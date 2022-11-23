У зоопарка решили построить дом-терем, авангардный «Ларец» и 30-этажную «Колокольню» — смотрим картинки

Компания «Стрижи» начинает новый проект напротив Новосибирского зоопарка: на месте нескольких аварийных двухэтажек застройщик построит квартал из необычных домов в неорусском стиле — с башенками, стрельчатыми окнами, арками и кирпичным кружевом на фасаде. Новый комплекс назвали «Русское солнце», и у каждого дома в нём есть собственное имя и логотип. Вместе с проектами «Рафинад» и «Нормандия-Неман» он станет флагманом для нового этапа в истории крупного новосибирского застройщика. Подробности узнала Лиза Пичугина.
Угол перед Новосибирским зоопарком долгие годы формировал большой квартал
В октябре на территорию залетели «Стрижи»: застройщик получил разрешение на строительство первой очереди необычного комплекса из шести домов, архитектура которых вдохновлена русским и неорусским стилями. Проект получил название «Русское солнце».
Гендиректор «Стрижей» Игорь Белокобыльский, говоря о новом проекте, называет его именно архитектурным. На подготовку концепции у компании ушло полтора года. Необычные дома разработали в новосибирском проектном бюро «2ПБ» под руководством Олега Беляева (его архитекторы проектировали также дома для группы «СибирьИнвест»: ЖК «Чернышевский», Milk House, «Гудимов»).
— Мы понимаем, что на улицах Плановая и Вавилова не так много места. Строительство там — это сплошные компромиссы. Но мы попытались подойти к ним не с точки зрения собственных хотелок, а с точки зрения исследований и расчетов, мы пытались думать ответственно, — рассказал руководитель «Стрижей».
У каждого дома в комплексе есть свое имя и отдельный логотип. Доминантой должна стать
Угол улиц Тимирязева и Вавилова в проекте венчает угловой дом «Застава» — строительство «Русского солнца» «Стрижи» начали именно с него. В доме, согласно разрешению на строительство, переменная этажность — 11–18, с учётом двух подземных уровней парковки на 73 автомобиля. Всего здесь будет 173 квартиры, по 4–9 на этаже. Закончить дом планируют в III квартале 2024 года.
— Дом строится быстро, он показательный, яркий, очень уютный. Люди, которые получат ключи, спокойно смогут адаптироваться к жизни, потому что у них там будет уголок приватности и тишины, — объяснил Игорь Белокобыльский старт проекта именно с «Заставы». — Плюс вокруг этой площадки проще будет сделать благоустройство: нам нужно будет обрамить комплекс, привести в соответствие с ним городские улицы и тротуары. Будет логично, построив «Заставу», продолжить ту работу, которую в «Переулке Бульварный» проделал Владимир Рыбаков.
Подробности будущего благоустройства, как и подробности о самих домах, включая планировки, в компании обещают рассказать позже. До конца года «Стрижи» рассчитывают получить разрешения на строительство других очередей и провести полноценную презентацию. При этом Игорь Белокобыльский подчеркнул, что и благоустройство, и функциональность двора комплекса, и планировки в компании формировали на основе интервью потенциальных покупателей. Их девелопер описывает как «людей, прочно стоящих на ногах» — это преимущественно владельцы бизнеса, причём в возрасте.
Предварительные продажи «Русского солнца» уже начались, но пока в закрытом формате. О ценах в «Стрижах» пока тоже не говорят: Игорь Белокобыльский лишь обмолвился, что самым потенциально дорогим домом станет современный «Ларец». По информации экспертов рынка, на старте можно ожидать цен от 200 тысяч рублей за
С окружающими стройками «Русское солнце» сравнивать сложно, но, к примеру, в переименованном в ЖК «Ельцовский» «Нарымском квартале» стоимость квадрата от застройщика варьируется от 90 до 110 тысяч рублей, а в «Ельцовском new» квартиры стоят от 4,9 миллиона (студия площадью 26,5 квадрата) до 24,9 миллиона (двухуровневая квартира площадью почти 200
«Русское солнце» — довольно плотный по застройке квартал. Хотя эксперты считают, что застройщик не смог бы сегодня получить разрешительные документы без необходимого обеспечения инфраструктурой, местные жители опасаются, что как раз ее на всех не хватит.
— Раньше там стояли
Мужчина также заметил, что в такой плотной застройке покупателям квартир может не хватить парковок и они поедут парковаться в соседние дворы. Прилегающие улицы, по его словам, тоже загружены: плотно стоят в час пик Тимирязева, Плановая и Жуковского.
— Место нагруженное, но движение идёт, и дорога там всегда в хорошем состоянии, чистится. Метро в пешеходной доступности, можно даже не заморачиваться с автомобилем, — возразил на это директор по маркетингу агентства «Квадротека» Александр Астахов.
Сам район, где «Стрижи» начали новый проект, интересный: рядом зоопарк и дендропарк, Тимирязевский сквер с легендарной весенней лужей-озером, на которую уже прилетают утки, много магазинов. По мнению управляющего компанией «Выставка новостроек» Григория Якобсона, к проекту будут присматриваться в том числе и жители других домов «Стрижей».
— «Стрижи», имея хороший бренд, определенного своего потребителя, могут всё это продавать внутри себя — есть определенные фанаты застройщика, которые покупают только у него, — считает он. — «Стрижи» — один из немногих застройщиков, у которых доля собственных продаж выше, чем агентских.
Ближайшие к «Русскому солнцу» крупные проекты — диаметрально противоположные. На Дуси Ковальчук уже 15 лет строят огромный ЖК по принципу «город в городе» — «Ельцовский» (бывший «Нарымский квартал»). Как там все эти годы живут в постоянной стройке и почему люди переезжают в проблемный квартал, НГС писал в прошлом году.
А с другой стороны на Тимирязева ИСК «Русь» построила четыре дома «Переулка Бульварного»: с водопадом во дворе, скульптурами и строгими правилами проживания. Какими получились первые дома одного из самых дорогих комплексов, можно почитать здесь.