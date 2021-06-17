«Просто какое-то безумие»: в Новосибирске в 2 раза подорожало строительство самых дешевых домов

Цены на самые популярные стройматериалы выросли вдвое
Конец мая и начало июня — традиционный старт для нового строительного сезона. Если большие застройщики домов из стекла и бетона останавливаются разве что на ночь и по распоряжению суда (еще более грустные причины не будем и упоминать), то строители дач и загородных домов стараются успеть всё за лето. Но в этом году новосибирцев ждал неприятный сюрприз: цены на стройматериалы вдруг резко подскочили и продолжают расти, и кому-то пришлось потратить больше, чем они планировали, а кому-то и вовсе остановить строительство. Подробности узнала Лиза Пичугина.
Стройка встала
Достаточно долго с момента появления в Новосибирской области новых технологий строительства домов (в их числе OSB- и SIP-панели, к примеру) мечта о загородном доме для многих стала реальностью: продав квартиру в городе, можно было построить себе более просторный дом. Но в этом году загородное жилье снова становится роскошью — это отметили и участники, и эксперты рынка, и простые новосибирцы.
— Мы строили с пустого места и построили домик, в котором можно отдыхать, то есть приезжать как на дачу, что мы и делаем. Дом основной строится собственными силами, исходя из финансовых и прочих других возможностей, — рассказал журналисту НГС новосибирец Алексей. — В этом сезоне я планировал купить 24 листа OSB-плиты 12 мм. В августе прошлого года плита стоила 890 рублей за лист, а в начале июня этого — уже 2200. Всего мне надо 54 листа, 30 из них я чудом купил в том году. А оставшиеся 24 решил пока не брать, так как на такие траты я как-то не готов морально и финансово.
Владелица мини-базы отдыха в Абрашино Марьяна Берязева рассказала, что цены на стройматериалы растут с прошлого года, но даже в этом году от месяца к месяцу разница слишком ощутимая.
— В этом году мы решили построить гостевой семейный домик на четверых, в начале мая закупили стройматериалы, брали самые дешевые. Поехали в «Гектор» в Ордынке и купили OSB-плиты по 980 рублей. Когда мы почти достроили домик, нам не хватило 10 плит — как-то неправильно посчитали. Сейчас нам нужно еще 10 штук, а они уже стоят 2 тысячи рублей. Тогда я купила почти на 30 тысяч рублей, плюс 4 тысячи — доставка из Ордынки в Абрашино на пароме. Сейчас надо достать еще 20 тысяч и снова 4 тысячи заплатить за доставку. Просто какое-то безумие. Стройка встала, — рассказала Марьяна Берязева.
В «Леруа Мерлен» — одном из самых крупных строительных гипермаркетов в Новосибирске — стоимость OSB-плит стартует с 338 рублей за 9-миллиметровую плиту НЛК площадью 0,75 кв. м. Самая основательная — 22-миллиметровая плита Kronospan площадью 3,1 кв. м — обойдется уже в 5,2 тысячи рублей. Но есть она не везде, а наличие исчисляется десятками штук — для полноценного дома может и не хватить.
В Сибири кончилось дерево
Гендиректор компании «Сибирский дом» Виктор Невейко отметил, что дефицит пиломатериалов начался с конца прошлого года.
— Как в Америке началось подорожание пиломатериалов, так и у нас началось: мы зависим от доллара, а лес, похоже, давно уже не наш, — невесело шутит Виктор Невейко. — В городе пиломатериалов нет. [Производители] думают, что лес растет, и копят его: зачем сейчас отдавать дешевле, если можно дороже. После нового года мы покупали его по 10,5 тысячи рублей за кубометр, сейчас он стоит 14,5 тысячи. Раньше лист OSB стоил 740 рублей, сейчас — 2640 рублей. Цена уже приравнялась к немецкой плите Glunz в Питере и Москве.
Марьяна Берязева подтвердила, что даже для небольшого проекта пиломатериалы сегодня не купить, даже если ты готов заплатить по повышенной цене. То же происходит с брусом и строительным бревном, заметил эксперт загородного рынка жилья Олег Климов. Причем, говорит он, это общемировая тенденция: такая же ситуация и в Европе, и в США.
— В Америке цены на дерево выросли в три раза. Дефицит стройматериалов мировой, искать внутренние причины вряд ли получится, — отметил он. — Ситуация такая, что конъюнктура по лесу очень хорошая, и многие производители просто ориентируются на экспорт. Вплоть до того, что, я слышал, OSB-плиту везут в Америку из России, причем огромными партиями.
«Забудьте про эту идею»
По словам Олега Климова, новосибирцы с начала строительного сезона испытали шок: кто-то, говорит он, много лет копил деньги, рассчитывая построить дом за 3–4 миллиона рублей, но теперь запланированный дом оказывается дороже в два раза.
— Мы перед новым годом строили из SIP-панелей дом родителям, и строители нам сказали, что сейчас тот же дом будет стоить в два раза дороже. Мы успели запрыгнуть в последний вагон, а сейчас у людей будет разочарование, — рассказал Олег Климов НГС. — Строители не могут посчитать стоимость дома, потому что сегодня на материалы одна цена, а завтра выросла на 15%, и им приходится всё пересчитывать. И знакомые поставщики говорят, что следующая партия придет по еще более высокой цене. И всё.
По подсчетам Виктора Невейко, дом из SIP-панелей площадью около 100 кв. м еще год назад можно было построить за 1,2 миллиона рублей, сегодня он обойдется не дешевле 2,4 миллиона. При этом кирпич, по его словам, за тот же срок в цене почти не вырос, и кирпичный дом в цене оказывается уже сравним с панельным: 30 тысяч за кв. м за кирпич против 24 тысяч — за SIP-панельный дом. Газобетон при этом может оказаться даже дешевле.
Правда, добавляет Олег Климов, вряд ли это продлится долго: рост спроса на кирпич и газобетон неминуемо поднимет на них цены. Вслед за другими материалами потянутся цены на вторичный загородный рынок и землю. Так что загородные дома из недавно, казалось бы, ставшими доступными снова превратятся в роскошь, доступную только обеспеченным горожанам.
— Безразмерного кармана нет, доходы не растут, поэтому только у обеспеченного населения есть возможность строиться. А те, кто раньше пытался попасть в категорию людей с загородным жильем, совсем про эту идею забудут, потому что это просто не по карману будет, — считает эксперт.
Новосибирец Алексей решил строительство дома отложить до лучших времен: на участке всегда есть что делать, объяснил он, а ситуация еще может измениться.
— Когда мы начинали строить дом, сам подход к строительству был такой, что строительство не требует от тебя каких-то обязательств, как ежемесячный ипотечный платеж по кредиту. Есть деньги — строишься, нет денег — не строишься, — мудро рассудил мужчина.
Правда, те, у кого новый дом предполагался единственным жильем, оказались заложниками ситуации. Для них сегодня есть только два варианта: либо уменьшать площадь будущего дома, либо искать готовые варианты. И не исключено, что лучшим из них окажется квартира.
Впрочем, и на рынке квартир всё непросто: льготная ипотека, отмены которой опасались на рынке, продолжила действовать — из-за нее цены на вторичное жилье выросли до 25%, а новостройки стали дорогими как никогда.