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На месте снесенной коммуны в центре Новосибирска разрешили построить дом с благоустроенной крышей

Четверть этажей в здании будут подземными

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От сноса дома-коммуны до новой стройки прошло два года

От сноса дома-коммуны до новой стройки прошло два года

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На месте дома-коммуны в Новосибирске построят дом с благоустроенной крышей

Мэрия Новосибирска выдала разрешение на строительство недалеко от театра «Глобус» на улице Чаплыгина — новый дом построят на месте снесенного несколько лет назад дома-коммуны ЖАКТ «Пятилетка».

Разрешение на строительство выдано компании «САТ», которая была первоначальным покупателем здания и участка. По документу, она планирует построить здесь жилой дом с секциями высотой 9 и 11 этажей (из них 2 и 3 этажа будут подземными).

В доме запроектировали 90 квартир. Наверху одной из секций будет эксплуатируемая кровля «с общедоступными площадками благоустройства» площадью 1,1 тысячи квадратных метров. В доме также будет 50 кладовых и паркинг на 94 автомобиля.

Разрешение действует до 2 февраля 2023 года. Сегодня работы на площадке не ведутся: строительной техники нет, а территория покрыта нетронутым снегом. Связаться с компанией «САТ» корреспонденту НГС не удалось. По данным «Контур.Фокус», она принадлежит новосибирским предпринимателям Андрею Безрукову и Петру Докучаеву, при этом доля последнего находится в залоге у партнера. Оба бизнесмена владеют и руководят компаниями, связанными преимущественно со строительством и управлением недвижимостью.

ЖАКТ «Пятилетка» принадлежало региональному правительству, его продали с торгов в конце 2018 года за 150 миллионов рублей и снесли в начале 2019-го после протестов местных жителей. С тех пор информации о проекте на месте дома-коммуны не было, а среди общественников ходили слухи о высотке.

Дом-коммуну снесли в начале <nobr class="_">2019 года</nobr>, у него было два адреса: <nobr class="_">Каменская, 18</nobr> <nobr class="_">и Чаплыгина, 92</nobr>

Дом-коммуну снесли в начале 2019 года, у него было два адреса: Каменская, 18 и Чаплыгина, 92

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Дому было почти 90 лет. Его построило в 1930 году ЖАКТ (жилищно-арендное кооперативное товарищество) «Рабочая пятилетка».

— Здание очень редкое и для Новосибирска, и для страны в целом, потому что это был очень короткий период в истории отечественного жилищного строительства, когда возводились такие здания. В Новосибирске их буквально несколько штук. Это дом коммунального типа, когда предполагалось обобществление быта, была предусмотрена развитая система обслуживания: прачечная, столовая, детский сад и так далее. Не предполагалось кухонь и детских комнат — это должно было быть обобществлено, — ранее рассказывал корреспонденту НГС о доме архитектор, советник мэра Новосибирска Александр Ложкин.

В январе правительство области выставило на продажу здание техникума на улице Семьи Шамшиных — власти дважды меняли решение о судьбе здания.

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дом на Чаплыгинановостройки
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