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В центре решили построить «Мылзавод»: застройщик придумал квартал с площадью и фонтаном для всех

Здесь вырастут 30-этажные башни и урбан-виллы

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Благоустройство — с аллеями, фонтаном и детскими площадками — застройщик обещает сделать для всех, а не только для жителей новых домов

Благоустройство — с аллеями, фонтаном и детскими площадками — застройщик обещает сделать для всех, а не только для жителей новых домов

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На месте жиркомбината в центре Новосибирска построят квартал «Мылзавод»

На долгое время пустовавшей половине жилого комплекса «Огни Сибири» начинается новая стройка: компания «Брусника. Сибакадемстрой» получила первое разрешение на строительство здесь и до 2025 года планирует возвести целый квартал с урбан-виллами и 30-этажными башнями. Для этого места архитекторы придумали новый подход, и часть благоустройства, включая площадь с фонтаном, достанется не только местным жителям, но и всем горожанам. Куда спрячут дворы, что будет на крышах башен и станет ли новый квартал прорывом, выяснила Лиза Пичугина.

В конце февраля компания «Брусника. Сибакадемстрой» получила разрешение на строительство первого дома на бывшей территории жиркомбината, где строили ЖК «Огни Сибири» — половину проекта застройщик купил у «Города в городе» в прошлом году.

Первоначально «Брусника» заявляла в новом проекте 7 домов переменной этажности общей площадью порядка 80 тысяч квадратных метров. К старту строительства общая площадь жилья в новом квартале не изменилась, но число домов выросло до девяти: две урбан-виллы, четыре 17-этажных и три 30-этажных башни. В «Бруснике» рассказали, что концепцию нового квартала разработали совместно с нидерландскими и немецкими архитекторами, а назвали его «Мылзаводом» — в память о предприятии, на месте которого он появится.

— Во времена НЭПа на этом месте было построено промышленное предприятие, выпускавшее более тридцати видов мыла. Его продукция славилась высоким качеством и шла на экспорт. В 2012 году завод прекратил свое существование. Участок, на котором он стоял, был включен в программу реновации центральных районов Новосибирска и отдан под жилую застройку, — рассказали в компании.

У всех домов будет зеленая кровля, в урбан-виллах на ней можно будет ставить шезлонги и отдыхать. Территория внутри квартала будет пешеходной и общедоступной для всех, а по краям расположатся приватные дворы — они на схеме отмечены красным

У всех домов будет зеленая кровля, в урбан-виллах на ней можно будет ставить шезлонги и отдыхать. Территория внутри квартала будет пешеходной и общедоступной для всех, а по краям расположатся приватные дворы — они на схеме отмечены красным

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Как и «Огни Сибири», новый квартал «поставят» на стилобат (общий цокольный этаж, объединяющий несколько зданий. — Прим. ред.), только назначение у него будет другое. Если у соседей там парковки, то в «Мылзаводе» стилобат приподнимут по краям, и его займут магазины и офисы, а паркинг на 775 автомобилей будет подземным, с «зелеными» лайтбоксами и инсталляциями — так «Брусника» оформляла парковки в одном из проектов в Екатеринбурге.

Парковку обещают оформить, как в Екатеринбурге: с огромными лайтбоксами, внутри которых будто скрываются оранжереи

Парковку обещают оформить, как в Екатеринбурге: с огромными лайтбоксами, внутри которых будто скрываются оранжереи

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Особенностью нового квартала должна стать концепция дворов. Пространство внутри квартала, где будут площадь с фонтаном, прогулочные аллеи и детские игровые зоны, застройщик планирует сделать общедоступным для всех новосибирцев.

— К нему будет развернут фронт ритейла. Попасть на территорию квартала горожане смогут через арочные проходы и коммерческие помещения стилобата, — уточнили в компании-застройщике.

Попасть внутрь квартала можно будет через арки или через расположенные в стилобате магазины. От соседних участков квартал отделят проездами

Попасть внутрь квартала можно будет через арки или через расположенные в стилобате магазины. От соседних участков квартал отделят проездами

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Для жителей же архитекторы придумали закрытые камерные дворики между домами по периметру, которые будут окружены живой изгородью. Кроме того, кровли всех домов, включая высотки, планируют сделать «зелеными». Правда, гулять можно будет только по крышам урбан-вилл и только их жителям.

— В них проектировщики предусмотрели двухуровневые квартиры с летними кухнями и террасами на крыше, — рассказали в «Бруснике». — Здесь жители смогут установить спортивные тренажеры, качели или уличную мебель и в теплое время года использовать это пространство как обеденную зону.

