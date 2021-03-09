В центре решили построить «Мылзавод»: застройщик придумал квартал с площадью и фонтаном для всех

В конце февраля компания «Брусника. Сибакадемстрой» получила разрешение на строительство первого дома на бывшей территории жиркомбината, где строили ЖК «Огни Сибири» — половину проекта застройщик купил у «Города в городе» в прошлом году.



Первоначально «Брусника» заявляла в новом проекте 7 домов переменной этажности общей площадью порядка 80 тысяч квадратных метров. К старту строительства общая площадь жилья в новом квартале не изменилась, но число домов выросло до девяти: две урбан-виллы, четыре 17-этажных и три 30-этажных башни. В «Бруснике» рассказали, что концепцию нового квартала разработали совместно с нидерландскими и немецкими архитекторами, а назвали его «Мылзаводом» — в память о предприятии, на месте которого он появится.



— Во времена НЭПа на этом месте было построено промышленное предприятие, выпускавшее более тридцати видов мыла. Его продукция славилась высоким качеством и шла на экспорт. В 2012 году завод прекратил свое существование. Участок, на котором он стоял, был включен в программу реновации центральных районов Новосибирска и отдан под жилую застройку, — рассказали в компании.

