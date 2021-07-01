Мэр раскритиковал оранжевый проект «Спортивной» — в поддержку запрещенного цвета запустили петицию

В Новосибирске нашлись защитники запрещенного проекта с оранжевой «Спортивной»
В Новосибирске нашлись защитники проекта оранжевой станции метро «Спортивная» — сегодня днем,
— Сегодня в СМИ увидели новость о том, что мэр раскритиковал цветовое решение новой станции метро «Спортивная» и потребовал его переделать, аргументировав тем, что, цитирую: «Я вообще к оранжевому цвету не очень отношусь и не очень понимаю, почему оранжевая расцветка». Не ясно, причем тут вкусовые предпочтения мэра, когда есть специалисты, архитекторы, дизайнеры, которые хотели привнести яркость новому знаковому месту в Новосибирске, — прокомментировал петицию директор FIT SERVICE Данил Соловьёв. — Город из года в год становится всё более серым, и тут появился шанс это изменить на такой масштабной площадке, но мэр просит всё сделать в сером цвете.
Данил Соловьёв считает, что горожане и бизнес из-за стройки терпят неудобства, рассчитывая на новую городскую достопримечательность: помимо станции метро, в этом месте строят дорожные развязки и новый ЛДС. При этом, подчеркнул директор сети автосервисов, и станцию, и ЛДС строят для новосибирцев за счёт бюджетных средств, то есть фактически на налоги. Стоит отметить, что раскритикованный Анатолием Локтем оранжевый цвет — корпоративный цвет FIT SERVICE.
Станция «Спортивная» построена уже на 80%. Анатолий Локоть на выездном совещании
Читатели НГС в комментариях также выступили в поддержку оранжевого цвета, вот, что они пишут.
— Такое впечатление, что у нас мэр для себя станцию строит. Есть архитекторы, можно и опрос жителей запустить. Мне тоже кажется, что наш город серый и унылый. Добавить яркости в разумных пределах не помешает, — считает читательница Ирина.
— Может стоило заблаговременно вынести на суд жителей несколько вариантов? А не ориентироваться на мнение одного жителя нашего славного города? — пишет гость.
— А в честь чего личные вкусы и цветовые предпочтения какого-то чиновника имеют значение в подобных вопросах? Он это на свои личные карманные деньги на своем заднем дворе строит? У себя на даче он, конечно, может баню декорировать как ему нравится, но тут решение должно вырабатываться коллегиально, а не так вот. Считаю такой подход совершенно недопустимым, хотя в нашей местной современной реальности, это нисколько не удивляет, конечно, к сожалению, — возмущается пользователь дыкъ.
Также нашлись и сторонники мэра.
— Безвкусные дизайны заполонили город как цирк шапито. Оранжевый уместен для ДНС, рыбного дня, наконец, пивточки где-нибудь на Родниках, но не здесь! Дизайн выполняется по архитектурному коду города, цветов в котором предостаточно — можно и синий, и голубой, и зеленый — все они будут куда уместнее того балагана, что предложили. Серый с оранжевым — это же вообще сочетание унылости и опасности, как жилетка асфальтоукладчика, — отмечает iMiKE.
В начале мая на станцию метро «Спортивная» привезли первые три эскалатора. Затем губернатор Новосибирской области Андрей Травников попросил министра финансов региона Виталия Голубенко найти деньги, чтобы рассчитаться за эскалаторы для станции метро «Спортивная». Это стало необходимо, потому что средства из федерального бюджета в НСО еще не поступили.