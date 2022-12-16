Новую площадь в центре Новосибирска просят жители — они против высоток на этом месте

Она также сообщила, что в конце ноября мэрией принято решение разместить в конце 2022 года — начале 2023 года на сайте электронной демократии вопрос об изменении зоны застройки участка с ОД 4.1 на ОД 1.1.



— При существующей сейчас зоне ОД 4.1 на месте «Универсама» можно вести малоэтажную застройку — до четырех этажей, а при ОД 1.1 здесь можно будет строить высотки до 30 этажей. Люди против, но [начальник департамента земельных и имущественных отношений мэрии Алексей] Кондратьев этот вопрос протащил. Ему говорили, мол, давайте отложим этот вопрос, так как он спорный и надо обдумать. А Кондратьев сказал, мол, это же ни к чему не обязывает: мы просто примем [решение вынести на обсуждение], — рассказала Дерябина.

