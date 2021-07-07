Денег меньше, ставка выше: все изменения льготной ипотеки после 1 июля

Чиновники и представители рынка недвижимости позитивно оценили льготную программу. В 2020 году застройщикам удалось ввести на рынок 80,6 миллиона квадратных метров жилья — всего на 1,8% меньше, чем в 2019 году.



В целом прошлый год, несмотря на пандемию, стал рекордным для рынка ипотеки: за год банки выдали кредитов на 4,3 триллиона рублей — это в два раза больше, чем в 2019 году. Почти четверть этих кредитов выдана по льготной программе — 345,6 тысячи кредитов на сумму более 1 триллиона рублей, что намного превысило прогнозы чиновников. Среднерыночная ставка по ипотеке впервые за всё время опустилась ниже 7,5%.



Положительно оценил программу и президент.



— Мы должны учитывать то, какую важную роль играет льготная ипотека в нынешних условиях для решения жилищных проблем наших граждан и для развития строительной отрасли, которая, как мы знаем, является локомотивом для смежных отраслей, — сказал Владимир Путин на ПМФЭ-2021, когда распорядился продлить льготную ипотеку еще на год.



Но минусы тоже есть. Снижение ставки спровоцировало ажиотажный спрос на рынке недвижимости и рост цен. По данным Росстата, в 2020 году квартиры на первичном рынке подорожали на 12%, а на вторичном — в пределах 9%. В итоге рост цен на жилье практически свел на нет всю выгоду от низких ставок в некоторых регионах. По расчетам рейтингового агентства «Эксперт РА», выгода от низких ставок по льготной ипотеке была полностью нивелирована ростом цен в десяти регионах РФ: Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Амурской областях, Забайкальском крае, Республике Адыгея и Северной Осетии и Севастополе. Средний платеж по ипотеке IV квартале 2020-го практически не отличался от платежа в начале года по рыночной ставке.