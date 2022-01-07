15 самых интересных новых строек в Новосибирске: дома с арками и фонтанами, театр и научный центр за 37 миллиардов

Чуть менее масштабный проект осенью анонсировали в наукограде Кольцове: петербургская группа «Эталон» выкупила здесь у новосибирской «АКД» 26 гектаров земли под многоэтажную застройку. Для федеральной группы, основным акционером которой является известная в стране АФК «Система», это приобретение стало вторым в Сибири: чуть раньше стало известно о проекте застройщика в Омске.



Пока подробностей о новом микрорайоне в Кольцове нет: первое разрешение на строительство «Эталон» планирует получить только через полгода. Но уже известно, что планы у компании большие: она намерена построить под Новосибирском более четверти миллиона квадратов жилья.

