Новосибирск попал в топ городов-лидеров по вводу жилья

Аналитики РИА Новости опубликовали рейтинг городов-лидеров по вводу жилья. В пересчете на одного человека Новосибирск из 100 крупнейших городов России оказался на 19-м месте, а вот в абсолютном выражении — на 4-м .

Больше всего жилья в 2020 году ввели в строй в Краснодаре и Калининграде, в конце списка — Мурманск и Магадан, свидетельствует исследование РИА Новости.



— По объемам введенного жилья в абсолютном выражении в лидерах столицы: в Москве в 2020 году ввели 4,97 миллиона квадратных метров жилья, а в Санкт-Петербурге — 3,37 миллиона. Следом за ними идут Краснодар, Новосибирск, Ростов-на-Дону и Екатеринбург, — отметили авторы исследования.

