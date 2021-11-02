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«Эталон» Кольцова: крупный застройщик из Санкт-Петербурга решил строить жилье под Новосибирском

Группа «Эталон» выкупила огромный участок у новосибирского застройщика — что там построят

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Федеральный застройщик обошел вниманием возможности Новосибирска и выбрал большой участок в пригороде

Федеральный застройщик обошел вниманием возможности Новосибирска и выбрал большой участок в пригороде

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Питерская группа «Эталон» начинает строить жилье под Новосибирском

Новосибирская область вновь оказалась интересна застройщикам из других регионов, но если в последние годы к нам стремились компании из соседних областей, то в октябре интерес проявила крупная строительная группа из Санкт-Петербурга. ГК «Эталон» приобрела в поселке Кольцово огромную территорию, чтобы построить не меньше четверти миллиона квадратов жилья. Где появятся столичные дома и почему их будущие соседи недовольны уже сегодня, узнала Лиза Пичугина.

В середине октября санкт-петербургская девелоперская ГК «Эталон» объявила о приобретении 26 га земли в «Новосибирской агломерации», в 25 км от Новосибирска. Район, в котором группа запланировала построить не меньше 260 тысяч кв. м жилья, в релизе описывают как «ведущую научно-производственную площадку региона», где «расположено более десятка исследовательских организаций и инновационных компаний, занимающихся разработкой и производством в сфере биотехнологий». В 25 минутах езды — Академгородок, по соседству — жилые кварталы и лесной массив.

ГК «Эталон» основана в 1987 году в составе компании «Союзэлектронстрой». Компанию основал Вячеслав Заренков — экономист, предприниматель и заслуженный строитель России. Сегодня среди крупных акционеров компании — фонд Baring Vostok Capital Partners и инвестиционная компания АФК «Система». Выручка группы в 2020 году составила 78,7 миллиарда рублей. «Эталон» строит преимущественно жилье среднего класса в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Осенью 2021 года группа объявила о запуске первого проекта в Омске и приобретении земли в Новосибирской области.

Жители и дольщики проекта «Спектр» в наукограде Кольцово, который реализует компания «АКД», сразу поняли, о какой территории идет речь, но для верности заказали выписку из ЕГРН. Она подтвердила, что большой участок, на котором, как они полагали, будут новые очереди малоэтажного микрорайона, проданы (документ имеется в распоряжении НГС).

Елена, чьи близкие родственники приобрели квартиру в одном из строящихся домов «Спектра», в переписке с журналистом НГС приводит позиционирование проекта именно как малоэтажного района.

— По моей оценке, «АКД» показывает себя недобросовестным застройщиком, — написала женщина.

Территория новой застройки граничит с домами комплекса «Спектр», поэтому жители аккуратных малоэтажных домов всерьез обеспокоились

Территория новой застройки граничит с домами комплекса «Спектр», поэтому жители аккуратных малоэтажных домов всерьез обеспокоились

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В компании «АКД» подтвердили, что раньше участок принадлежал застройщику, но никаких проектов и конкретных обещаний по его развитию не было.

— Изначально, в 2016 году, мы анонсировали ЖК «Спектр», показали проект и начали строительство. Детального плана по второму участку — мы называли его «Кольцово-2» — у нас не было, — сообщили в компании в ответ на запрос НГС. — Предполагалось строительство домов большей этажности, чем на первом участке, где сейчас строится «Спектр», но подробно проект не разрабатывался.

По информации «АКД», на участок наложено ограничение этажности от 9 до 17 этажей. По генплану Кольцова территория относится к зоне застройки многоэтажными жилыми домами, то есть малоэтажное жилье там было маловероятно и до продажи земли.

В «Эталоне» более конкретной информации о предполагаемой застройке пока нет.

— В Новосибирской области группа «Эталон» планирует создать современное жилое пространство, соответствующее актуальным потребностям горожан, применяя накопленный опыт и инновации, — обтекаемо ответили в компании. — В данный момент ведется проектирование комплекса, а также разработка концепции благоустройства.

В компании заверили, что она «учитывает не только высотность, но и архитектурный код территории, чтобы органично вписать новые жилые проекты в историческое окружение».

