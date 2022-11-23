У зоопарка решили построить дом-терем, авангардный «Ларец» и 30-этажную «Колокольню» — смотрим картинки

Угол перед Новосибирским зоопарком долгие годы формировал большой квартал 2–3-этажных домов, по эстетике близкий к знаменитой Расточке. Сейчас от квартала остались три дома на Тимирязева, пара — в глубине квартала на Плановой, да недавно отремонтированное представительное административное здание «ДК 77» на углу Плановой и Дуси Ковальчук. Остальные дома постепенно сменили высотки «СтройМастера».



В октябре на территорию залетели «Стрижи»: застройщик получил разрешение на строительство первой очереди необычного комплекса из шести домов, архитектура которых вдохновлена русским и неорусским стилями. Проект получил название «Русское солнце».

