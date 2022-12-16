Новую площадь в центре Новосибирска просят жители — они против высоток на этом месте

Инициативная группа новосибирцев начала сбор подписей за создание новой площади в центре Новосибирска — площади Победы. Об этом корреспонденту НГС сообщила участница группы, председатель совета дома по Урицкого, 32 Марина Дерябина. Подписи пока собирают среди местных жильцов.
— В группу входит 400 человек: это местные жители, общественники, некоторые архитекторы и депутаты. Среди участников — депутат Заксобрания Константин Антонов и архитектор Геннадий Туманик — автор высотного регламента для улицы Ленина, ограничивающего в центре высотное строительство, который был разработан, но не подписан мэром. Мы понимаем, что в результате застройки, которая планируется на месте «Универсама», уменьшится пространство открытой территории между кинотеатром «Победа» и самим «Универсамом». Будет потеряна вот эта пространственная составляющая улицы Ленина, — рассказала Дерябина.
По словам активистки, изначально по многим проектам, когда обсуждалась пешеходная улица, эта площадка рассматривалась как открытая площадь, которой было дано название площадь Победы. Сам мэр Анатолий Локоть, по мнению женщины, называл ее площадью Победы. И она предполагалась как открытая площадка для городских мероприятий. Следующая площадь, которую планировали организовать, это Театральная. Она находится дальше по улице Ленина — у театров.
Марина Дерябина отметила, что петиция размещена и проходит проверку на портале РОИ, а открыта для сбора подписей будет в начале 2023 года.
Она также сообщила, что в конце ноября мэрией принято решение разместить в конце 2022 года — начале 2023 года на сайте электронной демократии вопрос об изменении зоны застройки участка с ОД 4.1 на ОД 1.1.
— При существующей сейчас зоне ОД 4.1 на месте «Универсама» можно вести малоэтажную застройку — до четырех этажей, а при ОД 1.1 здесь можно будет строить высотки до 30 этажей. Люди против, но [начальник департамента земельных и имущественных отношений мэрии Алексей] Кондратьев этот вопрос протащил. Ему говорили, мол, давайте отложим этот вопрос, так как он спорный и надо обдумать. А Кондратьев сказал, мол, это же ни к чему не обязывает: мы просто примем [решение вынести на обсуждение], — рассказала Дерябина.
Проект того, что задумано построить на месте «Универсама», НГС показал в конце марта 2022 года.
В середине августа НГС рассказал, как в мэрии выдали разрешение на строительство 30-этажного дома в тихом центре на улице Максима Горького. Возведением многоэтажки займется компания бизнесмена, который заочно обвинен в мошенничестве и находится в федеральном розыске.