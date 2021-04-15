У «Вектора» появилась новая таинственная вакцина от коронавируса. Станет ли она более эффективной?

Прекурсор — вещество, участвующее в реакции, приводящей к образованию целевого вещества.



Николай Крючков подчеркивает, что всё это — предположения, так как открытых публикаций о препарате нет. О составе препарата можно узнать только после государственной регистрации. По словам Крючкова, сейчас судить об « ЭпиВакКороне-Н » можно только по опубликованному патенту и «информации из фармацевтической индустрии». При этом в самом патенте не указано название вакцины, то есть нет прямых подтверждений, что патент относится к « ЭпиВакКороне-Н », говорит Николай Крючков:

— Поскольку никаких других патентов у «Вектора» на эту тему не было, я думаю, что речь о ней.

Об упрощении производства говорит и создатель группы гражданских исследований «ЭпиВакКороны» Андрей Криницкий со ссылкой на представителей Роспотребнадзора.

— Эта вакцина — та же самая «ЭпиВакКорона», по механике они не отличаются. Они просто упростили технологию, чтобы легче было производить, а принцип действия такой же. Как я понял, в изначальной «ЭпиВакКороне» у них 3 маленьких пептида, а здесь они 2 из 3 пептидов слепили вместе. Чтобы на 30% проще сделать производство, а суть осталась та же самая. И все наши выводы про эффективность будут равносильны, — сказал Андрей Криницкий в разговоре с НГС.