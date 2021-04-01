Рядом с элитным «Кедровым» построят многоэтажный дом — жители скандалили из-за этой стройки

Компания «Скандиа.Новосибирск» получила разрешение на строительство дома на улице Кедровой — документ опубликован на муниципальном портале.



Согласно разрешению, на пересечении улиц Петровской и Легендарной, за домами ЖК «Кедровый», появится дом переменной высотой 7–8 этажей, один из которых подземный. Для компании это будет первый жилой дом в Новосибирске, строительство всего проекта из нескольких домов разделено на 4 этапа.



В доме запланировано 132 квартиры и 123 кладовые, на подземной автостоянке будет 100 мест. Кроме того, в здании запланированы помещения общественного назначения.

