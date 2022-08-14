В тихом центре вырастет 30-этажный дом — владелец компании-застройщика находится в федеральном розыске

В Новосибирске может появиться 30-этажный дом — 10 августа было выдано разрешение на строительство на улице Максима Горького. Возведением многоэтажки будет заниматься ООО «Альгеба», учредитель которого заочно обвинен в мошенничестве.

Разрешение на строительство было опубликовано на муниципальном портале. В документе, подписанном и. о. начальника управления архитектурно-строительной инспекции мэрии Новосибирска Ириной Боковой, говорится, что дом высотой почти 100 метров рассчитан на 129 квартир. Преимущественно это будут 3- и 4-комнатные студии. Предусмотрен подземный паркинг на 127 машино-мест.