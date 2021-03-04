В «Европейском Береге» построили дом с мостами на 9-м этаже. Изучаем плюсы и минусы огромного микрорайона и заглядываем в пентхаусы

В микрорайоне «Европейский Берег» сдали дом с мостами
В Новосибирске построили дом с мостами — дом-квартал, у которого террасы квартир формируют необычные арки высотой
Новый дом-ориентир и дом-топоним — дом с мостами на улице Владимира
В самих подъездах закончено еще не всё, но строители обещают, что в течение недели в зоне ожидания для гостей установят мягкие секции, а на лестнице появятся красивые перила.
Квартиры в доме начинаются со второго этажа: первый со стороны улицы занимают несколько помещений для офисов или магазинов, а со стороны реки — парковка, которую благодаря ландшафту не стали закапывать.
Двор из-за этого тоже находится на уровне второго этажа, как и соседний — у домов
— Мы не закрываем дворы от людей, мы прячем их от машин, — подчеркнул он. — Каждый двор уникален, и жители любого дома могут зайти в любой двор.
Территории некоторых домов, конечно, закрыты, но ключи у всех универсальные, разве что делятся на типы: один — для дворов в первых очередях, вдоль улицы Большевистской, другой, чуть более современный, — для дворов на улице Владимира Заровного.
Всего в доме с мостами 245 квартир. Среди них есть как привычные планировки, так и, например, двухуровневые квартиры с двойным светом (на первом уровне здесь большая кухня-гостиная и санузел, всего
Площадь одной квартиры — 213,9 кв. м, к ней прилагается терраса
Террасы расположены на высоте 9-го этажа и объединяют две секции дома. По словам Анатолия, они могут выдержать вес
— Во многих других городах, где реализованы такие проекты, да и здесь на первых этажах, где есть террасы, люди делают снеговиков, елку ставят, — говорит представитель застройщика.
Но вот убирать снег будет непросто: для этого понадобится либо снеготопильная машина, либо дополнительная услуга от управляющей компании. Талая вода уходит по специально организованным сливам в общедомовую канализацию.
Мыть противоударное стеклянное ограждение террасы высотой
Анатолий говорит, что двух одинаковых пентхаусов в доме нет. В соседних домах решения тоже другие. Например, два пентхауса в соседней «свечке» оборудовали солнечными панелями, чтобы в случае отключения энергии они не оказались обесточены, но это решение компания больше не повторяла и не планирует.
Директор по маркетингу АН «Квадротека» считает, что такие квартиры и дома и не должны быть тиражируемыми, но за счет единичных таких вариантов появляется разнообразие.
— Даже если человеку это не нужно, он знает, что это есть — это воодушевляет, — объясняет эксперт. — Мы выросли в достаточно ограниченных условиях, а застройщик показывает, как это может быть. Что ты можешь не только смотреть фильмы, где тебе показывают такие квартиры, но и купить одну из похожих в Новосибирске.
Директор компании RID Analytics Елена Ермолаева в свою очередь замечает, что подобные варианты — как минимум хороший маркетинговый ход: никто не понял, что такое мастер-спальни, все побежали смотреть, а пока смотрели, выбрали себе по студии.
Повторять дом с мостами в Новосибирске «Брусника. Сибакадемстрой» тоже не собирается, хотя на макете в офисе застройщика еще один такой дом пока сохраняется. Зато, например, в следующих очередях строительства обещают построить террасы, которые будут доступны уже не владельцам отдельных квартир, а всем жителям дома.
«Европейский Берег» сегодня — один из самых масштабных проектов комфорт-класса. Первые дома здесь начали строить
Новые дома растут на первой линии от набережной, которую тоже строят поэтапно, на месте частного сектора, в бывшей промзоне за «Лентой», а теперь и на пустыре, который долгое время отделял новостройки от перегруженной Большевистской. В разной степени готовности — от котлована до отделки — здесь сегодня
Как в любом микрорайоне, здесь есть свои проблемы: например, строительства школы местные жители ждали несколько лет. Но среди тех, с кем удалось поговорить корреспондентам НГС, категорично недовольных не оказалось.
Светлана и Юрий — относительно новые жители микрорайона. Светлана гуляет по нему с палками для скандинавской ходьбы — говорит, что гулять здесь приятно, воздух чистый. Сюда супруги переехали из Новокузнецка. Говорят, что, пока искали жилье в разных районах города, снимали квартиру в доме второй очереди «Европейского Берега», но в итоге так из него и не переехали.
