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Денег меньше, ставка выше: все изменения льготной ипотеки после 1 июля

Денег меньше, ставка выше: все изменения льготной ипотеки после 1 июля

По мнению главы Центробанка, новые условия охладят ажиотаж среди желающих купить жилье

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За время действия программы льготной ипотеки жилье в новостройках подорожало в среднем на 12%

За время действия программы льготной ипотеки жилье в новостройках подорожало в среднем на 12%

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1 июля должна была закончиться программа льготной ипотеки, но президент посчитал, что резко сворачивать программу нельзя, и распорядился продлить ее еще на год. Условия программы изменили — это, по словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, охладит спрос среди россиян, желающих купить жилье по низкой ставке.

Рассказываем о новых условиях льготной ипотеки и о том, как за время действия этой программы изменился рынок недвижимости.

1

Откуда взялась льготная ипотека?

Программа появилась весной 2020 года под предлогом поддержки граждан и строительной области, задетой пандемией. Строители тогда посчитали, что из-за коронавируса спрос на жилье упал до 70%.

Условия программы были очень простыми:

  • взять кредит мог любой гражданин России. Быть в браке и иметь детей необязательно;
  • ставка по кредиту — 6,5% годовых — действует на весь срок кредитования. Это существенно ниже ключевой ставки. Разницу между рыночной стоимостью кредита и льготными 6,5% субсидировало государство;
  • первоначальный взнос — не менее 20%, максимальная сумма кредита — не выше 3 миллионов рублей в регионах или 8 миллионов рублей в Москве и Санкт-Петербурге;
  • купить квартиру можно либо в новостройке, либо в еще строящемся доме. Вторичку брать нельзя.

Предполагалось, что по программе льготной ипотеки будет оформлено не меньше 250 тысяч кредитов на сумму более 740 миллиардов рублей. Но спрос превзошел ожидания чиновников — с апреля 2020 года было выдано более 500 тысяч кредитов.

Первоначально программа должна была действовать до 1 ноября, но осенью 2020 года ее продлили до лета 2021-го. Сумма кредита увеличилась — до 6 миллионов и 12 миллионов соответственно, а сумма первоначального взноса уменьшилась — с 20% до 15%.

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2

Как брать ипотеку сейчас?

Новая льготная ипотека действует еще год — до 1 июля 2022 года. Условия такие:

  • ставка по кредиту — 7% годовых;
  • максимальная сумма кредита снижена до 3 миллионов рублей для всех регионов;
  • первоначальный взнос за ипотеку должен быть не меньше 15% от стоимости квартиры.

Такие условия гораздо ближе к рыночным и, по мнению главы Центробанка, должны охладить спрос россиян на недвижимость.

Условия теперь неактуальны для Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Сочи — в этих городах почти нет подходящих для льготного кредитования квартир. Семейная ипотека, наоборот, актуальна во всех регионах

Условия теперь неактуальны для Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Сочи — в этих городах почти нет подходящих для льготного кредитования квартир. Семейная ипотека, наоборот, актуальна во всех регионах

— Это означает выход из той программы, которая рассматривалась как антикризисная. На наш взгляд, еще раз повторю, как антикризисная программа льготная ипотека была очень и очень эффективной, но надо постепенно и вовремя из нее выходить, — заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. — Понятно, что нельзя это сделать резко, потому что это может привести к резкому изменению условий, изменению спроса, уже и так немного перегретого. Но тем не менее, например, снижение предельной величины кредита до трех миллионов рублей, на наш взгляд, сократит объемы, сократит ажиотажный спрос в крупнейших городах.

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3

Семейную ипотеку тоже поменяют?

Да, возможности по этой программе тоже немного расширились:

  • с 1 июля программа распространяется на семьи с одним ребенком, рожденным с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года;
  • ставка по кредиту — 6% годовых (ранее было 5%);
  • максимальная сумма кредита — 12 миллионов рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской области, в остальных регионах — 6 миллионов рублей;
  • первоначальный взнос — не меньше 15% от стоимости квартиры;
  • можно купить недвижимость в новостройке или на вторичном рынке, а также взять земельный участок с домом.

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4

Льготная ипотека вообще себя оправдала?

Чиновники и представители рынка недвижимости позитивно оценили льготную программу. В 2020 году застройщикам удалось ввести на рынок 80,6 миллиона квадратных метров жилья — всего на 1,8% меньше, чем в 2019 году.

В целом прошлый год, несмотря на пандемию, стал рекордным для рынка ипотеки: за год банки выдали кредитов на 4,3 триллиона рублей — это в два раза больше, чем в 2019 году. Почти четверть этих кредитов выдана по льготной программе — 345,6 тысячи кредитов на сумму более 1 триллиона рублей, что намного превысило прогнозы чиновников. Среднерыночная ставка по ипотеке впервые за всё время опустилась ниже 7,5%.

Положительно оценил программу и президент.

— Мы должны учитывать то, какую важную роль играет льготная ипотека в нынешних условиях для решения жилищных проблем наших граждан и для развития строительной отрасли, которая, как мы знаем, является локомотивом для смежных отраслей, — сказал Владимир Путин на ПМФЭ-2021, когда распорядился продлить льготную ипотеку еще на год.

Но минусы тоже есть. Снижение ставки спровоцировало ажиотажный спрос на рынке недвижимости и рост цен. По данным Росстата, в 2020 году квартиры на первичном рынке подорожали на 12%, а на вторичном — в пределах 9%. В итоге рост цен на жилье практически свел на нет всю выгоду от низких ставок в некоторых регионах. По расчетам рейтингового агентства «Эксперт РА», выгода от низких ставок по льготной ипотеке была полностью нивелирована ростом цен в десяти регионах РФ: Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Амурской областях, Забайкальском крае, Республике Адыгея и Северной Осетии и Севастополе. Средний платеж по ипотеке IV квартале 2020-го практически не отличался от платежа в начале года по рыночной ставке.

Резкий рост первичного жилья начался после введения льготной ипотеки в апреле 2020 года

Резкий рост первичного жилья начался после введения льготной ипотеки в апреле 2020 года

Глава Банка России Эльвира Набиуллина призывала не продлевать программу, так как это может привести к появлению пузыря на ипотечном рынке.

— Виден рост цен на жилье на первичном рынке, который уже опережает и инфляцию, и рост доходов населения. В итоге доступность жилья для людей может упасть, несмотря на льготную ставку. Своевременное завершение этой антикризисной программы позволит избежать формирования пузырей и сбалансировать на рыночной основе спрос и предложение на рынке жилья, — сказала глава ЦБ.

Правда, полностью списать подорожание квартир на льготную ипотеку нельзя. Росту также способствовали падение курса рубля, рост цен на материалы и дефицит рабочей силы: значительная часть строителей — трудовые мигранты, которые в пандемию уехали из России.

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5

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