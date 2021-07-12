За пандемию стоимость квартир взлетела до небес. Когда это закончится и насколько жилье упадет в цене

Как изменились цены на квартиры

В 2021 году цены на квартиры в Новосибирске продолжили набирать серьезные обороты, а люди — сметать дорогое жилье по льготным ставкам 6,5%. Как вспоминает директор по маркетингу АН «Квадротека» Александр Астахов, люди «побежали перекладывать накопления из бумаги в кирпич и бетон» еще в мае-июне прошлого года, во время пандемии, до объявления программ льготного ипотечного кредитования новостроек.



— После появления льготной программы спрос инициировал рост цен в новостройках за счет «вымывания» наиболее недорогих предложений во всех сегментах новостроек (это касалось как квартир в новостройках стандарт, так и комфорт- и бизнес-класса). К середине октября это перекинулось на рынок вторичного жилья, и «вымывание» недорогих вариантов началось и на вторичке, — рассказал Александр Астахов.



По его подсчетам, средневзвешенные цены на квартиры на вторичном рынке недвижимости Новосибирска выросли с 1 января к 1 июля 2021 года на 9,3%, а за год — на 15,2%: до 82,4 тысячи рублей за квадратный метр.

