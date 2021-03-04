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В «Европейском Береге» построили дом с мостами на 9-м этаже. Изучаем плюсы и минусы огромного микрорайона и заглядываем в пентхаусы

Местные жители рассказали, за что его любят и чем недовольны

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Вместо адреса нового дома можно говорить просто «дом с мостами» — он здесь такой один

Вместо адреса нового дома можно говорить просто «дом с мостами» — он здесь такой один

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В микрорайоне «Европейский Берег» сдали дом с мостами на 9-м этаже

В Новосибирске построили дом с мостами — дом-квартал, у которого террасы квартир формируют необычные арки высотой в 9 этажей. Этот дом — часть уже седьмой очереди строительства огромного микрорайона «Европейский Берег». Совсем скоро он отметит десятилетие, но останавливать его строительство пока не планируют. Какой получилась необычная новостройка, почему сосны в ее дворе растут на втором этаже, где спрятана парковка и как живут в огромном микрорайоне люди, узнали корреспонденты НГС.

Новый дом-ориентир и дом-топоним — дом с мостами на улице Владимира Заровного, 24 — в «Европейском Береге» достроили еще в январе, но до февраля компания «Брусника. Сибакадемстрой» завершала последние работы. Поэтому ключи владельцам новеньких квартир начали выдавать в феврале и поэтапно: сначала в первых трех подъездах, потом — еще в трех.

Общие пространства в доме выложены стеклоблоками и залиты светом, но работы здесь еще не завершились

Общие пространства в доме выложены стеклоблоками и залиты светом, но работы здесь еще не завершились

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В подъездах еще должны появиться зоны ожидания с мягкими сиденьями и столиками — работы обещают завершить в течение недели

В подъездах еще должны появиться зоны ожидания с мягкими сиденьями и столиками — работы обещают завершить в течение недели

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В самих подъездах закончено еще не всё, но строители обещают, что в течение недели в зоне ожидания для гостей установят мягкие секции, а на лестнице появятся красивые перила.

Квартиры в доме начинаются со второго этажа: первый со стороны улицы занимают несколько помещений для офисов или магазинов, а со стороны реки — парковка, которую благодаря ландшафту не стали закапывать.

Благодаря ландшафту парковка в доме не закопана, а расположена на первом <nobr class="_">этаже —</nobr> она делит его с кладовыми и коммерческими помещениями. Таких парковок и кладовых в микрорайоне мало, поэтому их покупают и жители соседних домов

Благодаря ландшафту парковка в доме не закопана, а расположена на первом этаже — она делит его с кладовыми и коммерческими помещениями. Таких парковок и кладовых в микрорайоне мало, поэтому их покупают и жители соседних домов

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Двор из-за этого тоже находится на уровне второго этажа, как и соседний — у домов № 26, 26/1, 26/2 и 26/3. Фактически, говорит сотрудник отдела продаж застройщика Анатолий, это один двор, по которому легко переходить из зоны в зону, но в который нельзя заехать на автомобиле.

— Мы не закрываем дворы от людей, мы прячем их от машин, — подчеркнул он. — Каждый двор уникален, и жители любого дома могут зайти в любой двор.

Двор здесь подняли на уровень второго этажа: машины сюда не заедут, а соседний двор такой же высокий

Двор здесь подняли на уровень второго этажа: машины сюда не заедут, а соседний двор такой же высокий

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Территории некоторых домов, конечно, закрыты, но ключи у всех универсальные, разве что делятся на типы: один — для дворов в первых очередях, вдоль улицы Большевистской, другой, чуть более современный, — для дворов на улице Владимира Заровного.

