15 самых интересных новых строек в Новосибирске: дома с арками и фонтанами, театр и научный центр за 37 миллиардов

2021-й был достаточно удачным для застройщиков: хотя за год подскочили цены на материалы, на квартиры цены тоже подскочили, а спрос весь год продержался на волне льготной ипотеки. Неудивительно, что они активно продолжили анонсировать новые проекты, причем иногда достаточно крупные. Что интересного построят в Новосибирске в ближайшие годы — в обзорном материале Лизы Пичугиной.
«Легендарный-Северный»
Самый крупный анонсированный и даже начатый проект — застройка территории аэропорта «Северный», которую обсуждали так или иначе почти весь год. Уже первый этап — 35 гектаров из 215 — амбициозный масштаб. Впрочем, такие амбиции влекут за собой массу вопросов, в первую очередь об инфраструктуре: коммуникациях, дорогах, социальных объектах.
Эксперты московской «ИнфраВЭБ» рекомендовали застройщику, кемеровской компании «СДС-Финанс», внести аэропорт в число зон комплексного развития территорий, добиться бюджетного софинансирования и застраивать поэтапно с помощью коллег-застройщиков. Но в компании отметили, что с момента предложения москвичей ситуация изменилась и кемеровчане справятся сами. Начали пока с одного дома, в перспективе ближайших десяти лет — еще около 20 домов, а также детские сады, школа и поликлиника.
«Эталон» в Кольцове
Чуть менее масштабный проект осенью анонсировали в наукограде Кольцове: петербургская группа «Эталон» выкупила здесь у новосибирской «АКД» 26 гектаров земли под многоэтажную застройку. Для федеральной группы, основным акционером которой является известная в стране АФК «Система», это приобретение стало вторым в Сибири: чуть раньше стало известно о проекте застройщика в Омске.
Пока подробностей о новом микрорайоне в Кольцове нет: первое разрешение на строительство «Эталон» планирует получить только через полгода. Но уже известно, что планы у компании большие: она намерена построить под Новосибирском более четверти миллиона квадратов жилья.
Квартал с парком у реки
Соотечественник «Эталона», группа «Л1» свою часть сибирской земли в этом году потеряла. На ее место, всё это время пустовавшее, пришли новосибирские девелоперы Андрей Шевченко и Александр Веретенин из группы «Новый мир». Здесь они строят необычный квартал «Беринг» из четырех домов переменной этажности со встроенной системой «Умный дом».
Особенностью квартала, согласно обещаниям застройщика, станет многоуровневое благоустройство с выходом к реке, которое должно стать общим и для жителей новостроек, и для тех, кто уже давно живет в этом районе. Начало стройки же доставило соседям пока только неудобства: соседний дом трясло, а по стенам пошли трещины. Сейчас дом первой очереди уже вырос до 15-го этажа.
«Мылзавод» на месте жиркомбината
«Брусника» в этом году рассказала, что построит на своей половине бывшей территории «Огней Сибири», которую компания купила в прошлом году. К 2025 году на месте старых комбинатских корпусов появится новый квартал с высотками, урбан-виллами с приватными террасами и общегородским променадом с фонтаном.
Особенностью домов должны стать озелененные крыши. При этом эксплуатируемыми они не будут — только в урбан-виллах: их владельцы смогут ставить на крышах шезлонги и отдыхать.
Элита вместо коммуны
Еще один проект, который долго шел к реализации, — 8-этажка компании «САТ» на улице Чаплыгина. Сегодня компания переименована в «Сакуру» и связана с группой «Расцветай»: на 99% принадлежит «Расцветай Инвест».
В небольшом доме за «Глобусом», по документам, будет всего 90 квартир, благоустроенная кровля (уже похоже на тренд) и паркинг на 2 уровнях под зданием на 94 автомобиля. В течение года застройщик то и дело пытался повысить этажность здания до 12, но пока ему это не удалось.
Квартал с арками
Известный новосибирский девелопер Тимур Саттаров за последние годы приобрел немало активов в городе, но всерьез взялся пока за один проект — второй жилой в его портфеле. На улице Немировича-Данченко его компания «Кварталы Немировича» возводит на едином стилобате квартал домов разной высоты (от 10 до 28 этажей) и необычной архитектуры: со ступенчатыми фасадами, декоративными и не очень арками и галереей на уровне второго этажа.
Достроить комплекс застройщик рассчитывает в 2024 году. При этом соседний участок принадлежит компании «Кварталы Немировича 2»: перспективы его застройки Тимур Саттаров пока не озвучивал.
Шведы у озера
В Каинской Заимке возле Академгородка в этом году официально презентовали (строить начали еще в прошлом году) новый комплекс возле Серебряного озера Academ Klubb. Здесь будет 13 домов средней этажности и общественный центр, в домах запланировали пентхаусы с каминами. Берег озера застройщик — компания «Румер», которая входит в ГК «ЁЛКА Девелопмент», — пообещал благоустроить, а доступ к нему будет и у жителей соседних домов.
