Прокуратура требует закрыть спортцентр в здании бывшего «Космоса» — что на это говорит руководство

Прокуратура Калининского района обратилась в районный суд с требованием приостановить деятельность «Центра хоккейного мастерства» (бывший кинотеатр «Космос» на Богдана Хмельницкого).

— Прокуратурой с привлечением инспектора ГУ МЧС России по Новосибирской области в ООО «Центр хоккейного мастерства» проведена проверка, в ходе выявлены нарушения требований пожарной безопасности и антитеррористической защищенности, — говорится в сообщении прокуратуры.

После проверки прокурор района возбудил административные дела по соответствующим статьям (ч. 1 ст. 20.35 КоАП РФ и ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ) в отношении директора, юрлица и инженера.