Группа «Эталон» планирует получить разрешение на строительство первой очереди проекта во второй половине следующего года, а полностью завершить его — уже к концу 2026 года. В Кольцове группа намерена реализовать 280 тысяч квадратных метров площадей, из них 260 тысяч квадратов должно составить жилье.

В Москве и Петербурге группа строит дома комфорт-класса и бизнес-класса. И что-то среднее, что называют «бизнес-лайт»

В Москве и Петербурге группа строит дома комфорт-класса и бизнес-класса. И что-то среднее, что называют «бизнес-лайт»

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Директор по маркетингу «Квадротеки» Александр Астахов не сомневается, что «Эталону» по силам построить под Новосибирском такой объем жилья, вопрос только в сроках.

— Нужно обеспечить платежеспособный спрос. Это кажется реалистичным в течение 5–7 лет, — рассуждает эксперт. — Внутреннего спроса может не хватить. Из Новосибирска люди переезжают, но не очень массово: вряд ли этот объем составит более 15% от сделок, которые обеспечивает сам Кольцово и Академгородок.

Брокер кольцовского отделения «Жилфонда» Оксана Борыняк отметила, что спрос на жилье в наукограде относительно высокий: это тихое и зеленое место, куда переезжают семьи с детьми не только из Новосибирска, но и из других регионов.

— В Кольцове — неплохая инфраструктура, много мест, где можно гулять, открываются детские садики, школы — это притягивает людей. Но больше всего там развита внутренняя миграция. Жители Кольцова не уезжают из поселка, а просто переезжают в другой дом, — рассказала Оксана Борыняк.

Долгое время единственным застройщиком в Кольцове была компания «Проспект» — она возвела почти всю новую часть поселка

Долгое время единственным застройщиком в Кольцове была компания «Проспект» — она возвела почти всю новую часть поселка

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Сегодня в Кольцове работают всего два застройщика: кроме «АКД», это компания «Проспект», которая строит многоэтажные дома высотой те самые 9–17 этажей. По информации с сайта застройщика, сегодня в процессе строительства находятся 5 домов, один планируют сдать до конца этого года, по одному в следующем и 2023-м, два — в 2024 году. В «Спектре» в следующем году хотят сдать очередную очередь домов, в ближайшее время — начать новую, уже четвертую. Всего здесь запланировано 19 домов.

По оценке управляющего партнера DSO Consulting Сергея Дьячкова, заявленный «Эталоном» объем сегодня превышает общий ввод жилья в Кольцове.

— Насколько я понимаю, те объемы строительства, которые сейчас там есть, их вполне достаточно. Земли там много, а застраивать ее придется очень долго, — заметил Сергей Дьячков.

Это, в частности, может «обломать зубы» северостоличному застройщику, считает он. Хотя в целом приход такого крупного федерального игрока на рынок оценивает положительно.

— С точки зрения конкуренции это очень хорошо. Вообще Новосибирск — один из самых конкурентных в России городов. Например, первая десятка застройщиков ежегодно сдает не более 40% жилья в городе, и лидеры постоянно меняются. В этом смысле у нас рынок хороший. Но беда для московских и питерских девелоперов, которые заходят сюда, состоит в том, что рентабельность здесь совсем другая, — сказал Сергей Дьячков.

Кольцово ценят за экологию и образование — в этот зеленый пригород приезжают не только из Новосибирска, но и из других регионов

Кольцово ценят за экологию и образование — в этот зеленый пригород приезжают не только из Новосибирска, но и из других регионов

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Для жителей «Спектра» продажа огромного участка по соседству стала вторым ударом за месяц: ранее они узнали, что компания «АКД» продала часть своей территории для строительства магазина — жители вызвали полицию, чтобы остановить снос березовой рощи для строительства.

Застройщики и из Москвы, и из Петербурга неоднократно выходили на новосибирский строительный рынок, но серьезных успехов здесь до сих пор не добились. Части компаний — покорителей Сибири уже не существует, последний крупный федеральный провал — банкротство «СУ-155», которая планировала расселить целый ветхий микрорайон.

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Кольцовомикрорайон «Спектр»ГК «Эталон»АКД
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