«Просто какое-то безумие»: в Новосибирске в 2 раза подорожало строительство самых дешевых домов

Стройка встала

Достаточно долго с момента появления в Новосибирской области новых технологий строительства домов (в их числе OSB- и SIP-панели, к примеру) мечта о загородном доме для многих стала реальностью: продав квартиру в городе, можно было построить себе более просторный дом. Но в этом году загородное жилье снова становится роскошью — это отметили и участники, и эксперты рынка, и простые новосибирцы.



— Мы строили с пустого места и построили домик, в котором можно отдыхать, то есть приезжать как на дачу, что мы и делаем. Дом основной строится собственными силами, исходя из финансовых и прочих других возможностей, — рассказал журналисту НГС новосибирец Алексей. — В этом сезоне я планировал купить 24 листа OSB-плиты 12 мм. В августе прошлого года плита стоила 890 рублей за лист, а в начале июня этого — уже 2200. Всего мне надо 54 листа, 30 из них я чудом купил в том году. А оставшиеся 24 решил пока не брать, так как на такие траты я как-то не готов морально и финансово.



Владелица мини-базы отдыха в Абрашино Марьяна Берязева рассказала, что цены на стройматериалы растут с прошлого года, но даже в этом году от месяца к месяцу разница слишком ощутимая.

