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Власти все-таки продают здание геологоразведочного техникума в центре Новосибирска

Ранее его передумали приватизировать и хотели разместить в нем чиновников

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Помимо здания на Семьи Шамшиных, 56, на торги выставили еще несколько объектов

Помимо здания на Семьи Шамшиных, 56, на торги выставили еще несколько объектов

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Власти выставили на торги здание на улице Семьи Шамшиных, 56, в центре Новосибирска. Об этом сообщает пресс-служба правительства НСО. Именно здесь ранее находился геологоразведочный техникум. Площадь объекта составляет 1574,2 кв. метров, площадь земельного участка — 0,15 га.

Начальная цена здания — 63,8 миллиона рублей, земельного участка — 20,1 миллиона рублей. Аукцион пройдет в электронной форме 25 февраля 2021 года на электронной площадке «РТС-тендер».

Также департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области выставил на аукционы здание на улице Аксенова, 50, площадью 851,3 кв. метров, помещение на Путевой улице, 8, площадью 944,6 кв. метров и еще несколько объектов недвижимости, находящихся в собственности Новосибирской области.

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Трехэтажное здание на улице Семьи Шамшиных входило в прогнозный план приватизации государственного имущества Новосибирской области на 2018 год. Но затем областное правительство решило оставить этот объект в собственности региона. В 2019 году в здании решили разместить госслужащих. Но потом снова передумали.

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недвижимость
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