Дворы домов будут закрыты с одной стороны стилобатом, поэтому в них будут выходить окна офисов, с другой — ограждением и живой изгородью

Дворы домов будут закрыты с одной стороны стилобатом, поэтому в них будут выходить окна офисов, с другой — ограждением и живой изгородью

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Первый дом построят со стороны улицы Семьи Шамшиных — это будет одна из двух 9-этажных урбан-вилл с подземным этажом. Согласно разрешению на строительство, в доме будет 74 квартиры, 12 офисов и 86 кладовых. Стоимость квартир еще не определена.

В компании уточнили, что в первом этапе строительства таких домов будет два, затем в «Мылзаводе» построят 30-этажную башню, следом за ней — две 17-этажные. Сдать первые дома планируют в 2023 году, а закончить квартал целиком — в 2025-м.

Первыми в «Мылзаводе» построят две <nobr class="_">9-этажные</nobr> урбан-виллы с террасами на крышах — они будут расположены со стороны улицы Семьи Шамшиных

Первыми в «Мылзаводе» построят две 9-этажные урбан-виллы с террасами на крышах — они будут расположены со стороны улицы Семьи Шамшиных

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Специалист по недвижимости агентства «Этажи» Роман Петренко заметил, что успех такого формата, как урбан-виллы, сильно зависит от расположения. Например, похожие дома в проекте «Брусники» на улице Никитина, по его наблюдениям, «не зашли», а в новом квартале «Авиатор» на улице Аэропорт вызывают интерес у покупателей.

Управляющий компанией «Выставка новостроек» Григорий Якобсон к новому кварталу относится скептически.

— Уже нет вау-эффекта и уникального продукта, — говорит он. — Городу не хватает свежего дыхания, но не в отношении маркетинга, фонтанов и благоустройства — это Новосибирск, здесь продавать фонтаны странно. Это как гонка вооружений, только в нашем случае — оснастки жилых комплексов. Застройщик продает плюшки, которые несоразмерны цене квадратного метра.

В планировках будут квартиры со вторым светом, мастер-спальнями (с прилегающими гардеробными и санузлами) и окнами в гардеробных, а на последних этажах высоток спроектировали пентхаусы с террасами

В планировках будут квартиры со вторым светом, мастер-спальнями (с прилегающими гардеробными и санузлами) и окнами в гардеробных, а на последних этажах высоток спроектировали пентхаусы с террасами

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При этом в целом место для комплекса удачное, считает Григорий Якобсон, хоть и «заколдованное», учитывая, что «Город в городе» реализовать изначальную идею с застройкой не смог. Проблем с выездами здесь нет: кварталы компактные, а альтернативных проездов много в любую сторону. Проблемы могут, впрочем, возникнуть из-за загруженности достаточно узких улиц.

— Комплекс посреди города здоровый, дороги там действительно не рассчитаны на целый новый микрорайон, но красота требует жертв: хочешь жить в центре — получай, — констатирует Роман Петренко.

Впрочем, по Писарева ходит троллейбус, пешком за несколько минут можно дойти до конечной 13-го трамвая, а еще за пару минут — до Красного проспекта и станции метро «Гагаринская». Проблемы могут возникнуть с социальной инфраструктурой: в районе достаточно плотная застройка, но всего две школы и только четыре детских сада.

Эксперты разошлись в оценке нового проекта, но для этой части города он может стать удачным

Эксперты разошлись в оценке нового проекта, но для этой части города он может стать удачным

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На момент продажи части территории проекта «Огни Сибири» эксперты отмечали, что он вряд ли будет конкурировать с кварталом «Брусники» — разные концепции и целевые аудитории. Сегодня компания «Город в городе» завершает в рамках «Огней Сибири» «Дом № 1», а в конце прошлого года начал строить еще одну «свечку» со стороны улицы Семьи Шамшиных. Студию площадью 25 кв. м здесь можно купить за 3,5 млн рублей, но в новом проекте «Брусники», заметил специалист «Этажей», стоимость будет выше — до 150 тысяч рублей за кв. м.

— Но заходить они будут осторожно и сдержанно, для покупателей у них есть скидки и подарки, вроде кладовых, — добавил он.

Территория в районе улицы Писарева, заметил Роман Петренко, в последние годы весьма популярна, и квартиры в недавно построенных и строящихся там жилых комплексах — ЖК «Островский» от ГК «СМСС», новостройки «Краснообск.Монтажспецстроя», ЖК «Лазурит» от «Камеи» — раскупили достаточно быстро.

«Огни Сибири» и «Мылзавод» возводят на бывших промышленных территориях, и потенциал для застройки у этого района с этой точки зрения богатый. В частности, «Городу в городе» принадлежит участок с промышленным зданием на улице Семьи Шамшиных, 94, но пока о планах на редевелопмент этой территории не сообщалось.

В феврале «Брусника. Сибакадемстрой» передала ключи владельцам квартир в необычном доме с мостами на уровне 9-го этажа — НГС побывал в нем одним из первых.

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«Брусника»новостройки«Огни Сибири»
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