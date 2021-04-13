Новосибирцы восстали против вырубки сосен и раскрыли хитрую схему, по которой продали участок с лесом

Как сосны оказались под угрозой вырубки



Жители многоэтажки на улице Октябрьской, 7а в поселке Кудряшовском начали борьбу против застройки зеленого участка перед своим домом. Здесь расположилось более сотни многометровых сосен, которые должны пойти под снос из-за строительства магазина.



Вся эта история для застройщика — компании «Дагаз» — и для жителей стоквартирного дома началась в январе 2020 года. Тогда местные жители с удивлением обнаружили, что зеленый участок с соснами перед их домом начали огораживать столбами для забора. Потом там появился вагончик со сторожем и туалет. Так стало понятно, что оставшуюся от леса территорию с соснами передали под застройку, и теперь здесь будет магазин. Позже, когда одна из жительниц подала в суд по готовящейся стройке и участок был арестован на период разбирательства, застройщик убрал оттуда все объекты.



— Некоторым соснам там более ста лет. Мы считаем, что этот участок должен быть сохранен в поселке, и это — лес, а не кустарник, как написано в документах. Как можно сосну высотой более 20 метров назвать кустарником? — возмущается жительница дома Наталья Строева.

