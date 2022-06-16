На берегу Оби начали строить парковку-скалу с террасами и кинотеатром на крыше — эскиз впечатляющего проекта
Семиэтажное здание станет частью «Европейского берега» — фасадом с террасами оно выходит на реку и набережную
На сайте компании «Брусника» появилась информация о реконструкции паркинга в стоянку с офисами и магазинами — разрешение на работы застройщик получил еще в августе 2021 года, новое здание появится перед домом на улице Владимира Заровного, 22.
По данным документа, в здании будет один подземный и семь наземных этажей. Общая площадь здания должна составить 14 тысяч кв. м, из них 5,5 тысячи квадратов отдадут предпринимателям для офисов и магазинов, 3 тысячи займут места для машин — их будет 212. Остальное пространство предназначено для мест хранения и мест общего пользования.
— Вместе с голландскими архитекторами мы хотели создать новый ориентир микрорайона. Словно вытесанное из параллелепипеда паркинга здание будет напоминать скалу или утес, обращенный к реке и городу, — рассказали журналисту НГС в пресс-службе «Брусники». — Индустриальную рациональность дополнит каскад модулей разных размеров и назначения. Это будет не служебное монофункциональное, а живое общественное пространство.
Коммерческие помещения займут четыре уровня нового здания. Кровлю паркинга, согласно описанию, займет общественная терраса с летним кинотеатром для жителей микрорайона и собственников помещений, свои террасы будут у офисов.
Сегодня, по данным сайта застройщика, в продаже находятся 67 машино-мест, стоимость варьируется от 740 тысяч рублей до 1,04 миллиона рублей. Сдать здание планируют в 3-м квартале 2024 года.
На том же участке «Брусника» 25 мая 2022 года получила разрешение на строительство жилого дома: согласно генплану, это будет дом-квартал высотой 7–10 этажей, с одним подземным уровнем и закрытым двором. В нём, по документам, запланировано 226 квартир, 18 офисов, 122 кладовые, 98 мест для автомобилей и одно — для мотоцикла.
В начале года «Брусника» достроила половину квартала на улице Никитина с необычными домами — НГС посмотрел, что из себя представляют урбан-виллы и чем они отличаются от других видов домов.