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У «Вектора» появилась новая таинственная вакцина от коронавируса. Станет ли она более эффективной?

У новой версии вакцины изменился состав и название — эксперты рассказали, с чем это может быть связано

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Сейчас разработчики новой вакцины приступили к клиническим исследованиям

Сейчас разработчики новой вакцины приступили к клиническим исследованиям

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«Вектор» начал клинические испытания «ЭпиВакКороны-Н»

В марте 2021 года этический комитет Минздрава одобрил исследование новой вакцины «Вектора» от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н». О новом препарате известно немного: он, как и «ЭпиВакКорона», разработан на основе пептидов, вводиться будет внутримышечно. Сейчас начались его клинические испытания. Мы поговорили с экспертами о том, что может представлять собой «ЭпиВакКорона-Н» и чем она отличается от первой версии вакцины «Вектора».

Информации об «ЭпиВакКороне-Н» немного, из доступных документов — новый патент «Вектора» на вакцину от коронавируса, а также разрешение на клиническое исследование в реестре Минздрава. Из них следует, что «Вектор» разработал еще одну пептидную вакцину, однако в ней теперь не 3 пептида, а 2.

— То есть, видимо, вместо перекрывающихся пептидов решили использовать длинный пептид, который содержит короткий пептид, — пишет у себя на странице в Facebook молекулярный биолог, создатель биотехнологической компании Sendai Viralytics (США, Массачусетс) Ольга Матвеева.

Проще говоря, в новой вакцине «Вектор», судя по всему, «соединил» два пептида, которые использовали в «ЭпиВакКороне», в один.

Из опубликованной информации известно также, что I и II фазы клинических испытаний новой вакцины начались 8 апреля, а окончатся 30 сентября 2021 года. В них примут участие добровольцы в возрасте от 18 до 60 лет, запланированное число этих добровольцев составляет 300 человек. Вакцина будет вводиться внутримышечно.

Новосибирский центр вирусологии «Вектор» уже разработал вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона». Препарат ввели в гражданский оборот. Вакцина состоит из трех пептидов (мельчайших фрагментов белков, которые создают что-то вроде «портрета» вируса), объединенных с белком-носителем (белок N нового коронавируса). К вакцине возникли вопросы у врачей и добровольцев, в основном они были связаны с выбором пептидов для препарата.

Упрощение производства

Как объяснил НГС врач-иммунолог, кандидат медицинских наук, генеральный директор компании «Клиникал Экселанс Груп» Николай Крючков, «ЭпиВакКорона-Н», скорее всего, призвана упростить производство вакцины.

— Отличия есть в составе активного вещества, поэтому у него предполагается другое торговое наименование. Ходили слухи, что есть некоторые проблемы с выпуском достаточных объемов «ЭпиВакКороны» из-за того, что там необходимо синтезировать 3 пептида и мобилизировать их на подложке антигена. Специалисты «Вектора» пришли к выводу, что 3 пептида синтезировать необязательно, один можно убрать. Это удешевляет и ускоряет производство, потому что прекурсоров активного вещества меньше. Просто легче процедура. Но просто так, на середине пути, после клинических исследований сменить состав невозможно. Это может повлечь за собой значимые изменения разнообразных свойств препарата. Поэтому, наверное, решили сделать второй препарат, который похож на «ЭпиВакКорону», но имеет меньшее количество пептидов, — рассказал Николай Крючков.

Прекурсор — вещество, участвующее в реакции, приводящей к образованию целевого вещества.

Николай Крючков подчеркивает, что всё это — предположения, так как открытых публикаций о препарате нет. О составе препарата можно узнать только после государственной регистрации. По словам Крючкова, сейчас судить об «ЭпиВакКороне-Н» можно только по опубликованному патенту и «информации из фармацевтической индустрии». При этом в самом патенте не указано название вакцины, то есть нет прямых подтверждений, что патент относится к «ЭпиВакКороне-Н», говорит Николай Крючков:

— Поскольку никаких других патентов у «Вектора» на эту тему не было, я думаю, что речь о ней.

Об упрощении производства говорит и создатель группы гражданских исследований «ЭпиВакКороны» Андрей Криницкий со ссылкой на представителей Роспотребнадзора.

— Эта вакцина — та же самая «ЭпиВакКорона», по механике они не отличаются. Они просто упростили технологию, чтобы легче было производить, а принцип действия такой же. Как я понял, в изначальной «ЭпиВакКороне» у них 3 маленьких пептида, а здесь они 2 из 3 пептидов слепили вместе. Чтобы на 30% проще сделать производство, а суть осталась та же самая. И все наши выводы про эффективность будут равносильны, — сказал Андрей Криницкий в разговоре с НГС.

