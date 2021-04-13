Новосибирцы восстали против вырубки сосен и раскрыли хитрую схему, по которой продали участок с лесом

Участок с лесом под Новосибирском продали по хитрой схеме ради магазина
Жители многоквартирного дома в поселке Кудряшовском восстали против вырубки многометровых сосен на участке, где запланировано строительство магазина. Одна из местных жительниц подала в суд, чтобы помешать стройке перед домом и начала разбираться в том, как этот участок вообще оказался продан. Женщина обнаружила хитрую схему по переводу части леса в зону под застройку. Корреспондент НГС Илья Калинин выслушал обе стороны разгорающегося скандала и даже пообщался с невольным участником чиновничьего обмана, в результате которого на участке леса с соснами стала возможна застройка.
Как сосны оказались под угрозой вырубки
Жители многоэтажки на улице
Вся эта история для застройщика — компании «Дагаз» — и для жителей стоквартирного дома началась в январе 2020 года. Тогда местные жители с удивлением обнаружили, что зеленый участок с соснами перед их домом начали огораживать столбами для забора. Потом там появился вагончик со сторожем и туалет. Так стало понятно, что оставшуюся от леса территорию с соснами передали под застройку, и теперь здесь будет магазин. Позже, когда одна из жительниц подала в суд по готовящейся стройке и участок был арестован на период разбирательства, застройщик убрал оттуда все объекты.
— Некоторым соснам там более ста лет. Мы считаем, что этот участок должен быть сохранен в поселке, и это — лес, а не кустарник, как написано в документах. Как можно сосну высотой более 20 метров назвать кустарником? — возмущается жительница дома Наталья Строева.
По мнению женщины, абсурдность ситуации еще и в том, что через дорогу от этого лесного участка — буквально в нескольких метрах — уже работает крупный магазин. А недалеко находятся и еще два магазина.
— Мы когда увидели, что там всё огородили в один день и собрались вырубать, сразу позвонили в прокуратуру и подняли всех на уши. Приехала прокурорская проверка и сказала [застройщику], мол, как вы вырубаете? Там даже порубочного билета не было, — рассказал другой житель, Юрий Королёв.
В связи с этим, как считают жители, беззаконием одна из активисток — Ольга Бегченкова — направила иск в суд Новосибирского района.
Что говорит застройщик и владелец участка
Владельцем скандального участка и застройщиком является новосибирская компания «Дагаз». Одна из жительниц дома в разговоре с корреспондентом НГС со вздохом заметила, что понимает: застройщик владеет участком законно, так как абсолютно честно приобрел его у другого юридического лица — ООО «Ахава — Сибирь». Бывший владелец тоже собирался строить тут магазин, но в какой-то момент избавился от участка, даже не успев оплатить, как утверждают жители, разрешение на вырубку.
Гендиректор ООО «Дагаз» и его реальный владелец Константин Дагаев пояснил, что абсолютно законно приобрел этот участок в октябре 2019 года у «Ахава — Сибирь» за сумму более десяти миллионов рублей.
— На этот участок [предыдущим владельцем] было получено разрешение на строительство торгового центра на 1500 квадратных метров. Но я решил немного изменить концепцию и уменьшить площадь застройки — соответственно, оставить насаждения между жилым домом и магазином. Нам достаточно вполне и 900 «квадратов». По факту, если бы мы не переделывали документы под свой проект, то в прошлом году могли бы вырубить [деревья], — заметил Константин Дагаев.
Тем не менее у нового владельца не было ни разрешения на строительство, ни разрешения на вырубку. С чем он соглашается и называет это своей ошибкой, но уверяет, что хочет сделать всё правильно.
— Я сейчас искренне не понимаю, что не нравится гражданам. Они хотят, чтобы там был клочок леса посередине Кудряшей? Он и останется, просто его станет меньше. Между домом и магазином останется лес, граждане будут его видеть. Просто мы в порядок территорию приведем. А сейчас там мусор, там ходить невозможно, — недоумевает Дагаев.
В разговоре с корреспондентом НГС застройщик уточнил, что из четырех тысяч квадратных метров леса планирует вырубить всего четверть — тысячу метров.
Жители в ответ на это также недоумевают: какой лес там останется, если вся ширина зеленого участка между их жилым домом и работающим магазином по другую сторону сосен — в пределах 50 метров? Если же учитывать нормативы в ГОСТе на отступы между зданиями, уточняет Ольга Бегченкова, то ширина магазина окажется метра три-четыре.
