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Тема дняСуд по делу ЖК «Рихард»
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Дело на миллиард: известный бизнесмен попал под суд из-за стройки — почему он уверяет, что не виновен

Игорь Кузнецов заявил о махинациях при строительстве ЖК «Рихард» и в итоге сам оказался на скамье подсудимых

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Ущерб от действий предпринимателя составил более 1 млрд рублей, заявили в прокуратуре

Ущерб от действий предпринимателя составил более 1 млрд рублей, заявили в прокуратуре

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В Кировском районном суде начался судебный процесс по делу о недостроенном ЖК «Рихард» в Новосибирске. Известного предпринимателя Игоря Кузнецова обвиняют в том, что, будучи инвестором, он забрал из проекта деньги с процентами и таким образом помешал строительству. Бизнесмен уверяет, что сам стал жертвой руководства компании-застройщика: несколько лет назад он заявил в полицию о мошенничестве топ-менеджеров, но по итогам расследования оказался на скамье подсудимых. В деле разбирался Павел Тиунов.

Рихард, это провал


Предполагалось, что ЖК «Рихард» на Затулинке будет представлять собой комплекс из восьми жилых домов высотой от 9 до 19 этажей. Сдать жилье в эксплуатацию планировалось еще в 2015–2017 гг., однако масштабный проект был реализован частично: начали строительство шести многоэтажек, из которых сдали только две. «Рихард» был признан долгостроем, 390 участников долевого строительства — обманутыми дольщиками.

Главным виновником ситуации правоохранительные органы назвали новосибирского предпринимателя Игоря Кузнецова. Его компания ООО «НСК-Девелопмент» занималась возведением ЖК. Согласно обвинительному заключению (имеется в распоряжении редакции. — Прим. ред.), в 2012 году Кузнецов приобрел у предыдущего собственника уставной капитал и активы компании по оригинальной схеме: через аффилированные юрлица он предоставил «НСК-Девелопмент» займы на общую сумму около 30 миллионов рублей (именно в эту сумму оценивалась рыночная стоимость активов) под 15% годовых. Таким образом, уверены в прокуратуре, Кузнецов взял под управление компанию-застройщика и одновременно уменьшил для себя коммерческие риски в случае убытков, поскольку в любой момент мог истребовать деньги по договорам займов.

Из восьми запланированных высоток построили и сдали в эксплуатацию только две

Из восьми запланированных высоток построили и сдали в эксплуатацию только две

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Строительство домов началось в 2014 году и протекало со значительными трудностями, заявляли в прокуратуре. Отчасти потому, что компания-застройщик была вынуждена исполнять перед Кузнецовым кредитные обязательства.

— Это повлекло неспособность ООО «НСК-Девелопмент» исполнить взятые на себя обязательства перед 390 участниками долевого строительства по достройке 4 жилых домов, подрядчиками и иными добросовестными контрагентами, а впоследствии — его банкротство. Ущерб от деятельности обвиняемого составил свыше 1 млрд рублей, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте прокуратуры Новосибирской области.

В 2017 году в Арбитражный суд было подано два иска о признании «НСК-Девелопмент» банкротом. В 2019 году по результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ). Впоследствии стало известно, что Игорю Кузнецову предъявили обвинение в злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК РФ). В феврале 2022 года дело передали в Кировский районный суд.

Кто есть мистер Кузнецов


Игорю Кузнецову 61 год. Он родился в поселке Павловск Алтайского края. Окончил Новосибирский государственный университет, кандидат физико-математических наук. Начинал работать в Институте теплофизики СО РАН в качестве старшего научного сотрудника. В 1989 году основал группу компаний «Фактор». Является одним из наиболее известных предпринимателей Новосибирска.

Имя Кузнецова в первую очередь связывают с компанией «Сибтрубопроводстрой» («СТПС») — одной из крупнейших в Сибири в сфере строительства транспортной инфраструктуры углеводородного сырья. В 2014 году компания выступила инициатором собственного банкротства со ссылкой на невозможность удовлетворить требования кредиторов на сумму около 3 млрд рублей. Сам Кузнецов в интервью НГС отмечал, что до 2012 года наблюдался «бум в трубостроении, когда возводился целый ряд объектов на Ямале, Северный поток, подготовка к Южному потоку, Сахалин — Хабаровск — Владивосток и т. д.». Впоследствии, заявлял предприниматель, были подписаны контракты на участие в других масштабных проектах, но заказчик взял паузу, результатом которой стало банкротство «СТПС». По состоянию на июнь 2016 года за компанией числился долг перед 1036 работниками в размере 56,2 миллиона рублей.