Попытка исправить ситуацию

По словам кандидата биологических наук, научного сотрудника Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН Сергея Седых, новая вакцина «Вектора» разработана с учетом ошибок первого опыта — «ЭпиВакКороны».

— Никто не поверит вакцине, если с ней не будут работать имеющиеся тест-системы. А они даже N-белок не видят. Пока неизвестно, чем отличается «ЭпиВакКорона-Н» от «ЭпиВакКороны». То, что они пытаются сделать более эффективную, работающую форму — это очевидно. Ошибки видны на поверхности, — сказал Сергей Седых.

После начала испытаний «ЭпиВакКороны» добровольцы заявили об отсутствии антител после вакцинации. В «Векторе» признали, что антитела после «ЭпиВакКороны» не фиксируются обычными тест-системами, и заявили, что для этого разработали собственные — SARS-CoV-2-IgG-Вектор.

Сергей Седых отметил, что не совсем удачной является и вакцина в форме капель для носа, о разработке которой недавно заявил генеральный директор «Вектора» Ринат Максютов. По словам ученого, при таком способе введения сложно регулировать, сколько вещества попадет в организм. Человек может, например, чихнуть после «введения».

Однако прививку «ЭпиВакКороной-Н», судя по опубликованным документам, будут делать внутримышечно.

— Хочется надеяться, что они примут во внимание свои ошибки и сделают работающую вакцину. У них для этого есть и средства, и опыт. Я бы не ставил крест на центре вирусологии «Вектор», потому что они действительно способны на многое, — сказал Сергей Седых.

О том, что в новой вакцине «Вектор», возможно, хочет исправить недочеты «ЭпиВакКороны», говорит и иммунолог Николай Крючков.

— Может, эта смена состава призвана не только облегчить выпуск препарата. Потому что к «ЭпиВакКороне» были большие вопросы, которые касались иммуногенности и протективности. Может, были найдены более эффективные пептиды. Нельзя сказать, что это плохо. Вот если бы сделали тайную замену состава, тогда бы мы могли предъявлять какие-то претензии. В данном случае — нет. Это новый препарат, который идет через I, II, III фазы исследований, — сказал Николай Крючков.

Такое же предположение высказала Ольга Матвеева.

— Я предполагаю, что это версия с другими пептидами. Все-таки разговоры про неправильные пептиды достигли ушей разработчиков вакцины. Ведь даже журнал Science меня процитировал, что пептиды выбраны неудачно, — сказала Ольга Матвеева.

Science — журнал Американской ассоциации содействия развитию науки. Считается одним из самых авторитетных научных журналов.

НГС пытался взять комментарий по поводу новой вакцины у генерального директора «Вектора» Рината Максютова, но он бросил трубку. В Роспотребнадзоре на запрос НГС о новой вакцине подтвердили, что у «ЭпиВакКороны-Н» будут особенности производства для увеличения его масштаба.

— «ЭпиВакКорона-Н» — пептидная вакцина с технологическими особенностями производства для масштабирования. Вакцина также вводится внутримышечно. Пока готовится первый этап исследований на 300 человек, — сообщили в Роспотребнадзоре.

Чем же вакцинироваться

Тем не менее ставить прививки важно — это поможет предупредить заболевание и развитие серьезных осложнений. Гораздо выше вероятность серьезно пострадать от болезни, предупреждаемой вакцинацией, чем от самой вакцины, сообщает Всемирная организация здравоохранения.

Сейчас большинство специалистов, а также участников клинических испытаний, рекомендуют прививаться «Спутником V» — доступной в поликлиниках вакциной с доказанной эффективностью.

— Вопросы к вакцине «Вектора» появились еще осенью, но у меня и у других специалистов была надежда, что на них будут получены адекватные ответы. К сожалению, до сих пор ответы, удовлетворяющие специалистов, не поступили. Поэтому, если бы мне нужно было вакцинироваться, то в данной ситуации я бы привился «Спутником». Сейчас мне это не нужно, потому что я переболел коронавирусной инфекцией в начале декабря 2020 года. Сейчас уже можно с большой уверенностью говорить, что «Спутник V» дает надежный иммунитет, защищает на 91,6%, а побочные реакции на эту вакцину проходят максимум за два дня, не оставляя каких-то долговременных последствий, — рассказал вирусолог Сергей Нетёсов в недавнем интервью НГС.

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