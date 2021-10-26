Жители модного ЖК вызвали полицию из-за рабочих, пытавшихся вырубить березовую рощу

Дома с видом на лес

9 микрорайон Кольцово начали развивать в 2014 году. А первые квартиры в ЖК «Спектр», под который застройщик «АКД» арендовал участок площадью 17,4 гектаров, сдали в 2019 году. Новый жилкомплекс привлек внимание потенциальных жильцов, в том числе, необычным дизайном, двухэтажными домами, детской площадкой с динозаврами, парком с прудом и видом из окон на березовый лес.

Компания ООО «АКД» создана в 2007 году. По данным Контур.Фокус, директор компании — Максим Петров, учредитель — АО «Акд-Холдинг». Артем Шабалин владеет 66,7% холдинга, остальными 33,3% владеет Алексей Бурдэ. За 2020 год чистая прибыль «АКД-Холдинга» составила 6,8 миллионов рублей. В холдинг также входят компании «Акд-Кольцово» и «АКД-Мета». В 2019 году «АКД» частично проиграл с АО «ДОМ.РФ» из-за неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договорам аренды. Суд обязал компанию выплатить пять с лишним миллионов рублей.

Окна дома №3 как раз выходят на рощу, которую хотят срубить. Большинство жителей заехали в новостройку два года назад. Изначально, утверждают они, план планировки ЖК был другим. Роща должна была остаться, а рядом собирались построить небольшой магазин. В 2020 году застройщик отмежевал землю, и территория под рощей была отдана под будущий магазин. Это подтверждают выписки из ЕГРН, которые есть в распоряжении редакции НГС.