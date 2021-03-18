Госстройнадзор подал в суд из-за стройки на Прибрежной — в соседнем доме появились трещины

В доме рядом со стройкой на Прибрежной в Новосибирске появились трещины
Инспекция государственного строительного надзора Новосибирской области выдала предписания строителям домов на улице Прибрежной и обратилась в суд из-за нарушений — жители соседнего дома жаловались на тряску и трещины в стенах из-за забивания свай.
— У них две сваебойные машины, и, когда они долбят вдвоем, возникает резонанс, и дом трясется так, что полный караул, — рассказывал член инициативной группы дома на
Разрешение на строительство выдано компании «СтройДом», которая входит в группу «Новый мир». В марте местные жители провели несколько встреч с застройщиком, на которых было принято решение сократить число техники на стройке. Местные жители также обратились в надзорные органы с требованием проверить стройку: по их информации, сваебойные машины не соответствуют тем, что были указаны в проекте.
Как сообщили в региональном Госстройнадзоре, ведомство провело проверку и выявило ряд нарушений проектной документации — какие именно нарушения были выявлены, не уточняется.
— Материалы дела направлены в Арбитражный суд Новосибирской области для рассмотрения вопроса об административном приостановлении деятельности по осуществлению комплекса свайных работ при строительстве данного объекта, — отметили в Госстройнадзоре Новосибирской области.
Дата рассмотрения иска пока не назначена. В группе «Новый мир» заметили, что к моменту публикации материала все свайные работы уже завершились.
— Беспокойств больше никаких нет, потому что мы закончили со сваями полностью, все работы завершены, — рассказала директор по развитию компании-застройщика Юлия Шевченко. — Физически машины работать уже не могут, потому что две из них уже вывезены с объекта, а третья разобрана и ждет отправки.
Предписания Госстройнадзора застройщик не комментирует. При этом Юлия Шевченко добавила, что застройщик участвует в мониторинге маячков на стенах соседнего дома.
— Мы несем ответственность за всё, что мы делаем. Когда мы от жителей получаем какие-то обращения, что у них что-то меняется, мы выходим на контакт, ставим маячки, чтобы иметь объективную оценку, — сказала представитель застройщика.
В феврале Юлия Шевченко также отмечала, что еще в конце прошлого года на стройке заменили установку, которая забивает сваи для фундамента будущего дома.
— Изначально на объекте работала другая установка. Наш руководящий состав встречался с жителями, и она была заменена на самую современную щадящую установку. Плюс был установлен график, по которому работа начинается с
Строительство на участке возле дома на