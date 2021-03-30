Башня на пафосе: «Брусника» решила построить лучший дом с пентхаусом для миллиардера среди частного сектора

Владелец компании Nazarov&Partners Александр Назаров говорит, что пентхаусы — тема для Новосибирска в целом болезненная: стоимость такого жилья очень велика, а причина, по которой кто-то его когда-нибудь купит, до сих пор четко не сформулирована.



— У людей должна быть достаточная сумма денег, чтобы не только купить, но и отремонтировать и обустроить, то есть цену квартиры нужно умножить на два. 120 миллионов — точно не та сумма, которая просто так есть у человека, значит, у него должно быть как минимум в 10 раз больше, — рассуждает Александр Назаров. — А это означает, что у человека есть миллиард, есть активы, недвижимость, машины, любовницы, квартиры любовниц, недвижимость за границей, скорее всего. Эти люди очень тщательно будут подходить к выбору объекта как такового — к зданию и официальному окружению. И это самый важный момент.



По мнению эксперта, у новой башни, в принципе, есть шанс: помогут разделение офисных и жилых потоков и виды на реку. Пока такой проект в городе единственный, к нему есть интерес. Правда, заметил Александр Назаров, не факт, что пентхаус будет жилым и не превратится в модный офис.

