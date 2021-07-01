Мэр раскритиковал оранжевый проект «Спортивной» — в поддержку запрещенного цвета запустили петицию

В Новосибирске нашлись защитники проекта оранжевой станции метро «Спортивная» — сегодня днем, 1 июля , предложенный архитекторами цвет раскритиковал мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Мэр потребовал проект переделать, новосибирская сеть автосервисов FIT SERVICE вступилась за создателей проекта. Компания потребовала от мэра Новосибирска руководствоваться мнением экспертов, а не собственными предпочтениями, и запустила петицию за сохранение оранжевого цвета на фасаде станции метро «Спортивная».



— Сегодня в СМИ увидели новость о том, что мэр раскритиковал цветовое решение новой станции метро «Спортивная» и потребовал его переделать, аргументировав тем, что, цитирую: «Я вообще к оранжевому цвету не очень отношусь и не очень понимаю, почему оранжевая расцветка». Не ясно, причем тут вкусовые предпочтения мэра, когда есть специалисты, архитекторы, дизайнеры, которые хотели привнести яркость новому знаковому месту в Новосибирске, — прокомментировал петицию директор FIT SERVICE Данил Соловьёв. — Город из года в год становится всё более серым, и тут появился шанс это изменить на такой масштабной площадке, но мэр просит всё сделать в сером цвете.

