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Прокуратура требует закрыть спортцентр в здании бывшего «Космоса» — что на это говорит руководство

Недавняя проверка показала нарушения требований пожарной безопасности

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Первая проверка работы системы пожарной безопасности выявила нарушения в бывшем «Космосе»

Первая проверка работы системы пожарной безопасности выявила нарушения в бывшем «Космосе»

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В Новосибирске прокуратура требует закрыть спортцентр в бывшем «Космосе»

Прокуратура Калининского района обратилась в районный суд с требованием приостановить деятельность «Центра хоккейного мастерства» (бывший кинотеатр «Космос» на Богдана Хмельницкого).

— Прокуратурой с привлечением инспектора ГУ МЧС России по Новосибирской области в ООО «Центр хоккейного мастерства» проведена проверка, в ходе выявлены нарушения требований пожарной безопасности и антитеррористической защищенности, — говорится в сообщении прокуратуры.

После проверки прокурор района возбудил административные дела по соответствующим статьям (ч. 1 ст. 20.35 КоАП РФ и ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ) в отношении директора, юрлица и инженера.

Как сообщила корреспонденту НГС директор «Центра хоккейного мастерства» Ирина Дончина, проверка в их центре проводилась впервые — в 10–20-х числах июня. Она была плановой.

— Это не совсем корректная информация, что прокуратура добивается приостановления деятельности. Это была просто плановая проверка. У нас есть время на исправление недостатков, то есть нет такого, что будут приостанавливать нашу деятельность. Видимо, это стандартная формулировка от прокуратуры. Нам выписали предписание, мы сейчас работаем, устраняем нарушения, и всё, — отметила директор Центра.

По ее словам, сейчас у «Центра хоккейного мастерства» есть полтора месяца, чтобы решить вопрос с выявленными недостатками.

— Ни одна пожарная проверка не проходит так, чтобы сказать: «Ой, у вас всё идеально». То есть выявлены нарушения, спасибо, что нам на них указали, они сейчас нами устраняются, — добавила Ирина Дончина.

«Центр хоккейного мастерства» открылся в здании бывшего кинотеатра «Космос» осенью прошлого года. За несколько недель до открытия центра мы побывали внутри — смотрите фоторепортаж оттуда.

В январе в пристройке к зданию бывшего кинотеатра «Космос» на Богдана Хмельницкого вспыхнул пожар — загорелась сауна.

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хоккейпрокуратураспортцентр
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