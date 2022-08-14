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Тема дняВ центре Новосибирска построят 30-этажку
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В тихом центре вырастет 30-этажный дом — владелец компании-застройщика находится в федеральном розыске

Мэрия Новосибирска уже выдала разрешение на строительство

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Новая многоэтажка вырастет в самом начале улицы Максима Горького на свободном участке (слева на снимке)

Новая многоэтажка вырастет в самом начале улицы Максима Горького на свободном участке (слева на снимке)

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В Новосибирске может появиться 30-этажный дом — 10 августа было выдано разрешение на строительство на улице Максима Горького. Возведением многоэтажки будет заниматься ООО «Альгеба», учредитель которого заочно обвинен в мошенничестве.

Разрешение на строительство было опубликовано на муниципальном портале. В документе, подписанном и. о. начальника управления архитектурно-строительной инспекции мэрии Новосибирска Ириной Боковой, говорится, что дом высотой почти 100 метров рассчитан на 129 квартир. Преимущественно это будут 3- и 4-комнатные студии. Предусмотрен подземный паркинг на 127 машино-мест.

Разрешение на строительство выдано до 31 декабря 2024 года, дом должен появиться на участке земли, расположенном напротив ЖК Montblanc Residence.

По данным сервиса «Контур. Фокус», ООО «Альгеба» образовано в 2006 году и входит в структуру группы компаний «Сибирь Инвест». Компания на 100% принадлежит Крючкову Владиславу Львовичу. По итогам 2021 года «Альгеба» зафиксировала чистую прибыль в размере 411 млн рублей.

Владислав Крючков — крупный новосибирский застройщик. Самые известные его проекты: элитный квартал Milk House, выросший на месте молокозавода, несколько зданий возле «Ауры», ЖК «Ядринцевский квартал» недалеко от Центрального парка, ЖК «ГринАрт» возле парка «Березовая роща», ЖК «Красный проспект» на месте сгоревшего заводского корпуса возле завода НЭВЗ и ряд других жилых домов.

В 2016 году Крючков имел отношение к скандальной стройке в Заельцовском бору с массовой вырубкой сосен. В 2018 году предпринимателя заочно обвинили в мошенничестве и легализации доходов, полученных преступным путем. Крючков проходит по уголовному делу о приобретении земельного участка муниципальной земли по заниженной стоимости и последующей его перепродаже. В настоящее время он находится в федеральном розыске.

В мае в Новосибирске начался суд над застройщиком ЖК «Рихард» Игорем Кузнецовым, которого обвиняют в злоупотреблении полномочиями.

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