Все дворы в микрорайоне разные, и местные жители могут спокойно гулять в любом: ключи <nobr class="_">от калиток —</nobr> универсальные

Все дворы в микрорайоне разные, и местные жители могут спокойно гулять в любом: ключи от калиток — универсальные

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Всего в доме с мостами 245 квартир. Среди них есть как привычные планировки, так и, например, двухуровневые квартиры с двойным светом (на первом уровне здесь большая кухня-гостиная и санузел, всего около 40 кв. м, на втором — три спальни, гардеробные, санузел и постирочная). Но в продаже к моменту сдачи дома осталось только две квартиры, обе — пентхаусы с огромными террасами, которые вместе и составляют один из пресловутых «мостов».

В новом доме в продаже остались только <nobr class="_">пентхаусы —</nobr> в них огромные окна и много света

В новом доме в продаже остались только пентхаусы — в них огромные окна и много света

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Площадь одной квартиры — 213,9 кв. м, к ней прилагается терраса в 100 квадратов. Ее соседка — квартира 190 кв. м с террасой поменьше, всего 71,3 кв. м. Они стоят 14 и 13 миллионов рублей соответственно и передаются без отделки, только на самих террасах лежит чистовое покрытие из отшлифованных дубовых досок.

Сугробы террасам не страшны — конструкция выдерживает <nobr class="_">до 2,5 тонны</nobr>, но перекрывать крышей их нельзя по техническим причинам. Из запретов также открытый огонь, а вот устроить барбекю-вечеринку с электрогрилем можно

Сугробы террасам не страшны — конструкция выдерживает до 2,5 тонны, но перекрывать крышей их нельзя по техническим причинам. Из запретов также открытый огонь, а вот устроить барбекю-вечеринку с электрогрилем можно

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Террасы расположены на высоте 9-го этажа и объединяют две секции дома. По словам Анатолия, они могут выдержать вес в 2,5 тонны, поэтому сугробы здесь сегодня не так уж страшны. Будущие владельцы смогут хоть оставить их заснеженными, хоть построить горку.

— Во многих других городах, где реализованы такие проекты, да и здесь на первых этажах, где есть террасы, люди делают снеговиков, елку ставят, — говорит представитель застройщика.

Но вот убирать снег будет непросто: для этого понадобится либо снеготопильная машина, либо дополнительная услуга от управляющей компании. Талая вода уходит по специально организованным сливам в общедомовую канализацию.

Снаружи террасы защищают стеклянные панели. По задумке архитекторов, в них должны быть встроены шторки, которые можно опустить, чтобы прием солнечных ванн не смущал соседей

Снаружи террасы защищают стеклянные панели. По задумке архитекторов, в них должны быть встроены шторки, которые можно опустить, чтобы прием солнечных ванн не смущал соседей

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Мыть противоударное стеклянное ограждение террасы высотой 2,5 метра тоже придется владельцам квартир. Многие владельцы пентхаусов с панорамными окнами сами заказывают услуги промышленных альпинистов — они стоят около 2 тысяч рублей за выезд. Но как правило, замечает Анатолий, люди, которые покупают такие квартиры, о таких пустяках, как мытье окон, беспокоятся в последнюю очередь.

Дом с мостами в микрорайоне и вообще в городе застройщик повторять пока не планирует

Дом с мостами в микрорайоне и вообще в городе застройщик повторять пока не планирует

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Анатолий говорит, что двух одинаковых пентхаусов в доме нет. В соседних домах решения тоже другие. Например, два пентхауса в соседней «свечке» оборудовали солнечными панелями, чтобы в случае отключения энергии они не оказались обесточены, но это решение компания больше не повторяла и не планирует.

Лоджий в новом доме нет — только открытые балкончики. По внешнему фасаду дома они огорожены стеклянными панелями&nbsp;

Лоджий в новом доме нет — только открытые балкончики. По внешнему фасаду дома они огорожены стеклянными панелями 

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Директор по маркетингу АН «Квадротека» считает, что такие квартиры и дома и не должны быть тиражируемыми, но за счет единичных таких вариантов появляется разнообразие.

— Даже если человеку это не нужно, он знает, что это есть — это воодушевляет, — объясняет эксперт. — Мы выросли в достаточно ограниченных условиях, а застройщик показывает, как это может быть. Что ты можешь не только смотреть фильмы, где тебе показывают такие квартиры, но и купить одну из похожих в Новосибирске.

