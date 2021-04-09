«Новосибирск таких цен еще не видел»: квартиры подорожали за год на 25%. Ждет ли нас кризис жилья?

По данным «Жилфонда», средняя стоимость 1 квадратного метра жилья на вторичном рынке выросла на 11% и составила 79 тысяч рублей (против 71 тысячи рублей год назад). Средняя сумма сделки при этом выросла на 17%, и больше всех подорожали «двушки» и «трешки»: на 24,5% и 25,5% соответственно. Причем в марте 2021 года цены на двухкомнатные квартиры прибавили еще 1,5%.

И только с начала этого года стоимость квартир в объявлениях поднялась на 6,5%, подсчитали аналитики агентства: с 78 до 83 тысяч рублей за квадрат.



В «Центральном агентстве недвижимости» рост подтвердили, но конкретные цифры оказались не такими пугающими. По информации компании, по итогам марта 2021 года к прошлому марту однокомнатные квартиры подорожали на 17%, а двухкомнатные и трехкомнатные — на 15%. В обеих компаниях подчеркивают, что данные касаются только конечной стоимости квартир, по которым заключаются сделки.



— Данные по цене вполне правдоподобны, у нас тоже прирост: если посчитать февраль 2021-го к февралю 2020-го, получается 10,9%, — подтвердила общие итоги года директор компании RID Analytics Елена Ермолаева.

