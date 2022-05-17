Дело на миллиард: известный бизнесмен попал под суд из-за стройки — почему он уверяет, что не виновен
Игорь Кузнецов заявил о махинациях при строительстве ЖК «Рихард» и в итоге сам оказался на скамье подсудимых
В Кировском районном суде начался судебный процесс по делу о недостроенном ЖК «Рихард» в Новосибирске. Известного предпринимателя Игоря Кузнецова обвиняют в том, что, будучи инвестором, он забрал из проекта деньги с процентами и таким образом помешал строительству. Бизнесмен уверяет, что сам стал жертвой руководства компании-застройщика: несколько лет назад он заявил в полицию о мошенничестве топ-менеджеров, но по итогам расследования оказался на скамье подсудимых. В деле разбирался Павел Тиунов.
Рихард, это провал
Предполагалось, что ЖК «Рихард» на Затулинке будет представлять собой комплекс из восьми жилых домов высотой от 9 до
Главным виновником ситуации правоохранительные органы назвали новосибирского предпринимателя Игоря Кузнецова. Его компания ООО «НСК-Девелопмент» занималась возведением ЖК. Согласно обвинительному заключению (имеется в распоряжении редакции. — Прим. ред.), в
Строительство домов началось в
— Это повлекло неспособность ООО «НСК-Девелопмент» исполнить взятые на себя обязательства перед
В 2017 году в Арбитражный суд было подано два иска о признании «НСК-Девелопмент» банкротом. В
Кто есть мистер Кузнецов
Игорю Кузнецову 61 год. Он родился в поселке Павловск Алтайского края. Окончил Новосибирский государственный университет, кандидат физико-математических наук. Начинал работать в Институте теплофизики СО РАН в качестве старшего научного сотрудника. В
Имя Кузнецова в первую очередь связывают с компанией «Сибтрубопроводстрой» («СТПС») — одной из крупнейших в Сибири в сфере строительства транспортной инфраструктуры углеводородного сырья. В
Ранее Кузнецов также являлся акционером нефтебазы «Красный Яр» — стратегического объекта, который построили в 1964 году как перевалочный комплекс для снабжения Западной Сибири и районов Крайнего Севера нефтепродуктами. В 2016 году нефтебаза признана банкротом, несмотря на то, что, по заявлению Кузнецова, она могла «генерировать серьезную доходность и обслуживать свои долги». Общая сумма требований кредиторов составила около
В 2010 году Игорь Кузнецов анонсировал работу российско-китайской торговой площадки для привлечения инвестиций. Предприниматель отмечал, что результатом деятельности стало привлечение китайской компании SMEC на строительство Рубцовской ТЭЦ в Алтайском крае.
В настоящее время, по данным сервиса «Контур.Фокус», Игорь Кузнецов является учредителем торговых компаний «Фактор ЛТД» и «Графит Сибирь». На конец
«Кошелек», который отдали под суд
В рамках строительства ЖК «Рихард» на улице Зорге Игорь Кузнецов выступил как инвестор, вложивший в проект собственные средства, а также как поручитель в получении многомиллионного кредита, заявил в беседе с журналистом НГС адвокат предпринимателя Антон Янченко. При этом бизнесмен, являясь собственником «НСК-Девелопмент», не руководил компанией, передав полномочия топ-менеджерам.
— После того как дома не были сданы, в декабре 2016 года руководство «НСК-Девелопмент» увольняется. Был заказан аудит, по результатам которого были выявлены интересные подробности, — отметил Янченко.
По его словам, в частности, один из фактических руководителей компании отчуждал имущество общества своим родственникам и аффилированным юридическим лицам на безвозмездной основе на общую сумму более
— Кузнецову не предъявили обвинение по ст. 159 УК РФ (мошенничество), и обвинение не было предъявлено никому, потому что от дольщиков было привлечено денег меньше, чем было потрачено на строительство. Об этом имеется экспертиза в уголовном деле. Соответственно, вести речь о хищении никто не может, — отметил Янченко.
Адвокат добавил, что российское законодательство не запрещает предоставлять займы юридическим лицам, а делать это под проценты обязывает Центробанк. При этом, уверяет Янченко, Кузнецов, получая от «НСК-Девелопмент» возврат денег с процентами в течение нескольких дней, возвращал их в оборот компании и фактически управлением ООО предприниматель не занимался, выступая исключительно в роли «кошелька» проекта.
— Он все время был в командировках: мы подсчитали по авиабилетам — около полутора лет за период
Защита Кузнецова уверяет, что строительство ЖК «Рихард» было остановлено по независящим от предпринимателя обстоятельствам, в частности, в результате действий бывшего руководства компании. Судебное следствие продолжается. Если суд признает Игоря Кузнецова виновным, ему грозит наказание вплоть до
Ранее журналисты НГС привели три истории новосибирских собственников, которых «кинули» застройщики. Люди вынуждены жить в квартирах с мокрыми и дырявыми стенами, ходить по судам и платить огромные кредиты.