Со стороны двора балконы напоминают открытые галереи, которые разделили стеклоблоками

Со стороны двора балконы напоминают открытые галереи, которые разделили стеклоблоками

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Директор компании RID Analytics Елена Ермолаева в свою очередь замечает, что подобные варианты — как минимум хороший маркетинговый ход: никто не понял, что такое мастер-спальни, все побежали смотреть, а пока смотрели, выбрали себе по студии.

Повторять дом с мостами в Новосибирске «Брусника. Сибакадемстрой» тоже не собирается, хотя на макете в офисе застройщика еще один такой дом пока сохраняется. Зато, например, в следующих очередях строительства обещают построить террасы, которые будут доступны уже не владельцам отдельных квартир, а всем жителям дома.

Сегодня в «Европейском Береге» одновременно строят <nobr class="_">8 новых</nobr> домов&nbsp;

Сегодня в «Европейском Береге» одновременно строят 8 новых домов 

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«Европейский Берег» сегодня — один из самых масштабных проектов комфорт-класса. Первые дома здесь начали строить в 2012 году, после того, как площадку с дольщиками бросила печально известная «Социальная инициатива». С тех пор микрорайон разрастается, как Вселенная, — одновременно во все стороны.

Совсем скоро микрорайон отметит <nobr class="_">10-летие —</nobr> за это время здесь построили <nobr class="_">25 домов</nobr> <nobr class="_">и еще 8 строят</nobr> прямо сейчас

Совсем скоро микрорайон отметит 10-летие — за это время здесь построили 25 домов и еще 8 строят прямо сейчас

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Новые дома растут на первой линии от набережной, которую тоже строят поэтапно, на месте частного сектора, в бывшей промзоне за «Лентой», а теперь и на пустыре, который долгое время отделял новостройки от перегруженной Большевистской. В разной степени готовности — от котлована до отделки — здесь сегодня 8 домов.

На береговой линии совсем скоро достроят два новых дома, еще одну стройплощадку готовят напротив новенького дома с мостами. Он фактически перекроет вид на воду для новоселов, но в компании говорят, что и не обещали им речных пейзажей из окна

На береговой линии совсем скоро достроят два новых дома, еще одну стройплощадку готовят напротив новенького дома с мостами. Он фактически перекроет вид на воду для новоселов, но в компании говорят, что и не обещали им речных пейзажей из окна

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Как в любом микрорайоне, здесь есть свои проблемы: например, строительства школы местные жители ждали несколько лет. Но среди тех, с кем удалось поговорить корреспондентам НГС, категорично недовольных не оказалось.

Светлана и Юрий — относительно новые жители микрорайона. Светлана гуляет по нему с палками для скандинавской ходьбы — говорит, что гулять здесь приятно, воздух чистый. Сюда супруги переехали из Новокузнецка. Говорят, что, пока искали жилье в разных районах города, снимали квартиру в доме второй очереди «Европейского Берега», но в итоге так из него и не переехали.

Светлана с супругом переехали в микрорайон из Новокузнецка: первое, что они отмечают <nobr class="_">в плюсах, —</nobr> чистый воздух и тишину

Светлана с супругом переехали в микрорайон из Новокузнецка: первое, что они отмечают в плюсах, — чистый воздух и тишину

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— Нам здесь спокойно, в любое время можно выйти, днем и ночью. Здесь мы считаем себя в безопасности, — объясняет Светлана. — Категория людей здесь такая, что я еще ни разу здесь бомжа не видела, например.

— Охрана есть — здесь не боятся машины оставлять, — добавляет Юрий, но тут же продолжает, — мест мало, конечно. У нас еще парковки под домами, но они платные. Там заложены еще парковки, но машин, конечно, это коллапс.

