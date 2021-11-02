«Эталон» Кольцова: крупный застройщик из Санкт-Петербурга решил строить жилье под Новосибирском

Новосибирская область вновь оказалась интересна застройщикам из других регионов, но если в последние годы к нам стремились компании из соседних областей, то в октябре интерес проявила крупная строительная группа из Санкт-Петербурга. ГК «Эталон» приобрела в поселке Кольцово огромную территорию, чтобы построить не меньше четверти миллиона квадратов жилья. Где появятся столичные дома и почему их будущие соседи недовольны уже сегодня, узнала Лиза Пичугина.



В середине октября санкт-петербургская девелоперская ГК «Эталон» объявила о приобретении 26 га земли в «Новосибирской агломерации», в 25 км от Новосибирска. Район, в котором группа запланировала построить не меньше 260 тысяч кв. м жилья, в релизе описывают как «ведущую научно-производственную площадку региона», где «расположено более десятка исследовательских организаций и инновационных компаний, занимающихся разработкой и производством в сфере биотехнологий». В 25 минутах езды — Академгородок, по соседству — жилые кварталы и лесной массив.

