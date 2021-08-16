Со скоростью сделки: Новосибирск вошел в топ-5 городов, где быстрее всего продаются квартиры

Аналитики 2ГИС составили рейтинг городов по времени «жизни» объявлений о продаже квартир. Исследование проводили в течение года, с 1 августа 2020 года по 31 июля 2021-го, в 27 городах России на основе данных партнеров — компаний ДомКлик и ЦИАН.



Новосибирск вошел в топ-5 городов с самыми быстрыми сделками: в сибирской столице объявление становится неактуальным в среднем за 22 дня. Такой же результат в Санкт-Петербурге. Быстрее всего — за две недели — исчезают объявления о продаже квартир в Краснодаре, на втором и третьем месте — Омск (19 дней) и Москва (21 день). Сложнее всего, по данным 2ГИС, продать квартиру в Волгограде: там потребуется не меньше 36 дней на экспозицию варианта.

