Первые урбан-виллы достроили на месте бараков на Никитина — что продают за десятки миллионов

Как отметила Елена Ермолаева, единичные предложения квартир на первом этаже с отдельным входом или на последнем этаже с террасой уже есть. Если в таком доме еще и ограниченное число квартир, его презентуют как клубный. Например, несколько квартир с укромными выходами на улицу есть в проекте Milk House, а в «Ядринцевский квартал» встроены полноценные таунхаусы без соседей сверху или снизу.



Александр Астахов, впрочем, отмечает, что урбан-виллы квартала на Никитина отличаются.



— Формат урбан-вилл очень интересный в плане планировок, какой-то человечности среды и не надоедливой, не кичевой архитектуры, — пояснил он.



Эксперты сходятся на том, что тиражировать такие дома сегодня будет сложно: «нужен опыт и сильный внутренний ресурс, чтобы уйти от башен в невысокую застройку». Хотя в Тюмени, где «Брусника» также строит подобное жилье, урбан-виллы сегодня уже рекламируют еще три застройщика. В Новосибирске же, уверены в компании, они пока конкурируют сами с собой: те, кому не подходит формат жизни в «Европейском береге», едут на Никитина. И наоборот.



Нечто похожее на формат урбан-вилл — среднеэтажные дома с хорошей архитектурой, планировками и благоустройством — в начале 2010-х начали строить в поселке «Кедровый». Разница, по словам экспертов, в первую очередь в местоположении: если «Кедровый» всё-таки позиционируется как загородное жилье, то урбан-виллы — подчеркнуто городской формат.

В январе НГС рассказывал, как начал преображаться берег Оби в районе улиц Фабричная и Владимировская: там уже построили часть большого нового комплекса под мостом и активно строят еще один — в перспективе их должна соединить новая набережная.