— Нам здесь спокойно, в любое время можно выйти, днем и ночью. Здесь мы считаем себя в безопасности, — объясняет Светлана. — Категория людей здесь такая, что я еще ни разу здесь бомжа не видела, например.
— Охрана есть — здесь не боятся машины оставлять, — добавляет Юрий, но тут же продолжает, — мест мало, конечно. У нас еще парковки под домами, но они платные. Там заложены еще парковки, но машин, конечно, это коллапс.
Соседка супругов по микрорайону Анна живет здесь уже несколько лет и говорит, что парковки — проблема настолько острая, что в микрорайонном сообществе даже проскальзывали предложения закатать в асфальт часть газонов. При этом, по ее словам, выезд из «Европейского Берега» на личном авто в сторону центра — «
Дороги до остановок при этом в микрорайоне не самые комфортные, добавила девушка. Юрий же посетовал, что транспорт не ходит внутри микрорайона: это было бы особенно кстати для тех, кому не нравится карабкаться по надземным переходам через Большевистскую.
В компании рассказали, что построенную застройщиком улицу Владимира Заровного сейчас передают муниципалитету — в том числе для того, чтобы по ней пустили общественный транспорт и сделали остановку. Но как это будет организовано, в компании не знают.
Жительница третьей очереди Светлана переехала в «Европейский Берег» из Казахстана: привлекли закрытые дворы, набережная и уход за территорией. Но, пожаловалась девушка, есть проблемы с управляющей компанией: в доме не предусмотрены консьержи, а видеонаблюдение не помешало ворам два раза вскрыть одну и ту же колясочную в доме и украсть велосипеды и самокаты.
— Действия охраны поражали — никто не пришел. Потом поймали [воров], и то благодаря жителям: мы сами ходили и настаивали, чтобы усилили охрану, — рассказала Светлана. — А когда это происходит, звонишь охранникам, а они только через
В «Бруснике» на это заметили, что всё зависит от решения жителей.
— На Заровного, 22 собственники включили в тариф консьержа. Соответственно, он дополнительно отвечает за безопасность. В остальных домах пока эта безопасность обеспечивается камерами, — пояснили в компании.
Дмитрий живет в «Европейском Береге» уже два года и в ближайшее время планирует переехать. Правда, недалеко: присматривает квартиру побольше здесь же.
— Качество хорошее: хоть отделка и черновая, мы почти не переделывали. Одно окно этой зимой поддувало, но это просто очень холодная зима, — говорит он. — По инфраструктуре всё есть — разве что бассейна нет.
Единственное нарекание и у Дмитрия, и у остальных жителей — удаленность района. По карте он находится не так уж далеко от центра, но фактически будто оторван от города. С одной стороны — река, по бокам — частный сектор и (пока еще) промзона, а с другой стороны — Большевистская, через которую не так просто перейти и дойти, к примеру, до электрички, — тоже как река, загруженная автомобилями.
— У меня дети приехали, посмотрели: «А у вас что тут, отдельное государство?» — смеется Юрий.
— Да, по-своему это анклав, — соглашается Александр Астахов. — Но своим подходом, архитектурой они повлияли на всех остальных застройщиков. Это уже не просто место, дом или квартира — человек покупает чуть больше чем коробку, куда он приходит переночевать.
Елена Ермолаева отмечает, что это, в принципе, общий тренд на рынке, который задает даже не «Брусника», а застройщики жилья более высокого класса. Но за счет того, что «Брусника» строит более доступное жилье, тренд становится новой реальностью. При этом по «Европейскому Берегу» легко проследить, как тренды менялись (хотя бы от квартир с высотой потолка
— Они молодцы в том плане, что многие новинки, новации строительные ничего не стоят: вход в подъезд на одном уровне с землей, прозрачные двери — это всё вещи, которые не особо удорожают строительство, но при этом качество среды меняется к лучшему, — говорит Елена Ермолаева. — Много таких нюансов, на которые внимания не обращаешь, но они улучшают пользовательские характеристики.
При этом эксперты замечают, что по росту стоимости жилья «Брусника» тоже идет впереди многих новосибирских застройщиков, хотя за последние годы цены на новостройки подскочили у всех. Например,
НГС регулярно изучает, как меняется огромный микрорайон.
В Новосибирске строят немало интересных, красивых и необычных зданий. Какие из них появились в прошлом году, можно посмотреть в обзоре НГС. Какие проекты только начали реализовывать в городе, мы писали в начале года — в ближайшие годы в Новосибирске появятся новые масштабные микрорайоны и «Новосибирск-Сити».