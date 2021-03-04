В «Европейском Береге» построили дом с мостами на 9-м этаже. Изучаем плюсы и минусы огромного микрорайона и заглядываем в пентхаусы

В Новосибирске построили дом с мостами — дом-квартал, у которого террасы квартир формируют необычные арки высотой в 9 этажей . Этот дом — часть уже седьмой очереди строительства огромного микрорайона «Европейский Берег». Совсем скоро он отметит десятилетие, но останавливать его строительство пока не планируют. Какой получилась необычная новостройка, почему сосны в ее дворе растут на втором этаже, где спрятана парковка и как живут в огромном микрорайоне люди, узнали корреспонденты НГС.

Новый дом-ориентир и дом-топоним — дом с мостами на улице Владимира Заровного, 24 — в «Европейском Береге» достроили еще в январе, но до февраля компания «Брусника. Сибакадемстрой» завершала последние работы. Поэтому ключи владельцам новеньких квартир начали выдавать в феврале и поэтапно: сначала в первых трех подъездах, потом — еще в трех.

