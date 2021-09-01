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Депутаты попросили власть остановить застройку аэропорта Северный — здесь начали строить огромный микрорайон

20 депутатов уверены, что Новосибирск ждет транспортный коллапс, если не остановить застройщиков

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Огромный новый проект застройщик назвал его народным именем, а лицом жилого комплекса стал Александр Покрышкин

Огромный новый проект застройщик назвал его народным именем, а лицом жилого комплекса стал Александр Покрышкин

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В Новосибирске начали застраивать аэропорт Северный — депутаты ждут коллапса

20 новосибирских депутатов трех уровней подписали обращение к губернатору и мэру с просьбой приостановить строительство в районе аэропорта Северный. В июне группа «СДС» получила разрешение на первый дом на огромной территории в 215 га. Пока у кемеровского застройщика продуман план на застройку только 35 га из них, но уже он вызывает опасения у депутатов: они ожидают коллапса — транспортного и социального. Почему проект их так напугал, что планируют построить на бывшем летном поле и как будущий жилой микрорайон оценивают эксперты рынка — в материале Лизы Пичугиной.

«Правая рука делает то, о чём не знает левая»


27 августа 20 новосибирских депутатов горсовета, Заксобрания и Госдумы подписали обращение к Андрею Травникову и Анатолию Локтю (копия имеется в распоряжении НГС) — их обеспокоила перспективная застройка территории аэропорта Северный.

Пока застройщик распланировал только 35 га, но и этого достаточно, чтобы обездвижить половину города, считают депутаты

Пока застройщик распланировал только 35 га, но и этого достаточно, чтобы обездвижить половину города, считают депутаты

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Огромный участок площадью 215 га принадлежит кемеровской группе «СДС», которая в Новосибирске известна прежде всего комплексом «Венеция» на берегу Оби. Весной на ближайшем к существующему микрорайону Аэропорт участке разобрали старые ангары, и в июне «дочка» группы, компания «СДС-Финанс» получила разрешение на строительство первого дома. Между тем проект будет огромным, фактически город в городе, а его масштабы сам застройщик сравнивает с Монако. Но они же и пугают депутатов, которые представляют интересы жителей ближайших районов: Заельцовского, Калининского и Железнодорожного.

«Действующие и запланированные к вводу в ближайшие годы поликлиники, школы и детские сады на территориях, прилегающих к бывшему аэропорту, не справятся с притоком новых пациентов и воспитанников, — отмечают депутаты в обращении. — Еще большую тревогу вызывают перспективы транспортной инфраструктуры, уже сегодня перегруженной из-за существенно возросшего за последние годы трафика. Жители развивающихся северных территорий Новосибирска — микрорайонов Стрижи, Родники, Снегири, Пашино — ежедневно вынуждены тратить часы на дорогу из-за пробок, блокирующих движение возле территории бывшего аэропорта. В случае ввода нового крупного ЖК нагрузка на Красный проспект, Мочищенское шоссе и Жуковского существенно возрастет».

Сегодня генплан города накладывается на территорию большими кварталами, но все выезды из нее упираются в улицу Жуковского и в Красный проспект

Сегодня генплан города накладывается на территорию большими кварталами, но все выезды из нее упираются в улицу Жуковского и в Красный проспект

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Депутаты предлагают до застройки территории согласовать план по строительству социнфраструктуры, определить источники финансирования и сроки, которые должны совпадать с вводом домов, а также изучить транспортные потоки и разработать необходимые инфраструктурные решения во избежание коллапса. Пока же выдачу новых разрешений на строительство предлагают приостановить.

— Тут разговор не столько про финансирование, а про согласованность действий структур, подразделений наших, — заметила, впрочем, депутат горсовета Екатерина Шалимова в разговоре с журналистом НГС. — У нас правая рука делает то, о чём не знает левая рука. Видимо, когда правая рука выдавала разрешение, она не думала о том, что левой руке негде будет ездить и некуда будет детей водить.

По мнению Екатерины Шалимовой, это общая проблема для всего города, не только локации нового проекта «СДС-Финанс». Какой-то компромисс при застройке можно будет найти, как и средства на то, чтобы соцобъекты строили в одно время с жильем. Но сейчас за эту проблему только взялись — чтобы власти обратили наконец внимание на несоответствие темпов строительства жилья темпам строительства инфраструктуры, понадобился беспрецедентный жилой проект.

