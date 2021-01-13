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Строительный холдинг из Санкт-Петербурга лишился участка на берегу Оби в Новосибирске

Прежде группа «Л1» собиралась строить высотки в Прибрежном микрорайоне

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Так территория перспективного ЖК «Янтарный берег» выглядела в 2008 году. За 13 лет на площадке вместо домов выросли только кусты

Так территория перспективного ЖК «Янтарный берег» выглядела в 2008 году. За 13 лет на площадке вместо домов выросли только кусты

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Петербургская строительная группа «Л1» потеряла участок у реки в Новосибирске

С санкт-петербургским строительным холдингом «Л1» расторгли договор аренды на участок на берегу Оби — строить вместо него будут новосибирские девелоперы.

Речь идет о территории площадью 33,8 тысячи кв. м за домом по улице Прибрежная, 4. По данным выписки ЕГРН, в конце сентября прошлого года договор на участок заключен с новосибирским специализированным застройщиком «Зелёный город». Согласно базе данных «Контур.Фокус», основная доля в компании принадлежит новосибирскому ООО «СтройДом», которым раньше владела «дочка» петербургского холдинга «Л1» — компания «Л1–16».

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Фактически «Зелёный город» и «СтройДом» владеют друг другом, в числе совладельцев с долей меньше 0,1% в обеих также указаны новосибирские девелоперы Андрей Шевченко и Александр Веретенин (один из последних крупных проектов — ЖК «История» на улице Кошурникова).

В компании «Зелёный город» корреспонденту НГС сообщили, что сейчас идет работа над проектом, каких-либо подробностей о нем пока нет. Разрешения на строительство мэрия Новосибирска на эту территорию не выдавала.

В конце 2000-х строительный холдинг «Л1» (на тот момент — группа «ЛЭК») планировал построить здесь жилой комплекс «Янтарный берег»: в нем должно было быть 7 домов. Компания успела начать строительство первого, но дальше свайного поля не продвинулась. В 2017 году на площадке обновили паспорт объекта, на котором были указаны новые сроки строительства, но оно так и не началось.

Еще одна площадка, которую изначально планировал застраивать «Л1», — территория завода «Альбумин». Вместо петербуржцев ее сегодня осваивает барнаульская группа «Союз»: в 2019-м она начала строить на месте завода жилой комплекс «Галактика».

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