложение.