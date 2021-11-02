«Эталон» Кольцова: крупный застройщик из Санкт-Петербурга решил строить жилье под Новосибирском

Питерская группа «Эталон» начинает строить жилье под Новосибирском
Новосибирская область вновь оказалась интересна застройщикам из других регионов, но если в последние годы к нам стремились компании из соседних областей, то в октябре интерес проявила крупная строительная группа из Санкт-Петербурга. ГК «Эталон» приобрела в поселке Кольцово огромную территорию, чтобы построить не меньше четверти миллиона квадратов жилья. Где появятся столичные дома и почему их будущие соседи недовольны уже сегодня, узнала Лиза Пичугина.
В середине октября санкт-петербургская девелоперская ГК «Эталон» объявила о приобретении
ГК «Эталон» основана в 1987 году в составе компании «Союзэлектронстрой». Компанию основал Вячеслав Заренков — экономист, предприниматель и заслуженный строитель России. Сегодня среди крупных акционеров компании — фонд Baring Vostok Capital Partners и инвестиционная компания АФК «Система». Выручка группы в 2020 году составила
Жители и дольщики проекта «Спектр» в наукограде Кольцово, который реализует компания «АКД», сразу поняли, о какой территории идет речь, но для верности заказали выписку из ЕГРН. Она подтвердила, что большой участок, на котором, как они полагали, будут новые очереди малоэтажного микрорайона, проданы (документ имеется в распоряжении НГС).
Елена, чьи близкие родственники приобрели квартиру в одном из строящихся домов «Спектра», в переписке с журналистом НГС приводит позиционирование проекта именно как малоэтажного района.
— По моей оценке, «АКД» показывает себя недобросовестным застройщиком, — написала женщина.
В компании «АКД» подтвердили, что раньше участок принадлежал застройщику, но никаких проектов и конкретных обещаний по его развитию не было.
— Изначально, в 2016 году, мы анонсировали ЖК «Спектр», показали проект и начали строительство. Детального плана по второму участку — мы называли его «
По информации «АКД», на участок наложено ограничение этажности от 9 до 17 этажей. По генплану Кольцова территория относится к зоне застройки многоэтажными жилыми домами, то есть малоэтажное жилье там было маловероятно и до продажи земли.
В «Эталоне» более конкретной информации о предполагаемой застройке пока нет.
— В Новосибирской области группа «Эталон» планирует создать современное жилое пространство, соответствующее актуальным потребностям горожан, применяя накопленный опыт и инновации, — обтекаемо ответили в компании. — В данный момент ведется проектирование комплекса, а также разработка концепции благоустройства.
В компании заверили, что она «учитывает не только высотность, но и архитектурный код территории, чтобы органично вписать новые жилые проекты в историческое окружение».
Группа «Эталон» планирует получить разрешение на строительство первой очереди проекта во второй половине следующего года, а полностью завершить его — уже к концу 2026 года. В Кольцове группа намерена реализовать
Директор по маркетингу «Квадротеки» Александр Астахов не сомневается, что «Эталону» по силам построить под Новосибирском такой объем жилья, вопрос только в сроках.
— Нужно обеспечить платежеспособный спрос. Это кажется реалистичным в течение
Брокер кольцовского отделения «Жилфонда» Оксана Борыняк отметила, что спрос на жилье в наукограде относительно высокий: это тихое и зеленое место, куда переезжают семьи с детьми не только из Новосибирска, но и из других регионов.
— В Кольцове — неплохая инфраструктура, много мест, где можно гулять, открываются детские садики, школы — это притягивает людей. Но больше всего там развита внутренняя миграция. Жители Кольцова не уезжают из поселка, а просто переезжают в другой дом, — рассказала Оксана Борыняк.
Сегодня в Кольцове работают всего два застройщика: кроме «АКД», это компания «Проспект», которая строит многоэтажные дома высотой те самые
По оценке управляющего партнера DSO Consulting Сергея Дьячкова, заявленный «Эталоном» объем сегодня превышает общий ввод жилья в Кольцове.
— Насколько я понимаю, те объемы строительства, которые сейчас там есть, их вполне достаточно. Земли там много, а застраивать ее придется очень долго, — заметил Сергей Дьячков.
Это, в частности, может «обломать зубы» северостоличному застройщику, считает он. Хотя в целом приход такого крупного федерального игрока на рынок оценивает положительно.
— С точки зрения конкуренции это очень хорошо. Вообще Новосибирск — один из самых конкурентных в России городов. Например, первая десятка застройщиков ежегодно сдает не более 40% жилья в городе, и лидеры постоянно меняются. В этом смысле у нас рынок хороший. Но беда для московских и питерских девелоперов, которые заходят сюда, состоит в том, что рентабельность здесь совсем другая, — сказал Сергей Дьячков.
Для жителей «Спектра» продажа огромного участка по соседству стала вторым ударом за месяц: ранее они узнали, что компания «АКД» продала часть своей территории для строительства магазина — жители вызвали полицию, чтобы остановить снос березовой рощи для строительства.
Застройщики и из Москвы, и из Петербурга неоднократно выходили на новосибирский строительный рынок, но серьезных успехов здесь до сих пор не добились. Части компаний — покорителей Сибири уже не существует, последний крупный федеральный провал — банкротство «