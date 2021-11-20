Как застройщики кидают покупателей жилья. Три истории новосибирцев, которые купили квартиры в проблемных домах

Недостроенных домов, которые совсем не украшают город, в Новосибирске много. Кто-то покупает жилье на этапе котлована, чтобы подешевле взять хороший вариант, кто-то вкладывается в почти сданный дом, и оказывается, что всё идет не так гладко. Мы попросили трех сибирячек, столкнувшихся с плохими застройщиками, рассказать их истории. Получились две грустные истории и одна со счастливым финалом. Читайте их в нашей подборке.
Татьяна, тратит 42 тысячи в месяц из-за застройщика
— Мы решили купить квартиру, потому что, как и многие, устали жить в съемной. Цены на жилье с каждым годом растут. Риелтор нашла нам этот вариант, не лучший, но у нас был ограниченный бюджет. На тот момент это показалось разумным решением. Нам сказали, что застройщик неплохой и объекты, построенные им ранее, сейчас функционируют. Мы поверили опытному человеку, работающему в этой сфере, да и сами наверняка бы не справились ни с поиском, ни с покупкой.
Ипотеку взяли на 15 лет, квартира куплена за 2,2 миллиона рублей. Нам всё одобрили в августе 2017 года, застройщик обозначил дату сдачи на конец того же года. На тот момент каркас дома был полностью готов, все
Когда мы обращались к застройщику с вопросом о том, почему стройка стоит, нас уверяли, что всё строится, но не очень быстро. По факту такое строительство вообще нельзя назвать строительством. Нам каждый раз продлевали срок сдачи, и мы вынуждены были подписывать эти документы, потому что иначе нужно платить штраф банку, из которого уже поступило уведомление. Недавно мы наконец-то смогли войти внутрь дома и увидеть всю «красоту» изнутри. Качество работы отвратительное, вся штукатурка осыпается при прикосновении, оголенные провода из электрощитов торчат, по ним бежит вода — скорее всего, с крыши от дождя. Во многих местах стены мокрые после дождя, в стенах дыры, и провода (те, что встроены в стену) наполовину торчат из стен, хотя не должны. У электрощитов нет крышек, вместо них пенопласт. Краска в подъездах со стен вся осыпалась, соответственно, нужно всё красить заново и тратить деньги и время.
Сейчас ключи еще не отдали, но внутрь пускают на ремонт. Мы боимся подписывать акт передачи, потому что есть вероятность, что все эти проблемы застройщик не будет решать. Нам обещали черновую отделку, но до нее еще очень далеко. При минимальной консультации ремонтной бригады нам сказали, что всё нужно переделывать, но уже за наши деньги. Мы ждем, когда окончательно завершат строительство с исправлением всех недочетов. По правде говоря, жить в доме страшно: строители постоянно разные и без специального образования — просто люди с улицы, которые согласились подработать, потому что приезжие. Пока всё еще живем в съемном жилье с самого момента покупки, а это уже
Анастасия, отвоевала чистовой ремонт через суд
— Я переехала учиться в Новосибирск из другого региона, жила в общежитии НГТУ. На третьем курсе родители предложили купить квартиру. Долго искали варианты сами, без риелтора. Остановились на ЖК «Радужный каскад»: хорошие отзывы, удобное расположение, инфраструктура, подземная парковка, во дворе обещали фонтан. Очень понравился этот вариант. Нас пригласили на просмотр готовых квартир. Решили брать в ипотеку. На момент покупки застройщик заканчивал предыдущую блок-секцию и должен был приступить к нашей. Мы осознанно купили квартиру «в котловане»: у нас было время подождать, пока квартира построится, и это значительно дешевле, чем покупать готовое жилье. В 2016 году квартира стоила
Квартиру должны были сдать до 1 июля 2018 года в чистовой отделке: стяжка на полу, ровная штукатурка на стенах и потолке. То есть ты заходишь, грубо говоря, клеишь обои, кладешь ламинат и живешь. Каждый день, когда я ехала с работы, видела, как строится наша блок-секция, сомнений в застройщике не было. За новостями со стройки я следила в группе в ВК, которую вел застройщик. Оттуда я и узнала, что сроки сдачи блок-секции сдвигаются. В феврале
На осмотре я очень расстроилась: до покупки нам показывали квартиру с ровной стяжкой на полу, с ровными белыми оштукатуренными стенами и потолком, ровными и целыми оконными откосами. В этой квартире была только ровная стяжка на полу. Потолок не был оштукатурен вообще, на стенах штукатурка была наляпана как попало, несколько оконных блоков были поцарапаны, а оконные откосы побиты. Обо всех дефектах и несоответствии договору я написала в заявлении и передала представителю застройщика. Через неделю я поехала в офис к застройщику, чтобы взять копию своего заявления (как оказалось позже — не зря) и узнать о сроке устранения дефектов, поскольку представитель застройщика на месте не смог ответить на все мои вопросы.
