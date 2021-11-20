Как застройщики кидают покупателей жилья. Три истории новосибирцев, которые купили квартиры в проблемных домах

Недостроенных домов, которые совсем не украшают город, в Новосибирске много. Кто-то покупает жилье на этапе котлована, чтобы подешевле взять хороший вариант, кто-то вкладывается в почти сданный дом, и оказывается, что всё идет не так гладко. Мы попросили трех сибирячек, столкнувшихся с плохими застройщиками, рассказать их истории. Получились две грустные истории и одна со счастливым финалом. Читайте их в нашей подборке.

Татьяна, тратит 42 тысячи в месяц из-за застройщика

— Мы решили купить квартиру, потому что, как и многие, устали жить в съемной. Цены на жилье с каждым годом растут. Риелтор нашла нам этот вариант, не лучший, но у нас был ограниченный бюджет. На тот момент это показалось разумным решением. Нам сказали, что застройщик неплохой и объекты, построенные им ранее, сейчас функционируют. Мы поверили опытному человеку, работающему в этой сфере, да и сами наверняка бы не справились ни с поиском, ни с покупкой.