Игорь Кузнецов продвигал несколько многомиллионных проектов

Игорь Кузнецов продвигал несколько многомиллионных проектов

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Ранее Кузнецов также являлся акционером нефтебазы «Красный Яр» — стратегического объекта, который построили в 1964 году как перевалочный комплекс для снабжения Западной Сибири и районов Крайнего Севера нефтепродуктами. В 2016 году нефтебаза признана банкротом, несмотря на то, что, по заявлению Кузнецова, она могла «генерировать серьезную доходность и обслуживать свои долги». Общая сумма требований кредиторов составила около 3,4 млрд рублей.

В 2010 году Игорь Кузнецов анонсировал работу российско-китайской торговой площадки для привлечения инвестиций. Предприниматель отмечал, что результатом деятельности стало привлечение китайской компании SMEC на строительство Рубцовской ТЭЦ в Алтайском крае.

В настоящее время, по данным сервиса «Контур.Фокус», Игорь Кузнецов является учредителем торговых компаний «Фактор ЛТД» и «Графит Сибирь». На конец 2021 года выручка первой составила 3,6 млн рублей, убытки — 2,1 млн рублей, выручка второй — 10,8 млн рублей, чистая прибыль — 794 тысячи рублей.

«Кошелек», который отдали под суд


В рамках строительства ЖК «Рихард» на улице Зорге Игорь Кузнецов выступил как инвестор, вложивший в проект собственные средства, а также как поручитель в получении многомиллионного кредита, заявил в беседе с журналистом НГС адвокат предпринимателя Антон Янченко. При этом бизнесмен, являясь собственником «НСК-Девелопмент», не руководил компанией, передав полномочия топ-менеджерам.

— После того как дома не были сданы, в декабре 2016 года руководство «НСК-Девелопмент» увольняется. Был заказан аудит, по результатам которого были выявлены интересные подробности, — отметил Янченко.

В суде по ЖК «Рихард» Кузнецова защищают два адвоката

В суде по ЖК «Рихард» Кузнецова защищают два адвоката

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По его словам, в частности, один из фактических руководителей компании отчуждал имущество общества своим родственникам и аффилированным юридическим лицам на безвозмездной основе на общую сумму более 10 миллионов рублей. Янченко подчеркивает, что была проведена прокурорская проверка, материалы переданы в полицию, в 2017 году возбуждены четыре уголовных дела (по каждому недостроенному дому) по признакам мошенничества, совершенного в особо крупном размере. Заявителями по уголовным делам выступили обманутые дольщики и сам Игорь Кузнецов. Однако впоследствии дела объединили в одно производство, и предпринимателю предъявлено обвинение по статье «Злоупотребление полномочиями».

— Кузнецову не предъявили обвинение по ст. 159 УК РФ (мошенничество), и обвинение не было предъявлено никому, потому что от дольщиков было привлечено денег меньше, чем было потрачено на строительство. Об этом имеется экспертиза в уголовном деле. Соответственно, вести речь о хищении никто не может, — отметил Янченко.

Адвокат добавил, что российское законодательство не запрещает предоставлять займы юридическим лицам, а делать это под проценты обязывает Центробанк. При этом, уверяет Янченко, Кузнецов, получая от «НСК-Девелопмент» возврат денег с процентами в течение нескольких дней, возвращал их в оборот компании и фактически управлением ООО предприниматель не занимался, выступая исключительно в роли «кошелька» проекта.

Обвинительное заключение помощник прокурора зачитывала до 9 часов вечера

Обвинительное заключение помощник прокурора зачитывала до 9 часов вечера

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— Он все время был в командировках: мы подсчитали по авиабилетам — около полутора лет за период 2016–2018 гг. В этот период времени Кузнецов занимался другими проектами, он не мог фактически осуществлять оперативное управление компанией, — подчеркнул адвокат.

Защита Кузнецова уверяет, что строительство ЖК «Рихард» было остановлено по независящим от предпринимателя обстоятельствам, в частности, в результате действий бывшего руководства компании. Судебное следствие продолжается. Если суд признает Игоря Кузнецова виновным, ему грозит наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.

Ранее журналисты НГС привели три истории новосибирских собственников, которых «кинули» застройщики. Люди вынуждены жить в квартирах с мокрыми и дырявыми стенами, ходить по судам и платить огромные кредиты.

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