Встроенные парковки есть у очень немногих домов, большинство машин припаркованы на улице

Встроенные парковки есть у очень немногих домов, большинство машин припаркованы на улице

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Соседка супругов по микрорайону Анна живет здесь уже несколько лет и говорит, что парковки — проблема настолько острая, что в микрорайонном сообществе даже проскальзывали предложения закатать в асфальт часть газонов. При этом, по ее словам, выезд из «Европейского Берега» на личном авто в сторону центра — «кин-дза-дза на минималках»: или через тряские дворы, или в объезд, через разворот в районе храма Михаила Архангела.

Улица Владимира Заровного сегодня — фактически сплошная парковка в несколько рядов. Свободные места здесь найти можно, но это середина рабочего дня

Улица Владимира Заровного сегодня — фактически сплошная парковка в несколько рядов. Свободные места здесь найти можно, но это середина рабочего дня

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Дороги до остановок при этом в микрорайоне не самые комфортные, добавила девушка. Юрий же посетовал, что транспорт не ходит внутри микрорайона: это было бы особенно кстати для тех, кому не нравится карабкаться по надземным переходам через Большевистскую.

В компании рассказали, что построенную застройщиком улицу Владимира Заровного сейчас передают муниципалитету — в том числе для того, чтобы по ней пустили общественный транспорт и сделали остановку. Но как это будет организовано, в компании не знают.

Жители хвалят развитую инфраструктуру: микрорайон строят по принципу европейских кварталов, где всё необходимое есть прямо в доме на первом <nobr class="_">этаже —</nobr> и булочная, и аптека, и магазины с офисами

Жители хвалят развитую инфраструктуру: микрорайон строят по принципу европейских кварталов, где всё необходимое есть прямо в доме на первом этаже — и булочная, и аптека, и магазины с офисами

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Жительница третьей очереди Светлана переехала в «Европейский Берег» из Казахстана: привлекли закрытые дворы, набережная и уход за территорией. Но, пожаловалась девушка, есть проблемы с управляющей компанией: в доме не предусмотрены консьержи, а видеонаблюдение не помешало ворам два раза вскрыть одну и ту же колясочную в доме и украсть велосипеды и самокаты.

Светлана называет микрорайон отдельным городком: здесь есть всё необходимое, построили два детских сада, строят школу. Но мест всем детям всё равно не хватает, говорит она: один из ее детей ходит в детский сад за «Лентой»

Светлана называет микрорайон отдельным городком: здесь есть всё необходимое, построили два детских сада, строят школу. Но мест всем детям всё равно не хватает, говорит она: один из ее детей ходит в детский сад за «Лентой»

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— Действия охраны поражали — никто не пришел. Потом поймали [воров], и то благодаря жителям: мы сами ходили и настаивали, чтобы усилили охрану, — рассказала Светлана. — А когда это происходит, звонишь охранникам, а они только через 20 минут подходили.

В «Бруснике» на это заметили, что всё зависит от решения жителей.

— На Заровного, 22 собственники включили в тариф консьержа. Соответственно, он дополнительно отвечает за безопасность. В остальных домах пока эта безопасность обеспечивается камерами, — пояснили в компании.

Дмитрий похвалил качество строительства в микрорайоне и рассказал, что следующую квартиру планирует покупать по соседству

Дмитрий похвалил качество строительства в микрорайоне и рассказал, что следующую квартиру планирует покупать по соседству

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Дмитрий живет в «Европейском Береге» уже два года и в ближайшее время планирует переехать. Правда, недалеко: присматривает квартиру побольше здесь же.

— Качество хорошее: хоть отделка и черновая, мы почти не переделывали. Одно окно этой зимой поддувало, но это просто очень холодная зима, — говорит он. — По инфраструктуре всё есть — разве что бассейна нет.

