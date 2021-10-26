Жители модного ЖК вызвали полицию из-за рабочих, пытавшихся вырубить березовую рощу

В Кольцово застройщик хочет построить магазин вместо березовой рощи
В модном жилом комплексе «Спектр» (наукоград Кольцово) 25 октября начали вырубать под магазин березовую рощу. Возмущенные вырубкой местные жители вызвали участкового — по их словам, у рабочих не было документов, в которых бы прописывалось, где можно рубить, а где нельзя. Эту рощу жители «Спектра» пытались отстоять с начала лета, но не нашли поддержки ни в администрации Кольцово, ни у застройщика — компании «АКД». Как люди боролись за зеленую зону и что там хотят построить на самом деле — разбиралась корреспондент НГС Елизавета Шаталова.
Дома с видом на лес
9 микрорайон Кольцово начали развивать в 2014 году. А первые квартиры в ЖК «Спектр», под который застройщик «АКД» арендовал участок площадью 17,4 гектаров, сдали в 2019 году. Новый жилкомплекс привлек внимание потенциальных жильцов, в том числе, необычным дизайном, двухэтажными домами, детской площадкой с динозаврами, парком с прудом и видом из окон на березовый лес.
Компания ООО «АКД» создана в 2007 году. По данным Контур.Фокус, директор компании — Максим Петров, учредитель — АО «Акд-Холдинг». Артем Шабалин владеет 66,7% холдинга, остальными 33,3% владеет Алексей Бурдэ. За 2020 год чистая прибыль «АКД-Холдинга» составила 6,8 миллионов рублей. В холдинг также входят компании «Акд-Кольцово» и «АКД-Мета». В 2019 году «АКД» частично проиграл с АО «ДОМ.РФ» из-за неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договорам аренды. Суд обязал компанию выплатить пять с лишним миллионов рублей.
Окна дома №3 как раз выходят на рощу, которую хотят срубить. Большинство жителей заехали в новостройку два года назад. Изначально, утверждают они, план планировки ЖК был другим. Роща должна была остаться, а рядом собирались построить небольшой магазин. В 2020 году застройщик отмежевал землю, и территория под рощей была отдана под будущий магазин. Это подтверждают выписки из ЕГРН, которые есть в распоряжении редакции НГС.
Как предполагают жители (застройщик и администрация это не отрицают), магазин будет полноформатным — то есть не только торговая точка, но еще и склад. Территория, которая по выпискам из ЕГРН уйдет под магазин, занимает 1,5 тысячи квадратных метров. Сейчас на этом месте расположена роща.
— Мы не против магазина, тут вопрос формата. У нас небольшой жилой комплекс. Всего четыре дома, около 320 домохозяйств. Мы разговаривали с бизнесменами, здесь пытаются построить полноформатный супермаркет. Мы говорим, что это избыточно. Сейчас есть службы доставки. Большинство жителей работают, ездят куда-то, по дороге есть магазины. Нам только надо купить свежий хлеб, молочку и все. Для этого не нужно вырубать рощу и пихать здание на 600 квадратов, — возмущается Наталья Данилова, собственница квартиры в доме №3.
Позиция застройщика
В компании «АКД» пояснили НГС, что формат будущего здания не обсуждался, на этапе планирования было выделено лишь предполагаемое место расположения объекта.
— Поскольку участок предоставлен новому арендатору для строительства в соответствии с видами разрешенного использования, то информацию о планах на строительство, о формате магазина и о том, принято ли окончательное решение, следует уточнить у застройщика объекта (арендатора земельного участка), — объяснил застройщик.
На вопросы о том, что именно будет построено на участке, в «АКД» не ответили. Сослались только, что эту информацию может рассказать арендатор — «Архитектурно-строительная мастерская Тимушкина и К».
Дозвониться до «АСМ Тимушкина и К» НГС не удалось — по телефонам никто не отвечает. На письмо, которое было отправлено на электронную почту компании (она указана на сайте), пришел ответ, что мы «обратились не по адресу».
Компания «АСМ Тимушкина и К» образована 31 марта 2008. По данным Контур.Фокуса, генеральный директор компании Алексей Половников. Он же является учредителем компании. Чистая прибыль компании за 2020 год составила 5,8 миллионов рублей. Вид деятельности — «аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом». Алексей Половников также владеет нескольми строительными компаниями: ООО «Абс», ООО «Айрон», ООО «Строй Лэнд».
Жители «Спектра» возмущаются пассивностью не только застройщика, но и администрации Кольцово:
— Мы идем в администрацию за помощью, а там говорят, что они ни при чем. И по официальным ответам такая позиция тоже чувствуется. У нас есть представитель застройщика в чатике жилкомплекса. И он нам с самого начала говорил, что мы [застройщик] тут вообще не при делах, это все администрация и так далее, — рассказывает жительница дома №3 Наталья Данилова.
Активисты из числа собственников наняли юриста, который сейчас представляет их интересы в борьбе за рощу. Юрист Богдан Кучеренко говорит, что в разрешении на строительство указано, что строить будут магазин общей торговой площадью 139 квадратов.
Что сейчас происходит
Как рассказала жительница ЖК «Спектр» Мария Гусева, 22 октября рабочие срубили первые 6 берез. А 25 октября они уже приехали со специальной вышкой для спила деревьев.
— Рабочие пытались сразу начать спил, без установки забора, огородив площадку полосатой лентой. Жители вызвали участкового для прояснения ситуации и остановки вырубки, а также для проверки всех необходимых документов. У рабочих на руках было разрешение на строительство и вырубку, но не было ни схемы расположения деревьев, ни размеров участка, который нужно огородить, — говорит местная жительница Мария Гусева.
Участковый, по словам жителей, приостановил работы до тех пор, пока рабочие не установят забор, а также пригласил представителей администрации посёлка, чтобы они предоставили недостающие схемы.
— Также на место приезжала представитель застройщика, которая вызвала Росгвардию, видимо, для задержания жителей. Удалось договориться с руководителем фирмы, занимающейся вырубкой, который обещал, что забор будет установлен согласно кадастровой карте, с бетонированием столбов, также будет организован туалет и мусорные баки для строителей, и только потом начнётся вырубка. Но 25 октября уже спилили много молодых деревьев, — переживает девушка.
Как рассказали в МВД по Новосибирской области, из ЖК «Спектр» 25 октября поступило три вызова.
— Было три сообщения в отдел полиции №1 «Кольцово» по факту вырубки зеленых насаждений. На все факты выезжали сотрудники полиции. В настоящее время участковым уполномоченным по данному факту проводится проверка, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Весной этого года жители многоквартирного дома в поселке Кудряшовском восстали против вырубки многометровых сосен на участке, где запланировано строительство магазина. Одна из местных жительниц подала в суд, чтобы помешать стройке перед домом и начала разбираться в том, как этот участок вообще оказался продан. Женщина обнаружила хитрую схему по переводу части леса в зону под застройку.