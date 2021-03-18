Госстройнадзор подал в суд из-за стройки на Прибрежной — в соседнем доме появились трещины

Инспекция государственного строительного надзора Новосибирской области выдала предписания строителям домов на улице Прибрежной и обратилась в суд из-за нарушений — жители соседнего дома жаловались на тряску и трещины в стенах из-за забивания свай.



— У них две сваебойные машины, и, когда они долбят вдвоем, возникает резонанс, и дом трясется так, что полный караул, — рассказывал член инициативной группы дома на Прибрежной, 4 Олег Сафонов в конце февраля (в марте сваебойных машин было три). — Дом трясется, возникают трещины — дом у нас не новый, ему 25 лет уже. Рядом школа-интернат, где дети с повреждением слуха живут.