В микрорайоне ухоженная территория, но обходится она <nobr class="_">недешево —</nobr> порядка <nobr class="_">42 рублей</nobr> <nobr class="_">за кв. м</nobr>

В микрорайоне ухоженная территория, но обходится она недешево — порядка 42 рублей за кв. м

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Единственное нарекание и у Дмитрия, и у остальных жителей — удаленность района. По карте он находится не так уж далеко от центра, но фактически будто оторван от города. С одной стороны — река, по бокам — частный сектор и (пока еще) промзона, а с другой стороны — Большевистская, через которую не так просто перейти и дойти, к примеру, до электрички, — тоже как река, загруженная автомобилями.

— У меня дети приехали, посмотрели: «А у вас что тут, отдельное государство?» — смеется Юрий.

— Да, по-своему это анклав, — соглашается Александр Астахов. — Но своим подходом, архитектурой они повлияли на всех остальных застройщиков. Это уже не просто место, дом или квартира — человек покупает чуть больше чем коробку, куда он приходит переночевать.

В микрорайоне много собачников, но дисциплина у них страдает, рассказала Светлана: если летом они стараются убирать за питомцами, зимой почему-то перестают. Но жаловаться на них некому

В микрорайоне много собачников, но дисциплина у них страдает, рассказала Светлана: если летом они стараются убирать за питомцами, зимой почему-то перестают. Но жаловаться на них некому

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Елена Ермолаева отмечает, что это, в принципе, общий тренд на рынке, который задает даже не «Брусника», а застройщики жилья более высокого класса. Но за счет того, что «Брусника» строит более доступное жилье, тренд становится новой реальностью. При этом по «Европейскому Берегу» легко проследить, как тренды менялись (хотя бы от квартир с высотой потолка в 2,5 м до нынешних пентхаусов с двойным светом).

В «Европейском Береге» впервые стали популярными новые подходы <nobr class="_">к строительству —</nobr> те же прозрачные входные группы и четкая навигация, которые <a href="https://ngs.ru/text/gorod/2019/04/21/66062149/" target="_blank" class="_">оценил даже Илья Варламов</a>

В «Европейском Береге» впервые стали популярными новые подходы к строительству — те же прозрачные входные группы и четкая навигация, которые оценил даже Илья Варламов

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— Они молодцы в том плане, что многие новинки, новации строительные ничего не стоят: вход в подъезд на одном уровне с землей, прозрачные двери — это всё вещи, которые не особо удорожают строительство, но при этом качество среды меняется к лучшему, — говорит Елена Ермолаева. — Много таких нюансов, на которые внимания не обращаешь, но они улучшают пользовательские характеристики.

Вместе с домами в микрорайоне постепенно строят <nobr class="_">набережную —</nobr> новый этап откроют, когда будут закончены новые дома у воды

Вместе с домами в микрорайоне постепенно строят набережную — новый этап откроют, когда будут закончены новые дома у воды

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При этом эксперты замечают, что по росту стоимости жилья «Брусника» тоже идет впереди многих новосибирских застройщиков, хотя за последние годы цены на новостройки подскочили у всех. Например, в 2015 году «двушку» площадью 53,19 кв. м со сдачей в 2017 году можно было купить за 3,89 млн рублей, а сейчас сравнимую по площади квартиру (54,6 кв. м) в доме со сроком сдачи в 2023 году продают уже за 4,99 млн рублей. Но как раз за это компанию не критикуют: просто, говорят, ценовая политика такая. И, может, даже правильная.

НГС регулярно изучает, как меняется огромный микрорайон. В 2014 году в «Европейском Береге» сдали первые 7 домов. А в 2015 году первые жители микрорайона рассказали, как ловят возле дома судаков и каждое утро ждут в пробках, пока губернатор проедет по Большевистской.

В Новосибирске строят немало интересных, красивых и необычных зданий. Какие из них появились в прошлом году, можно посмотреть в обзоре НГС. Какие проекты только начали реализовывать в городе, мы писали в начале года — в ближайшие годы в Новосибирске появятся новые масштабные микрорайоны и «Новосибирск-Сити».

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«Брусника»новостройки«Европейский Берег»
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