Через полтора месяца меня снова пригласили на осмотр, но в квартиру я так и не попала. Мне сказали, что ключи потеряли, и убеждали подписать акт приема квартиры в подъезде. Я отказалась. Сказали, что со мной свяжутся, когда найдут ключи. Позвонила через месяц, обещали связаться. Позвонила еще через месяц, снова пригласили на осмотр. В квартиру на этот раз попали, только в ней за несколько месяцев ничего не изменилось, снова заявление с дефектами, снова ждать. Через месяц снова пригласили на осмотр: заштукатурили потолок, но больше ничего не изменилось. Представитель застройщика начал настаивать на подписании акта приема квартиры и угрожать, что они передадут квартиру в одностороннем порядке, якобы я увиливаю от принятия квартиры и «нас теперь рассудит только третья сторона». Если честно, до этого и мысли не было подавать на застройщика в суд, но после последнего осмотра квартиры мы с родителями решили обратиться к юристу.
На поиски толкового юриста ушел месяц, потому что понимали, что от него зависит многое. В суде юрист застройщика отрицал мое присутствие на осмотрах, утверждал, что они не получали ни одного моего заявления. Хорошо, что у меня остались фотографии из квартиры в разное время года и копии моих заявлений. Суд постановил провести судебную экспертизу, но из-за коронавируса всё затянулось — то суды закрыты, то судебные организации. Когда суды открылись, на каждом заседании юрист застройщика специально тянул время, он буквально придирался к каждому пункту судебной экспертизы. Хорошо, что эксперты приходили на каждое заседание, отвечали на все вопросы судьи и аргументированно возражали юристу застройщика.
Разбор экспертизы разделился на 5 заседаний, юрист застройщика будто специально тянул время. Прошлым летом мы выиграли, суд постановил погасить акт приема-передачи квартиры и выплатить неустойку. Застройщик был недоволен решением суда и подал апелляцию. Проиграл. Через несколько дней после заседания апелляционного суда мы наконец-то подписали акт на осмотре квартиры. На стенах лежала свежая ровная штукатурка, поцарапанные стеклопакеты были заменены, все дефекты исправлены. Эта эпопея закончилась в январе 2021 года, когда суд постановил выплатить нам все судебные издержки. Хотя застройщик мог просто сразу исправить все дефекты.
Анастасия Ч., столкнулась со знаменитым недостроем
— Квартиру покупал мой мужчина до нашего знакомства. На тот момент он просто вложил деньги в недвижимость. Застройщика выбрала его мама. По ее совету он выбрал строящийся дом недалеко от метро. У дома уже были возведены стены, там шли какие-то работы. Это было в 2010 году, договор был инвестиционный, а квартира полностью оплачена наличными. Деньги были переведены безналичным расчетом, никаких чеков и квитанций не выдали, но в договоре прописали сумму. Дом смотрелся неброшенным, и его обещали сдать уже вот-вот. Застройщик обанкротился, были суды, его обвиняли в мошенничестве. Так дом перешел в правление ЖСК «Садко». Дом обещали достроить каждый год, собирались дополнительные деньги, чтобы его достроить. Но деньги уходили куда-то не туда. Речь идет о доме на Кропоткина, это один из самых знаменитых недостроев Новосибирска. Сейчас ЖСК «Садко» признан банкротом, назначен конкурсный управляющий. Вновь собираются деньги на охрану дома, проводку электричества, так как дом грабят. Уже сняли все балконные окна.