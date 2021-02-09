Дом на берегу Оби трясет уже месяц — жители винят соседнюю стройку. Видео со звенящей в серванте посудой

В Новосибирске уже месяц трясёт дом на улице Прибрежной, 4, по мнению жителей, «тряска» началась, когда на соседнем участке начали строить дом.



— Более месяца уже дом ежедневно испытывает 5-балльные сейсмические нагрузки! Стены трещат, стены! Посуда в шкафах постоянно звенит, кафель с пола отрывается! Дверные проемы перекосились, двери заклинивает, — написал в редакцию житель дома Сергей.



Марина, ещё одна жительница дома, прислала видео, в котором слышно, как днём в шкафу звенит посуда.



— Это с учётом того, что в серванте у меня только один набор посуды, а остальное — бумажные стаканы, — подчеркнула Марина. — Дом трясётся: я сижу на полу, и он прыгает каждую секунду.