На месте снесенной коммуны в центре Новосибирска разрешили построить дом с благоустроенной крышей

Мэрия Новосибирска выдала разрешение на строительство недалеко от театра «Глобус» на улице Чаплыгина — новый дом построят на месте снесенного несколько лет назад дома-коммуны ЖАКТ «Пятилетка».



Разрешение на строительство выдано компании «САТ», которая была первоначальным покупателем здания и участка. По документу, она планирует построить здесь жилой дом с секциями высотой 9 и 11 этажей (из них 2 и 3 этажа будут подземными).

