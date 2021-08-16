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Новосибирск попал в топ городов-лидеров по вводу жилья

При этом в среднем на человека в Новосибирске приходится 27 квадратных метров жилья

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Новосибирск занял первое место среди городов Сибири

Новосибирск занял первое место среди городов Сибири

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Аналитики РИА Новости опубликовали рейтинг городов-лидеров по вводу жилья. В пересчете на одного человека Новосибирск из 100 крупнейших городов России оказался на 19-м месте, а вот в абсолютном выражении — на 4-м.

Больше всего жилья в 2020 году ввели в строй в Краснодаре и Калининграде, в конце списка — Мурманск и Магадан, свидетельствует исследование РИА Новости.

— По объемам введенного жилья в абсолютном выражении в лидерах столицы: в Москве в 2020 году ввели 4,97 миллиона квадратных метров жилья, а в Санкт-Петербурге — 3,37 миллиона. Следом за ними идут Краснодар, Новосибирск, Ростов-на-Дону и Екатеринбург, — отметили авторы исследования.

За 2020 год объем жилого фонда Новосибирска увеличился на 1,32 миллиона квадратных метров. В пересчете на человека в Новосибирске в среднем строители ввели в эксплуатацию 0,8 квадратного метра жилья. Этот показатель превышает общероссийский уровень в 0,561 квадратного метра.

Обеспеченность жильем в Новосибирске (общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного человека) составила 27 кв. метров. По этому показателю город находится также на 19-м месте.

В Красноярске за 2020 год ввели 737,5 тыс. кв. метров жилья, в Барнауле — 547 тыс. кв. метров, в Томске — 151 тыс. кв. метров, в Омске — 346 тыс. кв. метров.

В 2020 году в городе действительно появилось много интересных новостроек. Какие-то из них — долгосрочные проекты нескольких лет, которые в том году завершили или показали только первые результаты, какие-то — точечные, но интересные. Мы собрали 9 проектов, которые, по нашей субъективной оценке, интересны или важны для города.

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