Город спящих людей

Управляющий компанией «Выставка новостроек» Григорий Якобсон в дополнение к опасениям депутатов в нехватке самой необходимой инфраструктуры отмечает другие недостатки исключительно жилого района такого масштаба.

— Такие районы должны быть обеспечены садиками, школами — это понятно. А институты? Среднее профессиональное образование? Если планировать, что там будут новые жители, что с ними будет дальше? Для кого это всё? — говорит эксперт. — Такой объём жилой недвижимости Новосибирску сегодня не нужен. Много вопросов к дорожной карте города в целом.

Застройщик сравнивает масштаб проекта с Княжеством Монако, а мы посчитали его в сравнении с чем-то более близким новосибирцам

Застройщик сравнивает масштаб проекта с Княжеством Монако, а мы посчитали его в сравнении с чем-то более близким новосибирцам

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Григорий Якобсон отметил, что к застройке бывшего городского аэропорта шли целое десятилетие — с 2011 года, и времени продумать детали было более чем достаточно. Но единой концепции развития для нее до сих пор нет, и проект пока представляет собой скорее «спальник», где будут жить те, кто работает в других районах. При этом в огромной территории вполне можно было выделить участки для привлечения бизнеса, чтобы снизить маятниковую миграцию. В частности, здесь отлично бы смотрелась «сибирская Силиконовая долина» — Академгородок всё равно не вмещает всех желающих.

— В общем, вся эта территория я не понимаю, для кого, — сказал Григорий Якобсон. — Продать квартиру на одной окраине, чтобы переехать на другую — вероятность небольшая, но есть. Сменить квартиру в центре и переехать на окраину, потому что там бизнес, более вероятно.

«Легендарный Северный»

В июне компания «СДС-Финанс» получила разрешение на строительство только одного дома по улице Аэропорт, 1/3 (хотя в справочнике 2ГИС рядом уже отметили второй как планируемую застройку). Это 13-этажный дом с подземным уровнем и техническим этажом. В нём будет 102 квартиры с преобладанием 2- и 3-комнатных студий, с кладовыми и четырьмя помещениями для непродовольственных магазинов.

Так сегодня распланирован первый этап застройки бывшей территории аэропорта. Только сроки по строительству инфраструктуры пока неизвестны

Так сегодня распланирован первый этап застройки бывшей территории аэропорта. Только сроки по строительству инфраструктуры пока неизвестны

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Стоимость квартир в проекте, который получил название «Легендарный-Северный» (в компании отметили, что планируют сохранить его для всей огромной территории, разве что будут менять лица на логотипе — сегодня там изображен Александр Покрышкин), варьируется между 3,54 млн рублей за 1-комнатную студию и 12,7 млн рублей за 4-комнатную студию с террасой.

Всего в первую очередь входит пять домов, все — 13-этажные. Они будут объединены паркингом на 217 автомобилей, 47 мест сдадут вместе с первым домом. Его в компании рассчитывают достроить в 2023 году, завершить первый этап строительства планируют в 2026 году.

В разрешительных документах отмечено, что всего этапов строительства семь. В компании «СДС-Финанс» пояснили, что они распределены на территории площадью 35 га: остальное застройщик еще не продумал.

— Потенциал территории безграничен. Займет это 10 или 15 лет, мы пока точно сказать не сможем, пока не будет генплана на всю территорию, — отметили в компании-застройщике в ответ на запрос НГС.

До сих пор застройщик только готовил площадку к строительству, но сегодня там уже появляется техника и котлован будущего дома

До сих пор застройщик только готовил площадку к строительству, но сегодня там уже появляется техника и котлован будущего дома

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Информацией об объемах инвестиций в застройку огромной площади, где сегодня нет фактически ничего, в «СДС-Финанс» поделиться не смогли. Что касается строительства инфраструктуры, а здесь должны появиться как минимум три детских сада, школа на 1225 мест и поликлиника на 700 посещений в месяц, к которым застройщик в рекламе обещает пешеходную доступность, то точных сроков ее появления нет. Их будут согласовывать с мэрией. Но и соцобъекты, и строительство Красного проспекта предусмотрены городскими планами до 2032 года.

— Если посмотреть генплан, то там много инфраструктуры запланировано, одних школ порядка 80. Но это документ, который предусматривает, но не гарантирует появления этих объектов, — возражает Екатерина Шалимова.

