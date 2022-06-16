На берегу Оби начали строить парковку-скалу с террасами и кинотеатром на крыше — эскиз впечатляющего проекта

На сайте компании «Брусника» появилась информация о реконструкции паркинга в стоянку с офисами и магазинами — разрешение на работы застройщик получил еще в августе 2021 года, новое здание появится перед домом на улице Владимира Заровного, 22.



По данным документа, в здании будет один подземный и семь наземных этажей. Общая площадь здания должна составить 14 тысяч кв. м, из них 5,5 тысячи квадратов отдадут предпринимателям для офисов и магазинов, 3 тысячи займут места для машин — их будет 212. Остальное пространство предназначено для мест хранения и мест общего пользования.

