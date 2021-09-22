Жители «Кедрового» добились, чтобы рядом с ними жили только богатые — застройщик показал новый проект

В элитном посёлке «Кедровый» появился новый застройщик с дорогими домами
В Новосибирске представили проект нового жилого комплекса, который фактически встраивается в квартал элитного поселка «Кедровый». После конфликта с местными жителями застройщик в два раза снизил этажность и число квартир и довел проект до бизнес-класса: в квартирах здесь будут большие террасы, отдельные входы с улицы и окна в потолке, а на первом этаже — магазины и кафе, которых здесь сегодня нет. Когда достроят новое бизнес-жилье, сколько оно стоит и кто в нем будет жить, узнала Лиза Пичугина.
Тюменская группа «Скандиа.Девелопмент» в конце прошлой недели показала свой первый проект в Новосибирске — жилой комплекс на углу улиц Петровской и Легендарной. Разрешение на строительство новосибирская «дочка», компания «Скандиа.Новосибирск», получила еще в апреле, но о том, как будут выглядеть дома, застройщик до сих пор не рассказывал.
Хотя формально стройка расположена на отдельном участке площадью
Первый дом разделен на три секции высотой 6–7 этажей, под ним запланирована парковка на 100 автомобилей, еще около 40 предусмотрено на уровне земли — для гостей. В доме будет 132 квартиры площадью от 30 до почти 100
Построить первый дом компания должна во 2 квартале 2023 года, но, по словам директора застройщика Александра Говорова, планирует управиться раньше — к концу следующего года. И велика вероятность, добавил он, что весь проект, рассчитанный на 300–350 квартир бизнес-класса, завершится уже в конце 2023 года.
— Это обусловлено тем, что у площадки высокая наполненность инженерными сетями: все сети подведены, осталось построить дома, — объяснил такую скорость строительства Александр Говоров.
Во сколько обойдется застройщику весь проект с благоустройством дворов, его директор не говорит. Строительство первого дома, согласно проектной декларации, оценивается в 629 миллионов рублей.
Помимо собственно жилья с парковками и кладовками, в домах будут коммерческие помещения — незанятая ниша в «Кедровом», где никакой коммерции нет вообще и, по мнению «Скандиа», существует определенная маятниковая миграция, условно, за кофе. При этом застройщик обещает жестко регламентировать использование помещений.
— Мы не продаем помещение просто так: мы сначала ищем арендатора, и помещение будет продано с договором аренды с нужным нам арендатором. Здесь не должно быть какой-то пивнушки — только кафешка в правильном стиле, магазин с правильными продуктами, — заверил Александр Говоров. — Мы выберем эти магазины и кафе, и для них найдем инвестора, чтобы продавать конкретную функцию.
При этом перспективы строительства школы и детского сада пока туманны: Александр Говоров рассказал, что земля для их строительства уже забронирована городом напротив стройки на улице Легендарной, но конкретных сроков нет. Директор «Скандиа.Новосибирск» подчеркнул, что школа и детский сад — производная жилья, и их появление будет зависеть от числа жителей в районе. Но если пообещать муниципальный детский сад застройщик не может, то выделить площади для частного, вполне в его силах: сейчас компания ведет переговоры с оператором как раз частного детского сада.
Появление инфраструктуры эксперты, опрошенные журналистом НГС, оценили по-разному. Аналитик рынка новостроек Сергей Николаев отметил перспективные ритейл, кафе, фитнес и прочие сервисы плюсом проекта, который дополнит район. Эксперт по новостройкам Максим Юрьев усомнился, что всё это жителям «Кедрового» вообще нужно.
Сама возможность появления рядом новых домов жителей «Кедрового» полтора года назад сильно возмутила. Правда, первоначальный проект выглядел иначе: это был комплекс с высокой плотностью застройки высотой до 14 этажей и в классе «комфорт» — именно такого уровня жилье компания строит в Тюмени, успев за два года сдать два проекта.
К реализации застройщик пришел с другой, явно уступающей требованиям соседей концепцией. Первый дом, в частности, даже ниже тех, что построены в «Кедровом» на границе с территорией стройки: 7 этажей против 9. Попутно проект вырос в статусе до «бизнеса» и откорректировал в эту сторону архитектуру, которую в «Скандии» называют современной классикой: с плавными линиями расположенных в шахматном порядке балконов и закругленными оконными откосами.
— Конфликт возник два года назад, и к текущему моменту мы считаем его полностью исчерпанным, — сказал Александр Говоров. — Существующая редакция проекта, с нашей точки зрения, полностью соответствует принципам, заложенным в «Кедровом»: низкая плотность, элегантность фасадов, большая обеспеченность парковочными местами именно под землей, разряженная среда, какая-то кулуарность.
По информации Сергея Николаева, новый застройщик работает «в одной связке с собственниками "Кедрового"», вплоть до согласования проекта с учредителем ИСК «Русь» Владимиром Рыбаковым.
— Задачи испортить бизнес-класс и сделать жилье на два порядка ниже, за счет этого получив некоторые преимущества, — такого изначально не планировалось, — уверен эксперт.
Тем не менее, как рассказал Максим Юрьев, среди жителей «Кедрового» было немало тех, кто не стал дожидаться корректировок и срочно продал свои квартиры и таунхаусы. Сегодня же в «Скандиа.Новосибирск» отмечают, что в районе высокий внутренний спрос. По словам руководителя компании-генподрядчика строительства «Юнит Хаус» Игоря Гладких, есть родители, которые хотели бы переехать поближе к детям в «Кедровом», но есть и те, кто уже живет в «Кедровом» и заинтересовался новым предложением в той же локации.
— Были предложения по формированию большой квартиры [из нескольких], — признался Игорь Гладких.
Сергей Николаев полагает, что жители новых домов в целом будут соответствовать уровню обитателей домов «Руси» — разве что будут «попроще» и более современными. Максима Юрьева при этом смутили планировки — в частности, наличие совсем небольших квартир.
— Смогут ли они соответствовать «Руси»? С учетом того, что они там налепили маленьких квартирок — ну не знаю, — рассуждает Максим Юрьев. — «Русь» — это что-то на богатом. Может, кто-то будет снимать, чтобы пожить красиво.
По его словам, те, кто сегодня выбирает в Новосибирске жилье такого уровня, как в проектах ИСК «Русь», особенно ценят окружение: это должны быть «такие же успешные товарищи», которые не покупают квартиры в ипотеку.
При этом оба эксперта, опрошенные НГС, отметили схожесть проекта с кварталом «На Декабристов» — первым в Новосибирске бизнес-жильем компании «Брусника», из которого частично вышел нынешний топ-менеджмент «Скандиа.Девелопмент». Сергей Николаев считает, что из-за этого у проекта неизбежны пересечения с комплексом «Авиатор», который «Брусника» строит относительно недалеко от «Кедрового». Другими конкурентами «Скандии» могут стать амбициозный проект «СДС-Финанс» «Легендарный-Северный» и новый комплекс «Стрижей» «Нормандия-Неман», которые находятся в той же локации.
Все эти комплексы объединяет один существенный минус — транспортная доступность. В часы пик улица Кедровая «стоит» как раз в районе одноименного поселка, и пробка перетекает дальше на Мочищенское шоссе до Красного проспекта. Ситуация уже всерьез обеспокоила новосибирских депутатов — настолько, что они обратились к мэрии Новосибирска и правительству области с просьбой остановить новые проекты в этом направлении. Решения проблемы пока нет. Впрочем, отметил Сергей Николаев, жители «Кедрового» (а возможно, и новых домов «Скандиа.Новосибирск») могут себе позволить не выезжать в час пик.