Концепцию для Новосибирска разработало шведское бюро Semrén & Månsson: в компании-застройщике отметили, что одной из задач архитекторов было создание ЖК, который сможет претендовать на престижные архитектурные премии.
Тюменцы у «Кедрового»
Изначально тюменская компания «Скандиа» планировала зайти в Новосибирск с жилым проектом комфорт-класса, но будущие соседи стройки — жители элитного поселка «Кедровый» — подняли шум. В итоге проект переработали полностью: получился среднеэтажный комплекс классом выше.
В домах с будто струящимися лентой балконами, помимо привычных квартир, запланированы варианты с террасами и отдельными входами с улицы (таких в Новосибирске пока единицы: «Брусника» еще не сдала первые урбан-виллы) и квартиры с зенитными окнами в потолке на последних этажах.
Но главной фишкой для района должна стать инфраструктура: поблизости нет ни одного магазина у дома или кофейни, где можно позавтракать, а на первых этажах новых домов — будут.
Гостинично-апартаментный бум
Чем ближе молодежный чемпионат мира по хоккею, тем больше гостиниц и апартаментов анонсируют застройщики.
Одна из них должна появиться на старом пустыре возле «Ройял Парка». Территорию будущего здания обещают благоустроить так, чтобы объединить со сквером, который растянется от торгового центра до улицы Дачной. Правда, пока концепция сквера не утверждена.
В конце года в мэрии одобрили строительство двух гостиниц (или апартаментов) на Горском жилмассиве, рядом с городским пляжем: одна будет повыше, вторая — пониже. Но пока конкретных планов и проектов владельцы земли здесь — Станислав Пылёв и Вольдемар Басалаев — не озвучивали.
Еще одну гостиницу на Горском жилмассиве задумала построить «Септима». Необходимого одобрения компания пока не получила, но уже зарегистрировала товарный знак, связанный с крупным столичным брендом апарт-отелей — YE’S.
Амбициозный проект готовят и на улице Титова. Принцип тот же самый, но аудитория другая: здесь предложили построить частный студенческий кампус. По словам владельца компании-застройщика «Формула недвижимости» Николая Суркова, он уже даже успел заключить необходимые соглашения с вузами, а их в окрестностях немало.
Культурная стройка
Этот год, впрочем, отметился не только новыми жилыми (или для частичного проживания) проектами. Летом региональное управление капитального строительства наконец начало искать проектировщиков для нового здания театра «Старый дом». Его планируют пристроить к уже существующему, построенному когда-то Андреем Крячковым для школы, и объединить с ним визуально за счет архитектурных элементов.
В новом здании будут большая современная сцена и зрительный зал, репетиционные залы и пространство на крыше, где летом можно будет устраивать мероприятия с видом на Обь.
Сибирская здравница
В начале прошлого года также стало известно о строительстве под Новосибирском большого федерального детского реабилитационного центра. В стройку и обеспечение будущего центра самым современным реабилитационным оборудованием (например, здесь заявили роботизированную механотерапию, гидротерапию с подводными тренажерами и экзоскелеты) вложат почти 8 миллиардов рублей. Масштабный госпроект должен был реализовать крупный красноярский застройщик, УСК «Сибиряк», но затем оказалось, что компании не хватает банковских гарантий, и в августе контракт получил другой значимый холдинг — «Концерн Титан-2».
«Концерн Титан-2» — строительный холдинг из Москвы. Объединяет пять организаций, которые ведут сооружение объектов ядерной и тепловой энергетики, нефтегазовой и химической промышленности, строят аэродромы, причалы, жилые комплексы. Компания строила АЭС и ТЭЦ в Ленобласти, АЭС в Финляндии. Является партнером «Росатома». По данным «Контур.Фокуса», чистая прибыль холдинга за 2020 год составила 448,3 миллиона. Как участник холдинг заключил 169 госконтрактов на сумму 69,6 миллиарда рублей. Генеральный директор концерна — Григорий Нагинский, бывший депутат и член Совета Федерации, его дочь, Елена Нагинская, устроена его замом.
По соседству пока в подвешенном состоянии находится территория легендарной «Речкуновки»: нынешний владелец земли, АО «Сосновка», планирует ее продать, но среди потенциальных покупателей, например, озвучивают Клинику Мешалкина. Тогда рядом с детским реабилитационным центром может появиться и взрослый, а бывшая всесоюзная здравница снова оживет.
Миллиарды в науку
«Концерн Титан-2» в этом году начал в Новосибирске еще одну масштабную и дорогостоящую стройку: до реализации дошел проект СКИФа — сибирского кольцевого источника фотонов стоимостью почти 40 миллиардов рублей. Первый зампред Госдумы Александр Жуков назвал его «самым ярким местом на земле»: ускоритель действительно должен давать самый яркий пучок фотонов и, как надеются власти, позволит вывести российскую науку на новый уровень.