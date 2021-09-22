Жители «Кедрового» добились, чтобы рядом с ними жили только богатые — застройщик показал новый проект

Тюменская группа «Скандиа.Девелопмент» в конце прошлой недели показала свой первый проект в Новосибирске — жилой комплекс на углу улиц Петровской и Легендарной. Разрешение на строительство новосибирская «дочка», компания «Скандиа.Новосибирск», получила еще в апреле, но о том, как будут выглядеть дома, застройщик до сих пор не рассказывал.



Хотя формально стройка расположена на отдельном участке площадью 2,4 га , участок фактически входит в тот же квартал, что и элитный поселок «Кедровый». Строительство в «Скандиа» разделили на три этапа, и сегодня уже начали возводить первый дом.

