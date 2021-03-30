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Башня на пафосе: «Брусника» решила построить лучший дом с пентхаусом для миллиардера среди частного сектора

Даже самая маленькая квартира стоит здесь 5,15 млн, а в самый огромный пентхаус будет ходить свой лифт

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«Брусника» построит дом-квартал и башню с видом на реку на улице Зыряновской

«Брусника» построит дом-квартал и башню с видом на реку на улице Зыряновской

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«Брусника» анонсировала новую очередь квартала «На Декабристов» в Новосибирске

Группа «Брусника» показала проект, который начинает строить на месте пустыря и частного сектора на улице Зыряновской. К осени 2024 года она планирует возвести здесь новую очередь квартала «На Декабристов», которая будет состоять из башни и дома-квартала с закрытым двором. Новый проект должен объединить офисы с жильем, а небольшие студии — с одной из самых больших квартир в городе с лифтом прямо в прихожую и огромной террасой с видом на реку. Подробности узнала Лиза Пичугина.

Башня с амбициями

Группа «Брусника» начинает строить новую, уже шестую по счету очередь квартала «На Декабристов». Проект давно вырос из штанишек собственно квартала и сдвинулся еще ближе к реке: 24-этажную башню, а чуть позже 7–9-этажный дом-квартал построят на углу улиц Сакко и Ванцетти и Зыряновской. У двух домов будет единое, перетекающее из одного двора в другой благоустройство — по такой же концепции построены некоторые из сданных домов в «Европейском береге».

Башня делится на функции даже визуально: за большими окнами на первых <nobr class="_">этажах —</nobr> кафе и магазины, до этажа с террасой <nobr class="_">и козырьком —</nobr> офисы, <nobr class="_">а выше —</nobr> жилье

Башня делится на функции даже визуально: за большими окнами на первых этажах — кафе и магазины, до этажа с террасой и козырьком — офисы, а выше — жилье

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Башня должна стать высотной доминантой проекта и визуально делится на три части. На первых этажах с панорамными окнами запроектированы коммерческие помещения для общепита и ритейла. Например, на улице Зыряновской предусмотрели пространство для двухуровневого кафе с отдельной террасой на крыше паркинга.

Этажи с третьего по седьмой займут офисы. У административной части здания будет отдельный вход со стороны той же Зыряновской и два собственных, не связанных с жилыми этажами лифта. Наземный уровень закрытого паркинга тоже рассчитан именно на офисы. А для их сотрудников по периметру 7-го этажа построят открытую прогулочную террасу.

Фасад дома будет бетонным: как объяснили в компании, это позволит сделать его максимально ровным, симметричным и долговечным

Фасад дома будет бетонным: как объяснили в компании, это позволит сделать его максимально ровным, симметричным и долговечным

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Начиная с 8-го этажа и выше расположатся квартиры. Вход в жилую часть будет организован со двора, лестница и лифты у жилой части свои. Объединяет все уровни здания только сервисный лифт, который может обслуживать любой из этажей, от нижнего уровня парковки до пентхауса.

— Он ездит по всем этажам и используется как функционально-техническая связь с паркингом: туда можно что-то загружать, доставлять продукты, мебель, строительные материалы, — пояснил главный архитектор проекта Сергей Тимофеев.

Жилье для миллиардера

Паркинг в новой очереди разделен: у дома-квартала и башни будут свои парковки. Под башней запланировали 150 мест, среди них будут как обычные места, так и семейные, места с увеличенной шириной, парковки для мототехники. Здесь же будут кладовые и сервисы: подкачка шин и зарядки для электрокаров. Цены на парковки застройщик не разглашает.

Два верхних этажа займут самые дорогие квартиры по цене <nobr class="_">от 31,6 до 59,2 млн</nobr> рублей: у них будут террасы, а место для кухни в планировке можно выбрать из нескольких вариантов

Два верхних этажа займут самые дорогие квартиры по цене от 31,6 до 59,2 млн рублей: у них будут террасы, а место для кухни в планировке можно выбрать из нескольких вариантов

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В башне будет ровно 100 квартир: на типовом этаже их 8, но чем выше, тем их меньше и они просторнее. На предпоследнем этаже — всего две квартиры, каждая с двумя небольшими террасами, весь последний этаж займет пентхаус.

