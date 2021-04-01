Рядом с элитным «Кедровым» построят многоэтажный дом — жители скандалили из-за этой стройки

Тюменский застройщик возведёт новый квартал рядом с элитным ЖК «Кедровый»
Компания «Скандиа.Новосибирск» получила разрешение на строительство дома на улице Кедровой — документ опубликован на муниципальном портале.
Согласно разрешению, на пересечении улиц Петровской и Легендарной, за домами ЖК «Кедровый», появится дом переменной высотой 7–8 этажей, один из которых подземный. Для компании это будет первый жилой дом в Новосибирске, строительство всего проекта из нескольких домов разделено на 4 этапа.
В доме запланировано 132 квартиры и 123 кладовые, на подземной автостоянке будет 100 мест. Кроме того, в здании запланированы помещения общественного назначения.
Компания «Скандиа.Новосибирск» принадлежит Николаю Никифорову, Александру Говорову и компании «Восход». Застройщик входит в группу «Скандиа.Девелопмент», которая основана выходцами из девелоперской компании «Брусника» и строит малоэтажное жильё в скандинавском стиле в Тюмени.
Проект в Новосибирске компания анонсировала год назад, тогда он вызвал волну протестов у жителей «Кедрового», которые опасались строительства дешёвого высотного жилья по соседству. В компании «Скандиа.Новосибирск» корреспонденту НГС подчеркнули, что действуют строго в рамках правового поля, а высота домов будет даже ниже уже построенных в «Кедровом» (в последних очередях проекта были 8–9-этажные дома). При этом новые дома позиционируют в бизнес-классе. Подробности в компании пообещали рассказать позже.
«Брусника» на этой неделе рассказала о двух новых проектах в Новосибирске. Одним из них стала шестая очередь квартала «На Декабристов» — в ней будет башня с пентхаусом за 59 миллионов рублей. Другой проект компания запустила на новой площадке — её она выкупила у застройщика комплекса «Огни Сибири».