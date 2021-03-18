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Госстройнадзор подал в суд из-за стройки на Прибрежной — в соседнем доме появились трещины

Местные жители два месяца жаловались на ежедневные «землетрясения»

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Жители соседнего дома считают, что из-за использования не той техники, что указана в проекте, в их стенах появились трещины

Жители соседнего дома считают, что из-за использования не той техники, что указана в проекте, в их стенах появились трещины

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В доме рядом со стройкой на Прибрежной в Новосибирске появились трещины

Инспекция государственного строительного надзора Новосибирской области выдала предписания строителям домов на улице Прибрежной и обратилась в суд из-за нарушений — жители соседнего дома жаловались на тряску и трещины в стенах из-за забивания свай.

— У них две сваебойные машины, и, когда они долбят вдвоем, возникает резонанс, и дом трясется так, что полный караул, — рассказывал член инициативной группы дома на Прибрежной, 4 Олег Сафонов в конце февраля (в марте сваебойных машин было три). — Дом трясется, возникают трещины — дом у нас не новый, ему 25 лет уже. Рядом школа-интернат, где дети с повреждением слуха живут.

Разрешение на строительство выдано компании «СтройДом», которая входит в группу «Новый мир». В марте местные жители провели несколько встреч с застройщиком, на которых было принято решение сократить число техники на стройке. Местные жители также обратились в надзорные органы с требованием проверить стройку: по их информации, сваебойные машины не соответствуют тем, что были указаны в проекте.

На трещинах установили маячки — их проверили <nobr class="_">13 марта</nobr> и зафиксировали смещения

На трещинах установили маячки — их проверили 13 марта и зафиксировали смещения

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Как сообщили в региональном Госстройнадзоре, ведомство провело проверку и выявило ряд нарушений проектной документации — какие именно нарушения были выявлены, не уточняется. 16 марта Арбитражный суд зарегистрировал иск к компании, которая ведет фактическое строительство, — «СК Горизонт».

— Материалы дела направлены в Арбитражный суд Новосибирской области для рассмотрения вопроса об административном приостановлении деятельности по осуществлению комплекса свайных работ при строительстве данного объекта, — отметили в Госстройнадзоре Новосибирской области.

Дата рассмотрения иска пока не назначена. В группе «Новый мир» заметили, что к моменту публикации материала все свайные работы уже завершились.

— Беспокойств больше никаких нет, потому что мы закончили со сваями полностью, все работы завершены, — рассказала директор по развитию компании-застройщика Юлия Шевченко. — Физически машины работать уже не могут, потому что две из них уже вывезены с объекта, а третья разобрана и ждет отправки.

Предписания Госстройнадзора застройщик не комментирует. При этом Юлия Шевченко добавила, что застройщик участвует в мониторинге маячков на стенах соседнего дома.

— Мы несем ответственность за всё, что мы делаем. Когда мы от жителей получаем какие-то обращения, что у них что-то меняется, мы выходим на контакт, ставим маячки, чтобы иметь объективную оценку, — сказала представитель застройщика.

В феврале Юлия Шевченко также отмечала, что еще в конце прошлого года на стройке заменили установку, которая забивает сваи для фундамента будущего дома.

— Изначально на объекте работала другая установка. Наш руководящий состав встречался с жителями, и она была заменена на самую современную щадящую установку. Плюс был установлен график, по которому работа начинается с 9 утра и продолжается до 19 часов с технологическими перерывами, — рассказывала представитель застройщика. — Мы приняли все меры, чтобы жители были довольны.

Строительство на участке возле дома на Прибрежной, 4 было долгое время заморожено и возобновилось в конце прошлого года, когда у стройки сменились владельцы. В начале года местные жители начали сообщать о ежедневных «землетрясениях» из-за забивания свай.

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новостройкиГК «Новый мир»микрорайон Прибрежный
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