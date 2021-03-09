В центре решили построить «Мылзавод»: застройщик придумал квартал с площадью и фонтаном для всех

На месте жиркомбината в центре Новосибирска построят квартал «Мылзавод»
На долгое время пустовавшей половине жилого комплекса «Огни Сибири» начинается новая стройка: компания «Брусника. Сибакадемстрой» получила первое разрешение на строительство здесь и до 2025 года планирует возвести целый квартал с урбан-виллами и
В конце февраля компания «Брусника. Сибакадемстрой» получила разрешение на строительство первого дома на бывшей территории жиркомбината, где строили ЖК «Огни Сибири» — половину проекта застройщик купил у «Города в городе» в прошлом году.
Первоначально «Брусника» заявляла в новом проекте
— Во времена НЭПа на этом месте было построено промышленное предприятие, выпускавшее более тридцати видов мыла. Его продукция славилась высоким качеством и шла на экспорт. В 2012 году завод прекратил свое существование. Участок, на котором он стоял, был включен в программу реновации центральных районов Новосибирска и отдан под жилую застройку, — рассказали в компании.
Как и «Огни Сибири», новый квартал «поставят» на стилобат (общий цокольный этаж, объединяющий несколько зданий. — Прим. ред.), только назначение у него будет другое. Если у соседей там парковки, то в «Мылзаводе» стилобат приподнимут по краям, и его займут магазины и офисы, а паркинг на 775 автомобилей будет подземным, с «зелеными» лайтбоксами и инсталляциями — так «Брусника» оформляла парковки в одном из проектов в Екатеринбурге.
Особенностью нового квартала должна стать концепция дворов. Пространство внутри квартала, где будут площадь с фонтаном, прогулочные аллеи и детские игровые зоны, застройщик планирует сделать общедоступным для всех новосибирцев.
— К нему будет развернут фронт ритейла. Попасть на территорию квартала горожане смогут через арочные проходы и коммерческие помещения стилобата, — уточнили в компании-застройщике.
Для жителей же архитекторы придумали закрытые камерные дворики между домами по периметру, которые будут окружены живой изгородью. Кроме того, кровли всех домов, включая высотки, планируют сделать «зелеными». Правда, гулять можно будет только по крышам урбан-вилл и только их жителям.
— В них проектировщики предусмотрели двухуровневые квартиры с летними кухнями и террасами на крыше, — рассказали в «Бруснике». — Здесь жители смогут установить спортивные тренажеры, качели или уличную мебель и в теплое время года использовать это пространство как обеденную зону.
Первый дом построят со стороны улицы Семьи Шамшиных — это будет одна из двух
В компании уточнили, что в первом этапе строительства таких домов будет два, затем в «Мылзаводе» построят
Специалист по недвижимости агентства «Этажи» Роман Петренко заметил, что успех такого формата, как урбан-виллы, сильно зависит от расположения. Например, похожие дома в проекте «Брусники» на улице Никитина, по его наблюдениям, «не зашли», а в новом квартале «Авиатор» на улице Аэропорт вызывают интерес у покупателей.
Управляющий компанией «Выставка новостроек» Григорий Якобсон к новому кварталу относится скептически.
— Уже нет вау-эффекта и уникального продукта, — говорит он. — Городу не хватает свежего дыхания, но не в отношении маркетинга, фонтанов и благоустройства — это Новосибирск, здесь продавать фонтаны странно. Это как гонка вооружений, только в нашем случае — оснастки жилых комплексов. Застройщик продает плюшки, которые несоразмерны цене квадратного метра.
При этом в целом место для комплекса удачное, считает Григорий Якобсон, хоть и «заколдованное», учитывая, что «Город в городе» реализовать изначальную идею с застройкой не смог. Проблем с выездами здесь нет: кварталы компактные, а альтернативных проездов много в любую сторону. Проблемы могут, впрочем, возникнуть из-за загруженности достаточно узких улиц.
— Комплекс посреди города здоровый, дороги там действительно не рассчитаны на целый новый микрорайон, но красота требует жертв: хочешь жить в центре — получай, — констатирует Роман Петренко.
Впрочем, по Писарева ходит троллейбус, пешком за несколько минут можно дойти до конечной
На момент продажи части территории проекта «Огни Сибири» эксперты отмечали, что он вряд ли будет конкурировать с кварталом «Брусники» — разные концепции и целевые аудитории. Сегодня компания «Город в городе» завершает в рамках «Огней Сибири» «Дом
— Но заходить они будут осторожно и сдержанно, для покупателей у них есть скидки и подарки, вроде кладовых, — добавил он.
Территория в районе улицы Писарева, заметил Роман Петренко, в последние годы весьма популярна, и квартиры в недавно построенных и строящихся там жилых комплексах — ЖК «Островский» от ГК «СМСС», новостройки «Краснообск.Монтажспецстроя», ЖК «Лазурит» от «Камеи» — раскупили достаточно быстро.
«Огни Сибири» и «Мылзавод» возводят на бывших промышленных территориях, и потенциал для застройки у этого района с этой точки зрения богатый. В частности, «Городу в городе» принадлежит участок с промышленным зданием на улице Семьи
В феврале «Брусника. Сибакадемстрой» передала ключи владельцам квартир в необычном доме с мостами на уровне