Застройщик называет дом семейным: в планировках преобладают квартиры с одной или несколькими спальнями. Есть, впрочем, и студии. Площадь самой маленькой квартиры — 33 кв. м, при этом в планировке два окна и при желании можно отделить спальню. Такая квартира стоит от 5,15 млн рублей.

В самых больших и дорогих квартирах предусмотрена свободная планировка, причем настолько свободная, что даже для размещения кухни — одной из мокрых зон — есть варианты.

Верхний этаж займет одна квартира с двумя большими террасами с видом на реку и на город и лифтом, который открывается прямо в прихожей

Верхний этаж займет одна квартира с двумя большими террасами с видом на реку и на город и лифтом, который открывается прямо в прихожей

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Площадь пентхауса с двумя террасами по 37 кв. м (один — с видом на реку, второй — на город) — 415 кв. м. Сегодня это самая большая квартира в одном уровне на продаже в городе, причем значительно обогнавшая конкурентов по площади: например, на улице Семьи Шамшиных продают квартиру площадью 305 кв. м, а в жилом комплексе Milk House есть пентхаус в 303 квадрата. Чуть меньше даже пентхаус в Montblanc Residence, который продавали почти 6 лет назад за 100 млн рублей.

Один из двух пассажирских лифтов открывается прямо в квартире, поэтому доступ на этаж обещают сделать индивидуальный. Выхода из второго лифта на последнем этаже нет в принципе, а сервисный находится на лестничной площадке, за входной дверью в квартиру. Без отделки огромная квартира обойдется покупателю в 59,6 млн рублей (даже коттеджи у Обского моря дешевле).

Пентхаусы для Новосибирска — тема болезненная: чаще всего окружение не соответствует такому типу жилья. У новой башни в соседях частные дома, небольшие бизнес-центры, завершающийся долгострой и «младшие <nobr class="_">братья» —</nobr> дома того же квартала, сданные раньше

Пентхаусы для Новосибирска — тема болезненная: чаще всего окружение не соответствует такому типу жилья. У новой башни в соседях частные дома, небольшие бизнес-центры, завершающийся долгострой и «младшие братья» — дома того же квартала, сданные раньше

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Владелец компании Nazarov&Partners Александр Назаров говорит, что пентхаусы — тема для Новосибирска в целом болезненная: стоимость такого жилья очень велика, а причина, по которой кто-то его когда-нибудь купит, до сих пор четко не сформулирована.

— У людей должна быть достаточная сумма денег, чтобы не только купить, но и отремонтировать и обустроить, то есть цену квартиры нужно умножить на два. 120 миллионов — точно не та сумма, которая просто так есть у человека, значит, у него должно быть как минимум в 10 раз больше, — рассуждает Александр Назаров. — А это означает, что у человека есть миллиард, есть активы, недвижимость, машины, любовницы, квартиры любовниц, недвижимость за границей, скорее всего. Эти люди очень тщательно будут подходить к выбору объекта как такового — к зданию и официальному окружению. И это самый важный момент.

По мнению эксперта, у новой башни, в принципе, есть шанс: помогут разделение офисных и жилых потоков и виды на реку. Пока такой проект в городе единственный, к нему есть интерес. Правда, заметил Александр Назаров, не факт, что пентхаус будет жилым и не превратится в модный офис.

Новый класс

Башня станет самым высоким домом в проекте и самым статусным у «Брусники» в Новосибирске. Если предыдущие дома «На Декабристов» застройщик относит к классу А, то здесь обещает полноценный А+, и подобного класса жилья компания в городе до сих пор не строила. Впрочем, обычно такими классами меряют бизнес-центры, а не жилье, и в Новосибирске нет ни одного жилого дома такого уровня.

Новый дом застройщик относит к классу А+, тогда как <a href="https://ngs.ru/text/gorod/2017/06/15/50494491/" target="_blank" class="_">уже построенные дома «<nobr class="_">На Декабристов</nobr>»</a> считает <nobr class="_">классом А</nobr>. До сих пор такими категориями жилье в городе вообще не ранжировали&nbsp;

Новый дом застройщик относит к классу А+, тогда как уже построенные дома «На Декабристов» считает классом А. До сих пор такими категориями жилье в городе вообще не ранжировали 

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Проявляется класс дома, вероятно, в деталях: от мягкой мебели и ковров в зонах ожидания до технологических особенностей. Например, в новостройке обещают поставить дерево-алюминиевые окна с солнцезащитным остеклением. В их откосах будут приточные клапаны вентиляции, а в пентхаусе предусмотрели возможность установить индивидуальную приточно-вытяжную систему с электроподогревом воздуха, рассказал руководитель проекта Антон Чесноков.

