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Дом на берегу Оби трясет уже месяц — жители винят соседнюю стройку. Видео со звенящей в серванте посудой

В домах звенит посуда и отрывается кафель, хотя ритма забивания свай не слышно

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Стройка рядом с домом на Прибрежной, 4 идет с конца прошлого года

Стройка рядом с домом на Прибрежной, 4 идет с конца прошлого года

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Рядом со стройкой на Прибрежной в Новосибирске трясет соседний дом

В Новосибирске уже месяц трясёт дом на улице Прибрежной, 4, по мнению жителей, «тряска» началась, когда на соседнем участке начали строить дом.

— Более месяца уже дом ежедневно испытывает 5-балльные сейсмические нагрузки! Стены трещат, стены! Посуда в шкафах постоянно звенит, кафель с пола отрывается! Дверные проемы перекосились, двери заклинивает, — написал в редакцию житель дома Сергей.

Марина, ещё одна жительница дома, прислала видео, в котором слышно, как днём в шкафу звенит посуда.

— Это с учётом того, что в серванте у меня только один набор посуды, а остальное — бумажные стаканы, — подчеркнула Марина. — Дом трясётся: я сижу на полу, и он прыгает каждую секунду.

Разрешение на строительство на соседнем участке было выдано в 2018 году компании «СтройДом», которая сегодня принадлежит арендатору земли, компании «Зелёный город», и новосибирским девелоперам Андрею Шевченко и Александру Веретенину. Документ действует до 2027 года.

По словам директора по развитию компании-застройщика Юлии Шевченко, установку, которая забивает сваи для фундамента будущего дома, заменили ещё в декабре.

— Изначально на объекте работала другая установка. Наш руководящий состав встречался с жителями, и она была заменена на самую современную щадящую установку. Плюс был установлен график, по которому работа начинается с 9 утра и продолжается до 19 часов с технологическими перерывами, — рассказала представитель застройщика. — Мы приняли все меры, чтобы жители были довольны.

Когда завершатся свайные работы, в компании уточнить не смогли: как пояснила Юлия Шевченко, сейчас застройщик совершенствует проект, поэтому обозначить какие-то сроки сложно.

Раньше территорию в Прибрежном микрорайоне арендовала одна из дочерних компаний петербургской группы «Л1». Холдинг собирался построить здесь жилой комплекс «Янтарный берег».

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микрорайон «Прибрежный»новостройки
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