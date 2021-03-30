Башня на пафосе: «Брусника» решила построить лучший дом с пентхаусом для миллиардера среди частного сектора

«Брусника» анонсировала новую очередь квартала «
Группа «Брусника» показала проект, который начинает строить на месте пустыря и частного сектора на улице Зыряновской. К осени
Башня с амбициями
Группа «Брусника» начинает строить новую, уже шестую по счету очередь квартала «
Башня должна стать высотной доминантой проекта и визуально делится на три части. На первых этажах с панорамными окнами запроектированы коммерческие помещения для общепита и ритейла. Например, на улице Зыряновской предусмотрели пространство для двухуровневого кафе с отдельной террасой на крыше паркинга.
Этажи с третьего по седьмой займут офисы. У административной части здания будет отдельный вход со стороны той же Зыряновской и два собственных, не связанных с жилыми этажами лифта. Наземный уровень закрытого паркинга тоже рассчитан именно на офисы. А для их сотрудников по периметру
Начиная с 8-го этажа и выше расположатся квартиры. Вход в жилую часть будет организован со двора, лестница и лифты у жилой части свои. Объединяет все уровни здания только сервисный лифт, который может обслуживать любой из этажей, от нижнего уровня парковки до пентхауса.
— Он ездит по всем этажам и используется как функционально-техническая связь с паркингом: туда можно что-то загружать, доставлять продукты, мебель, строительные материалы, — пояснил главный архитектор проекта Сергей Тимофеев.
Жилье для миллиардера
Паркинг в новой очереди разделен: у дома-квартала и башни будут свои парковки. Под башней запланировали
В башне будет ровно 100 квартир: на типовом этаже их 8, но чем выше, тем их меньше и они просторнее. На предпоследнем этаже — всего две квартиры, каждая с двумя небольшими террасами, весь последний этаж займет пентхаус.
Застройщик называет дом семейным: в планировках преобладают квартиры с одной или несколькими спальнями. Есть, впрочем, и студии. Площадь самой маленькой квартиры —
В самых больших и дорогих квартирах предусмотрена свободная планировка, причем настолько свободная, что даже для размещения кухни — одной из мокрых зон — есть варианты.
Площадь пентхауса с двумя террасами по 37 кв. м (один — с видом на реку, второй — на город) —
Один из двух пассажирских лифтов открывается прямо в квартире, поэтому доступ на этаж обещают сделать индивидуальный. Выхода из второго лифта на последнем этаже нет в принципе, а сервисный находится на лестничной площадке, за входной дверью в квартиру. Без отделки огромная квартира обойдется покупателю
Владелец компании Nazarov&Partners Александр Назаров говорит, что пентхаусы — тема для Новосибирска в целом болезненная: стоимость такого жилья очень велика, а причина, по которой кто-то его когда-нибудь купит, до сих пор четко не сформулирована.
— У людей должна быть достаточная сумма денег, чтобы не только купить, но и отремонтировать и обустроить, то есть цену квартиры нужно умножить на два.
По мнению эксперта, у новой башни, в принципе, есть шанс: помогут разделение офисных и жилых потоков и виды на реку. Пока такой проект в городе единственный, к нему есть интерес. Правда, заметил Александр Назаров, не факт, что пентхаус будет жилым и не превратится в модный офис.
Новый класс
Башня станет самым высоким домом в проекте и самым статусным у «Брусники» в Новосибирске. Если предыдущие дома «
Проявляется класс дома, вероятно, в деталях: от мягкой мебели и ковров в зонах ожидания до технологических особенностей. Например, в новостройке обещают поставить дерево-алюминиевые окна с солнцезащитным остеклением. В их откосах будут приточные клапаны вентиляции, а в пентхаусе предусмотрели возможность установить индивидуальную приточно-вытяжную систему с электроподогревом воздуха, рассказал руководитель проекта Антон Чесноков.
— Особое внимание мы придали шумоизоляции: увеличили толщину шумоизоляции на полу в два раза и довели
Все узлы коммуникаций, кроме стояка канализации и вентиляции, выведены за пределы квартиры, а показания счетчиков можно снимать и отправлять в управляющую компанию дистанционно. Доступ в дом обещают сделать «умным», на базе
По набору характеристик новый проект можно сравнить с уже упомянутым Montblanc Residence, хотя отличия у них, разумеется, есть. Так или иначе, заметил Александр Назаров, в городе до сих пор нет ни одного безоговорочно подходящего под общепринятые критерии элитного жилья дома: везде есть свои плюсы и минусы.
Новый статус места
Новую очередь квартала «На Декабристов» построят частично на пустыре, частично — на месте частных домов. Пустырь — формально стройплощадка долгостроя
Позже застройщик попал под уголовное дело о мошенничестве,
Обманутые дольщики дома разбивали палаточный лагерь на его месте и провели на стройплощадке несколько ночей. На то, чтобы завершить почти не начатый проект, требовалось около 300 миллионов рублей. Власти решили привлечь к проблеме других застройщиков, предложив реализовать на долгострое масштабный инвестиционный проект (МИП), и дольщики в качестве компенсации выбрали деньги.
— Так как «Брусника» участвовала в двух из трех МИП, денежные средства получила только часть членов ЖСК. Третий МИП находится в работе у мэрии Новосибирска. После его реализации все требования членов ЖСК «Зыряновский» будут удовлетворены, — пояснили в «Бруснике».
Дом-квартал компания построит на месте частного сектора: сейчас одноэтажные дома здесь расселяют и сносят, а строительство «Брусника» планирует начать во второй половине лета. Но реновация затронет только часть индивидуальных домов в этом районе: примерно половина квартала до улицы Маковского пока остается на месте.
В компании пояснили, что здесь мэрия запланировала объекты муниципального значения и окончательный проект должен быть утвержден в апреле
Еще один кусочек местного частного сектора несколько лет назад исчез, уступив место жилому комплексу компании «СибирьИнвест».
С другой стороны улицы Кирова индивидуальные дома пропадают быстрее: в конце прошлого года на месте целого квартала компании «ВКД» разрешили построить небоскреб с пентхаусами. Рядом с ним появится и еще одна высотка — ее построит «Альфа Капитал», которая много лет назад запланировала на этом месте «Октябрьскую ривьеру».