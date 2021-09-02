Под Новосибирском строят источник синхротронного излучения, которому нет аналогов в мире. Что это за штука за 37 млрд?

— В принципе, она была готова к подписанию и старту работ, но, к сожалению, не случилось. На тот момент было отложено до подписания указа президента, — рассказывал Валерий Бухтияров.

Уже в указе были усилены характеристики источника — там он был обозначен как источник поколения 4+.

Речь идет об указе президента Российской Федерации от 25. 07. 2019 г . № 356 — О мерах по развитию синхротронных и нейтронных исследований и исследовательской инфраструктуры в Российской Федерации. В нем говорится о создании исследовательских центров в Новосибирской, Московской и Ленинградской областях и на острове Русский. Там же указано, что проекты будут финансироваться из федерального бюджета.

Контракт на изготовление оборудования для центра заключили с Институтом ядерной физики имени Г. И. Будкера СО РАН в мае 2021 года. Уже в июне там запустили первое производство.

Что такое СКИФ? И зачем он Новосибирской области?

Сибирский кольцевой источник фотонов будет выглядеть как несколько зданий. Все они должны обеспечивать выполнение исследований на пучках синхротронного излучения. Основное здание — это круг диаметром около 230 метров, внутри которого находится кольцевой ускорительный комплекс.

— Синхротрон — это вакуумная труба в форме кольца, в которой электроны, ускоренные до скорости света, поворачивают в магнитном поле и рождают синхротронное излучение. По специальным каналам вывода, расположенным вдоль кольца по касательной к траектории движения электронов, синхротронное излучение направляется на экспериментальные станции. Там ученые ставят на пути синхротронного излучения образцы и измеряют отклик, порождаемый этим взаимодействием. Образцы — это различные материалы, клетки организмов и даже живые организмы целиком, например, лабораторные животные, — объясняет директор ЦКП «СКИФ» Института катализа СО РАН Евгений Левичев.

Евгений Левичев — директор ЦКП «СКИФ» Института катализа СО РАН, заместитель директора Института ядерной физики имени Г. И. Будкера СО РАН по научной работе.

По словам Евгения Левичева, синхротронное излучение позволяет заглянуть внутрь исследуемого образца и увидеть его структуру в разном масштабе — от отдельных атомов до тканей или органов лабораторного животного.

— Кроме того, оно дает возможность исследовать различные быстропротекающие процессы, как бы сделав про них фильм в замедленной съемке, что невозможно с помощью других методов. Это может быть, например, взаимодействие вируса и лекарственного препарата, химические реакции на поверхности катализатора, распространение ударной волны при взрыве. Причем источники четвертого поколения позволяют снимать, а затем просматривать не просто кино, а как бы голограмму исследуемого объекта процесса, — сказал Евгений Левичев.



Например, можно будет изучать белки и нуклеиновые кислоты, которые играют важную роль в процессах, протекающих в клетках организма человека, животного или растений. Если узнать, как устроен конкретный белок, можно сконструировать особые молекулы, которые будут прочно с ним связываться, модифицируя или полностью блокируя его деятельность.



— Таким образом с помощью синхротронного излучения можно разрабатывать противовоспалительные, противовирусные, антибактериальные и другие виды лекарственных препаратов. Причем исследования на СКИФ призваны рационализировать этот процесс. Вместо случайного перебора многочисленных малых молекул можно точно предсказать и спланировать синтез именно той молекулы, которая окажется максимально активной, — объяснил Левичев.



Аналогичным образом можно будет исследовать аккумуляторы, полупроводники, катализаторы, топливные элементы, создавать материалы с улучшенными свойствами.

По словам ученого, сейчас в стране всего 2 центра, где есть синхротроны: НИЦ «Курчатовский институт» в Москве и Институт ядерной физики СО РАН в Новосибирске. Там находятся источники синхротронного излучения (СИ) 2-го и 1-го поколений.

— Поэтому российские ученые ездят в мировые центры СИ: European Synchrotron Radiation Facility (Франция), MAX IV (Швеция), Diamond (Великобритания) и другие. Это по ряду причин неудобно: приоритет по выделению пучкового времени — у национальных пользователей синхротронов, поездки связаны с временными и финансовыми затратами, дополнительные сложности создала и пандемия. Конечно, консорциумы ученых научились, например, передавать специальные контейнеры с образцами через транспортные или почтовые службы и проводить дистанционные эксперименты, однако это резко ограничивает свободу действий при планировании и проведении эксперимента, — пояснил Евгений Левичев.



По словам директора проекта, создание синхротрона расширит исследовательские возможности для ученых СО РАН и создаст сопутствующую инфраструктуру:



— Это и возможность для предприятий реального сектора экономики — фармацевтических, химических/нефтехимических, лесопромышленных компаний, предприятий металлообработки и микроэлектроники — провести собственные исследования для усовершенствования продукции.



Откуда уверенность, что новосибирский СКИФ станет лучшим в мире?

По словам Евгения Левичева, выделять сибирский источник будет самая важная его характеристика — эмиттанс и зависящая от него яркость.

— Можно сравнить источник СИ с фонариком: для хорошего освещения и получения качественного изображения какого-то небольшого объекта, расположенного на определенном расстоянии, не подойдет большой фонарик, так как на объект попадет мало фотонов, и мы ничего не увидим. Значит, источник света нужен соразмерный. При этом угловая расходимость луча тоже должна быть малой, иначе фотонов снова не хватит. Произведение угловой расходимости на размер источника и называют эмиттансом, — сказал Левичев.



Чем сильнее ток пучка и меньше эмиттанс, тем ярче источник, а значит лучше качество получаемых изображений и выше скорость проведения экспериментов:

— На СКИФ будет приличный электронный ток — 400 мА и рекордно низкий в мировом масштабе эмиттанс — 75 пм рад, — говорит ученый.



Сколько людей и компаний будут работать со СКИФом?

На церемонии начала строительства Андрей Травников упоминал, что будущими станциями СКИФа заинтересовались не только университеты и научные институты, но и корпорации. По словам Евгения Левичева, сейчас с компаниями — потенциальными пользователями СКИФ — идут переговоры, но их названия пока не раскрывают.

— Это предприятия из таких отраслей, как химия и нефтехимия, фармацевтика, микроэлектроника, авиастроение. Варианты взаимодействия с предприятиями пользователями могут быть разными. Это могут быть прямые инвестиции в создание экспериментальных станций и их работу, доступ через ассоциации и коллаборационные группы, получение грантов на исследования от фондов, прямая покупка пучкового времени, если компания не готова делиться своими результатами в научных публикациях, — рассказывает Евгений Левичев.

Планируется, что для работы в самом СКИФе к 2024 году потребуется 350–400 человек — это специалисты для обслуживания комплекса и исследователи.

Не будет ли излучение опасным для окружающих?

Организаторы проекта утверждают, что нет. По словам Евгения Левичева, в отличие от реакторов ионизирующее излучение мгновенно исчезает при выключении ускорителя (например, по причине неполадок).

— Электронный пучок отделен от экспериментального зала толстой стеной из специального бетона, а высокотехнологичная система радиационного контроля строго следит за возможностью допуска к оборудованию и безопасно выключает пучок при попытке несанкционированного проникновения, — подытожил специалист.

Что еще почитать про науку и технологии?

На выставку технологий в Новосибирске привезли устройство против храпа — что еще удивительного там показали.



У «Вектора» появилась новая таинственная вакцина от коронавируса. Станет ли она более эффективной?



Голый оклад. Большое исследование НГС о реальных заработках ученых — вынужденные схемы и зарплатные квитки.

