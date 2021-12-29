Квартиры в Новосибирске подорожали за год на 30%, но больше некуда. Когда и как сильно упадут цены

В этом году бал правили новостройки. По данным управляющего директора «Открытие Research» банка «Открытие» Константина Енина, число прямых договоров с застройщиками при покупке жилья по итогам года поставит новый рекорд в России: аналитики ожидают, что количество ДДУ (договоров долевого участия) достигнет 850 тысяч. До сих пор рекордным был 2014 год, когда было заключено 847 тысяч ДДУ.



Эксперты ожидали, что ужесточение условий по льготной ипотеке, в частности рост ставки с 6 до 7%, замедлит этот рост, но покупатели жилья решили иначе.



— В июле, после начала действия более жестких условий льготной госипотеки, действительно произошло кратковременное замедление темпов продаж жилья и выдачи ипотеки. Но уже с августа продажи начали расти относительно аналогичных периодов доковидного 2019 года, — заметил Константин Енин.



По оценке директора «Жилфонд Премиум» Инны Тереховой, доля ипотеки на рынке сегодня составляет порядка 80%.



— Но даже среди людей, которые покупают жилье за наличные деньги, всё равно много тех, кто получил их из ипотеки, — подчеркнула она. — То есть когда-то клиент брал квартиру в ипотеку, погасил ее, решил купить новую. Продал квартиру, добавил немного и купил новое жилье за наличные.