— Особое внимание мы придали шумоизоляции: увеличили толщину шумоизоляции на полу в два раза и довели до 50 мм, — добавил он. — Также мы добавили шумоизоляцию в стены, которые отделяют квартиры от мест общего пользования.

Все узлы коммуникаций, кроме стояка канализации и вентиляции, выведены за пределы квартиры, а показания счетчиков можно снимать и отправлять в управляющую компанию дистанционно. Доступ в дом обещают сделать «умным», на базе IP-телефонии с системой распознавания лиц.

По набору характеристик новый проект можно сравнить с уже упомянутым Montblanc Residence, хотя отличия у них, разумеется, есть. Так или иначе, заметил Александр Назаров, в городе до сих пор нет ни одного безоговорочно подходящего под общепринятые критерии элитного жилья дома: везде есть свои плюсы и минусы.

Новый статус места

Новую очередь квартала «На Декабристов» построят частично на пустыре, частично — на месте частных домов. Пустырь — формально стройплощадка долгостроя на Зыряновской, 27, который в 2007 году начала строить компания «БКП-7». В дом вложились более 130 дольщиков, сдать его планировали в 2010 году. Но из котлована стройка так и не выбралась и в 2009 году «замерзла»: сперва здесь запретили продавать квартиры, а затем запустили процедуру банкротства застройщика.

Сегодня на площадке расселяют и сносят частные дома, но соседняя половина квартала, от дома <nobr class="_">на Зыряновской, 11</nobr> <nobr class="_">до улицы Маковского, —</nobr> в планах на расселение у муниципалитета

Сегодня на площадке расселяют и сносят частные дома, но соседняя половина квартала, от дома на Зыряновской, 11 до улицы Маковского, — в планах на расселение у муниципалитета

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Позже застройщик попал под уголовное дело о мошенничестве, в 2013 году директор компании Виктор Заварин был осужден на 4 года: общая сумма ущерба составила 223 миллиона рублей.

Обманутые дольщики дома разбивали палаточный лагерь на его месте и провели на стройплощадке несколько ночей. На то, чтобы завершить почти не начатый проект, требовалось около 300 миллионов рублей. Власти решили привлечь к проблеме других застройщиков, предложив реализовать на долгострое масштабный инвестиционный проект (МИП), и дольщики в качестве компенсации выбрали деньги.

— Так как «Брусника» участвовала в двух из трех МИП, денежные средства получила только часть членов ЖСК. Третий МИП находится в работе у мэрии Новосибирска. После его реализации все требования членов ЖСК «Зыряновский» будут удовлетворены, — пояснили в «Бруснике».

Башня станет высотной доминантой всего проекта, но и соседний дом-квартал будет отлично видно с левого <nobr class="_">берега —</nobr> по крайней мере до тех пор, пока высотные доминанты не появятся у «Инских холмов»

Башня станет высотной доминантой всего проекта, но и соседний дом-квартал будет отлично видно с левого берега — по крайней мере до тех пор, пока высотные доминанты не появятся у «Инских холмов»

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Дом-квартал компания построит на месте частного сектора: сейчас одноэтажные дома здесь расселяют и сносят, а строительство «Брусника» планирует начать во второй половине лета. Но реновация затронет только часть индивидуальных домов в этом районе: примерно половина квартала до улицы Маковского пока остается на месте.

В компании пояснили, что здесь мэрия запланировала объекты муниципального значения и окончательный проект должен быть утвержден в апреле 2021 года. Если территорию зарезервируют для муниципальных нужд, строительством здесь займутся власти.

Еще один кусочек местного частного сектора несколько лет назад исчез, уступив место жилому комплексу компании «СибирьИнвест».

С другой стороны улицы Кирова индивидуальные дома пропадают быстрее: в конце прошлого года на месте целого квартала компании «ВКД» разрешили построить небоскреб с пентхаусами. Рядом с ним появится и еще одна высотка — ее построит «Альфа Капитал», которая много лет назад запланировала на этом месте «Октябрьскую ривьеру».

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«Брусника»Зыряновскаяновостройкипентхаус
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