Новый микрорайон вырастет вокруг исторического здания аэровокзала: его обещают сохранить и превратить в музей со сквером перед входом

Новый микрорайон вырастет вокруг исторического здания аэровокзала: его обещают сохранить и превратить в музей со сквером перед входом

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Что касается всего остального, то на первых изображениях застройки отмечен, к примеру, торговый центр. А изюминкой проекта должно стать здание бывшего аэровокзала: его планируют сохранить для музея, а перед ним обустроить сквер. На чьем балансе будет историческое здание, пока в процессе обсуждения, рассказали в компании-застройщике.

Борьба за жителей


У экспертов, которых НГС попросил оценить проект, вопросы возникли не только к обеспеченности его будущих жителей дорогами и школами, но и к позиционированию первой очереди. Всё дело в том, что на рекламных баннерах, окружающих стройплощадку, новосибирцам предлагают «дома бизнес-класса».

— Бизнес-класс на 200 га построить нереально, хотя планировки тянут больше на «бизнес»: доля больших квартир большая, площади немаленькие. То, что они нарисовали на планировках, на мой взгляд, не совсем удачный вариант, особенно для первого дома, — считает директор RID Analytics Елена Ермолаева. — Для того чтобы проект стартовал быстро и были быстро распроданы первые квартиры, чтобы дальше по проекту идти, его хорошо бы ближе к «эконому» делать, с небольшой долей «трешек».

Первые дома анонсируют в классе «бизнес», и эксперты считают это решение сомнительным

Первые дома анонсируют в классе «бизнес», и эксперты считают это решение сомнительным

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Полноценные дома бизнес-класса, добавила эксперт, возможны только точечно, потому что чем выше класс жилья, тем меньше у него потенциальных покупателей. Впрочем, отметил в свою очередь Григорий Якобсон, в этом случае «бизнес» — скорее маркетинговая игра для привлечения инвесторов, потому что средняя цена близка к стоимости квартир комфорт-класса. По-настоящему дорогое жилье здесь, считает он, не зайдет.

— Если брать по цене, то всё, что считалось год назад «комфортом», сегодня — средняя цена по Новосибирску, — согласился аналитик рынка новостроек Сергей Николаев. — В чистом виде бизнес-класса в Новосибирске совсем мало, скорее всего, это будет «комфорт» с элементами «бизнеса». «СДС» так уже пробовал: в Калининском районе построил два маленьких кирпичных домика. До этого они строили только панельные дома.

На вопрос, сможет ли кемеровский холдинг застроить такую огромную территорию в одиночку, все эксперты говорят, что ему это вполне по силам. В городе сегодня в принципе достаточно много крупных застройщиков, которые могут потянуть такой большой проект.

— Наши застройщики могут застроить весь Новосибирск, мощности позволяют строить в 2–2,5 раза больше, чем строится сейчас, — уверен Сергей Николаев. — Сейчас строительная база в гораздо более выгодном положении, у нас есть практически всё, даже переизбыток по крупнопанельному домостроению. Но в ближайшее время нас ждет снижение темпов продаж и снижение темпов строительства.

В компании «СДС-Финанс» сроки освоения огромной площадки умещают в 10–15 лет, а первую очередь из 5 домов рассчитывают сдать уже в 2026 году

В компании «СДС-Финанс» сроки освоения огромной площадки умещают в 10–15 лет, а первую очередь из 5 домов рассчитывают сдать уже в 2026 году

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Сколько в этом случае понадобится времени, чтобы застроить все 215 га, спрогнозировать сложно. Елена Ермолаева рассказала, что в 2015 году RID Analytics оценивали участок для потенциального покупателя, и даже тогда на его полное освоение требовалось около 30 лет.

При этом собеседники считают, что локация, в которой появится огромный жилмассив, перспективная и востребованная. Основные конкуренты, у которых «Легендарный-Северный» может оттянуть покупателей, — это «Авиатор» компании «Брусника» и новый комплекс «Стрижей» на месте аварийных домов — «Нормандия-Неман». Чуть дальше по улице Кедровой строит свой жилой комплекс «Скандиа.Новосибирск».

Но все эти проекты снова упираются в ту же самую проблему, которая так обеспокоила депутатов, — в инфраструктуру. Особенно транспортную. Поскольку будущие тысячи жителей этих новостроек поедут всё по тем же перегруженным городским улицам, а строительство новых здесь почти невозможно физически. И когда на рынок со своим проектом на улице Игарской выйдет компания «Расцветай», коллапс будет неизбежен.

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