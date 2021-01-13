Строительный холдинг из Санкт-Петербурга лишился участка на берегу Оби в Новосибирске

Петербургская строительная группа «Л1» потеряла участок у реки в Новосибирске
С санкт-петербургским строительным холдингом «Л1» расторгли договор аренды на участок на берегу Оби — строить вместо него будут новосибирские девелоперы.
Речь идет о территории площадью
Фактически «Зелёный город» и «СтройДом» владеют друг другом, в числе совладельцев с долей меньше 0,1% в обеих также указаны новосибирские девелоперы Андрей Шевченко и Александр Веретенин (один из последних крупных проектов — ЖК «История» на улице Кошурникова).
В компании «Зелёный город» корреспонденту НГС сообщили, что сейчас идет работа над проектом, каких-либо подробностей о нем пока нет. Разрешения на строительство мэрия Новосибирска на эту территорию не выдавала.
В конце 2000-х строительный холдинг «Л1» (на тот момент — группа «ЛЭК») планировал построить здесь жилой комплекс «Янтарный берег»: в нем должно было быть 7 домов. Компания успела начать строительство первого, но дальше свайного поля не продвинулась. В 2017 году на площадке обновили паспорт объекта, на котором были указаны новые сроки строительства, но оно так и не началось.
Еще одна площадка, которую изначально планировал застраивать «Л1», — территория завода «Альбумин». Вместо петербуржцев ее сегодня осваивает барнаульская группа «Союз»: в 2019-м она начала строить на месте завода жилой комплекс «Галактика».