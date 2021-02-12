На месте снесенной коммуны в центре Новосибирска разрешили построить дом с благоустроенной крышей

На месте дома-коммуны в Новосибирске построят дом с благоустроенной крышей
Мэрия Новосибирска выдала разрешение на строительство недалеко от театра «Глобус» на улице Чаплыгина — новый дом построят на месте снесенного несколько лет назад дома-коммуны ЖАКТ «Пятилетка».
Разрешение на строительство выдано компании «САТ», которая была первоначальным покупателем здания и участка. По документу, она планирует построить здесь жилой дом с секциями высотой
В доме запроектировали 90 квартир. Наверху одной из секций будет эксплуатируемая кровля «с общедоступными площадками благоустройства» площадью
Разрешение действует до 2 февраля 2023 года. Сегодня работы на площадке не ведутся: строительной техники нет, а территория покрыта нетронутым снегом. Связаться с компанией «САТ» корреспонденту НГС не удалось. По данным «Контур.Фокус», она принадлежит новосибирским предпринимателям Андрею Безрукову и Петру Докучаеву, при этом доля последнего находится в залоге у партнера. Оба бизнесмена владеют и руководят компаниями, связанными преимущественно со строительством и управлением недвижимостью.
ЖАКТ «Пятилетка» принадлежало региональному правительству, его продали с торгов в конце
Дому было почти 90 лет. Его построило в 1930 году ЖАКТ (жилищно-арендное кооперативное товарищество) «Рабочая пятилетка».
— Здание очень редкое и для Новосибирска, и для страны в целом, потому что это был очень короткий период в истории отечественного жилищного строительства, когда возводились такие здания. В Новосибирске их буквально несколько штук. Это дом коммунального типа, когда предполагалось обобществление быта, была предусмотрена развитая система обслуживания: прачечная, столовая, детский сад и так далее. Не предполагалось кухонь и детских комнат — это должно было быть обобществлено, — ранее рассказывал корреспонденту НГС о доме архитектор, советник мэра Новосибирска Александр Ложкин.
В январе правительство области выставило на продажу здание техникума на улице Семьи Шамшиных — власти дважды меняли решение о судьбе здания.