— Сейчас я гражданам предлагаю: если вы хотите поучаствовать именно в физической пересадке деревьев в лес, то есть взять деревья и пересадить их в лес, вы можете со мной скинуться деньгами и пересадить их в лес. И деревья будут расти в лесу. Как вот зайки в лесу живут, мишки. Не в зоопарке, а в лесу. Стоит это два миллиона рублей, — заметил застройщик.
Хитрая схема по передаче леса под застройку
Подавшая иск в суд Ольга Бегченкова тщательно изучила историю этого участка с начала
По словам Бегченковой, она обнаружила, что по документам до 2002 года этот участок относился к лесному фонду, а после 2008 года на этой территории уже появились участки под индивидуальное жилое строительство.
— По градостроительному кодексу, который существовал на тот момент, для того чтобы определить, к какой зоне отнести землю, необходимо эту процедуру пройти через публичные слушания. Но их не было. Я добивалась и в сельском совете, и в районной администрации: покажите тот документ, в котором [говорится], после того как из лесфонда вы эту землю получили, кто ее отнес по зонированию к индивидуальному жилищному строительству. И ответа я так и не получила, — объяснила Ольга Бегченкова.
Женщине удалось выяснить цепочку собственников этого соснового участка. До «Дагаза» им владела компания «Ахава — Сибирь». До этой фирмы участок был в собственности у физического лица — Дмитрия Афанасова. Афанасов же в свое время получил этот фрагмент леса, объединив его из купленных трех небольших участков, которыми в свою очередь владели другие физические лица: Сергей Демьянович, Нина Раева и Максим Можин. Бегченкова разыскала Максима Можина и даже привела его в суд для дачи показаний. Правда, показания самого первого владельца одного из трех участков, которые в итоге достались застройщику, на решение суда влияния не оказали.
Корреспондент НГС тоже связался с Можиным и выяснил, что несколько лет назад один из руководителей Кудряшовского сельсовета предложил ему «помочь поселку». Помощь заключалась в том, чтобы Можин получил на себя земельный участок и передал его с доверенностью другому лицу. Высокопоставленный чиновник, имя которого Можин не стал называть, объяснил, что так поступят и некоторые другие добровольцы, а всё это надо, мол, для формирования большого земельного участка, на котором якобы будет построен кудряшовский Дворец спорта. Эту же историю Можин озвучил и в суде.
Дворец спорта действительно был построен, только вот можинский участок, вероятно, как и некоторые другие, оказался совсем не там, где строили спортивный объект. В 2020 году Максим Можин узнал, что в итоге его участок был продан за миллион рублей. Сам же он от этой сделки не получил ни копейки. После такой информации Можин разыскал человека, который с его доверенностью выгодно продал его же земельный участок, и предложил объясниться.
— Если коротко, на вопрос мой, мол, как так получилось, мне сказали: «Ну, получилось и получилось. Забудь и всё». Но я сказал, что не буду ничего забывать, собрался и пошел в суд. И еще пойду, если потребуется, — вздохнул мужчина.
Что отвечают местные власти
Местные власти в лице руководства Кудряшовского сельсовета открестились от конфликта, пояснив, что будут ждать окончательных судебных решений.
— До настоящего времени к нам никто не обращался ни с заявлениями, ни с какими документами о получении разрешения на вырубку. А разрешение на строительство выдает администрация Новосибирского района. Если решение суда вступит в силу, то мы собственникам земельного участка должны предоставить такую муниципальную услугу [и выдать разрешение на вырубку]. У нас полномочия с
В администрации Новосибирского района корреспонденту НГС не смогли оперативно прокомментировать конфликт и уточнить, кто именно и как разрешил несколько лет назад передать лесные участки под индивидуальную жилую застройку. Сотрудник администрации попросил отправить вопросы по электронной почте, пообещав, что запрос будет рассмотрен не позднее положенного по закону срока.
Что решил суд и как настроены жители
На днях суд Новосибирского района вынес решение отказать в удовлетворении иска Ольги Бегченковой и признал право распоряжаться участком с соснами за его сегодняшним владельцем — компанией «Дагаз». Копия судебного решения имеется в распоряжении редакции. Однако ограничительные меры с участка пока не сняты — истец Ольга Бегченкова обжаловала это решение в Новосибирском областном суде.
В разговоре с корреспондентом НГС одна из жительниц дома, предполагая возможный негативный сценарий, уверенно заметила, что жильцы настроены решительно и выйдут, если потребуется, лично останавливать строительную технику и бензопилы.
В феврале мы писали о том, как два участка между Нижней Ельцовкой и микрорайоном Щ, окруженных лесом, и по документам, и фактически передали под жилую застройку. Депутат заявил, что под высотки хотят спилить 2000 деревьев.