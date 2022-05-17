Дело на миллиард: известный бизнесмен попал под суд из-за стройки — почему он уверяет, что не виновен

Рихард, это провал

Предполагалось, что ЖК «Рихард» на Затулинке будет представлять собой комплекс из восьми жилых домов высотой от 9 до 19 этажей . Сдать жилье в эксплуатацию планировалось еще в 2015–2017 гг. , однако масштабный проект был реализован частично: начали строительство шести многоэтажек, из которых сдали только две. «Рихард» был признан долгостроем, 390 участников долевого строительства — обманутыми дольщиками.

