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Со скоростью сделки: Новосибирск вошел в топ-5 городов, где быстрее всего продаются квартиры

В 2ГИС подсчитали срок «жизни» объявлений в крупных сервисах и сравнили с другими городами

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В Новосибирске квартиры продают быстрее, чем в большинстве городов России

В Новосибирске квартиры продают быстрее, чем в большинстве городов России

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Новосибирск оказался в лидерах по скорости продажи квартир

Аналитики 2ГИС составили рейтинг городов по времени «жизни» объявлений о продаже квартир. Исследование проводили в течение года, с 1 августа 2020 года по 31 июля 2021-го, в 27 городах России на основе данных партнеров — компаний ДомКлик и ЦИАН.

Новосибирск вошел в топ-5 городов с самыми быстрыми сделками: в сибирской столице объявление становится неактуальным в среднем за 22 дня. Такой же результат в Санкт-Петербурге. Быстрее всего — за две недели — исчезают объявления о продаже квартир в Краснодаре, на втором и третьем месте — Омск (19 дней) и Москва (21 день). Сложнее всего, по данным 2ГИС, продать квартиру в Волгограде: там потребуется не меньше 36 дней на экспозицию варианта.

Срок публикации объявлений в Новосибирске такой же, как в Санкт-Петербурге, но стоимость жилья существенно ниже

Срок публикации объявлений в Новосибирске такой же, как в Санкт-Петербурге, но стоимость жилья существенно ниже

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Кроме того, отметили аналитики 2ГИС, в Новосибирске (а также Томске, Омске, Нижнем Новгороде и Владивостоке) зафиксировали самую маленькую площадь квартир: она варьируется в среднем в значении 47–49 квадратов.

Директор аналитической компании RID Analytics Елена Ермолаева говорит, что рынок в последний год действительно был активным, но результаты исследования не означают, что в Новосибирске быстро проводят сделки с недвижимостью.

— Нужно понимать, что срок объявления на сайте и реальный срок экспозиции — это не одно и то же. Ряд объявлений размещают для того, чтобы поправить оценку, например, — такие объявления могут висеть 3–7 дней, но это не реальная сделка. Агентства могут экономить средства и чаще менять объявления, — объясняет Елена Ермолаева.

Весной эксперты отмечали, что квартиры в Новосибирске заметно подорожали: на отдельные типы жилья цены выросли на четверть, и эта тенденция продолжалась всё лето.

Ранее стало известно, что Новосибирск попал в топ городов-лидеров по вводу жилья, при этом в городе показатель обеспеченности жильем выше, чем в среднем по стране.

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