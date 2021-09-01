Депутаты попросили власть остановить застройку аэропорта Северный — здесь начали строить огромный микрорайон

Депутаты предлагают до застройки территории согласовать план по строительству социнфраструктуры, определить источники финансирования и сроки, которые должны совпадать с вводом домов, а также изучить транспортные потоки и разработать необходимые инфраструктурные решения во избежание коллапса. Пока же выдачу новых разрешений на строительство предлагают приостановить.



— Тут разговор не столько про финансирование, а про согласованность действий структур, подразделений наших, — заметила, впрочем, депутат горсовета Екатерина Шалимова в разговоре с журналистом НГС. — У нас правая рука делает то, о чём не знает левая рука. Видимо, когда правая рука выдавала разрешение, она не думала о том, что левой руке негде будет ездить и некуда будет детей водить.



По мнению Екатерины Шалимовой, это общая проблема для всего города, не только локации нового проекта «СДС-Финанс». Какой-то компромисс при застройке можно будет найти, как и средства на то, чтобы соцобъекты строили в одно время с жильем. Но сейчас за эту проблему только взялись — чтобы власти обратили наконец внимание на несоответствие темпов строительства жилья темпам строительства инфраструктуры, понадобился беспрецедентный жилой проект.

