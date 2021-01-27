Власти все-таки продают здание геологоразведочного техникума в центре Новосибирска

Власти выставили на торги здание на улице Семьи Шамшиных, 56, в центре Новосибирска. Об этом сообщает пресс-служба правительства НСО. Именно здесь ранее находился геологоразведочный техникум. Площадь объекта составляет
Начальная цена здания —
Также департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области выставил на аукционы здание на улице Аксенова, 50, площадью
Трехэтажное здание на улице Семьи Шамшиных входило в прогнозный план приватизации государственного имущества Новосибирской области на 2018 год. Но затем областное правительство решило оставить этот объект в собственности региона. В 2019 году в здании решили разместить госслужащих. Но потом снова передумали.