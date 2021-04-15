У «Вектора» появилась новая таинственная вакцина от коронавируса. Станет ли она более эффективной?

«Вектор» начал клинические испытания «
В марте 2021 года этический комитет Минздрава одобрил исследование новой вакцины «Вектора» от коронавируса «
Информации об «
— То есть, видимо, вместо перекрывающихся пептидов решили использовать длинный пептид, который содержит короткий пептид, — пишет у себя на странице в Facebook молекулярный биолог, создатель биотехнологической компании Sendai Viralytics (США, Массачусетс) Ольга Матвеева.
Проще говоря, в новой вакцине «Вектор», судя по всему, «соединил» два пептида, которые использовали в «ЭпиВакКороне», в один.
Из опубликованной информации известно также, что I и
Новосибирский центр вирусологии «Вектор» уже разработал вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона». Препарат ввели в гражданский оборот. Вакцина состоит из трех пептидов (мельчайших фрагментов белков, которые создают что-то вроде «портрета» вируса), объединенных с белком-носителем (
Упрощение производства
Как объяснил НГС врач-иммунолог, кандидат медицинских наук, генеральный директор компании «Клиникал Экселанс Груп» Николай Крючков, «
— Отличия есть в составе активного вещества, поэтому у него предполагается другое торговое наименование. Ходили слухи, что есть некоторые проблемы с выпуском достаточных объемов «ЭпиВакКороны» из-за того, что там необходимо синтезировать
Прекурсор — вещество, участвующее в реакции, приводящей к образованию целевого вещества.
Николай Крючков подчеркивает, что всё это — предположения, так как открытых публикаций о препарате нет. О составе препарата можно узнать только после государственной регистрации. По словам Крючкова, сейчас судить об «
— Поскольку никаких других патентов у «Вектора» на эту тему не было, я думаю, что речь о ней.
Об упрощении производства говорит и создатель группы гражданских исследований «ЭпиВакКороны» Андрей Криницкий со ссылкой на представителей Роспотребнадзора.
— Эта вакцина — та же самая «ЭпиВакКорона», по механике они не отличаются. Они просто упростили технологию, чтобы легче было производить, а принцип действия такой же. Как я понял, в изначальной «ЭпиВакКороне» у них 3 маленьких пептида, а здесь они 2 из 3 пептидов слепили вместе. Чтобы на 30% проще сделать производство, а суть осталась та же самая. И все наши выводы про эффективность будут равносильны, — сказал Андрей Криницкий в разговоре с НГС.
Попытка исправить ситуацию
По словам кандидата биологических наук, научного сотрудника Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН Сергея Седых, новая вакцина «Вектора» разработана с учетом ошибок первого опыта — «ЭпиВакКороны».
— Никто не поверит вакцине, если с ней не будут работать имеющиеся тест-системы. А они даже
После начала испытаний «ЭпиВакКороны» добровольцы заявили об отсутствии антител после вакцинации. В «Векторе» признали, что антитела после «ЭпиВакКороны» не фиксируются обычными тест-системами, и заявили, что для этого разработали собственные — SARS-CoV-2-IgG-Вектор.
Сергей Седых отметил, что не совсем удачной является и вакцина в форме капель для носа, о разработке которой недавно заявил генеральный директор «Вектора» Ринат Максютов. По словам ученого, при таком способе введения сложно регулировать, сколько вещества попадет в организм. Человек может, например, чихнуть после «введения».
Однако прививку «
— Хочется надеяться, что они примут во внимание свои ошибки и сделают работающую вакцину. У них для этого есть и средства, и опыт. Я бы не ставил крест на центре вирусологии «Вектор», потому что они действительно способны на многое, — сказал Сергей Седых.
О том, что в новой вакцине «Вектор», возможно, хочет исправить недочеты «ЭпиВакКороны», говорит и иммунолог Николай Крючков.
— Может, эта смена состава призвана не только облегчить выпуск препарата. Потому что к «ЭпиВакКороне» были большие вопросы, которые касались иммуногенности и протективности. Может, были найдены более эффективные пептиды. Нельзя сказать, что это плохо. Вот если бы сделали тайную замену состава, тогда бы мы могли предъявлять какие-то претензии. В данном случае — нет. Это новый препарат, который идет через I, II,
Такое же предположение высказала Ольга Матвеева.
— Я предполагаю, что это версия с другими пептидами. Все-таки разговоры про неправильные пептиды достигли ушей разработчиков вакцины. Ведь даже журнал Science меня процитировал, что пептиды выбраны неудачно, — сказала Ольга Матвеева.
Science — журнал Американской ассоциации содействия развитию науки. Считается одним из самых авторитетных научных журналов.
НГС пытался взять комментарий по поводу новой вакцины у генерального директора «Вектора» Рината Максютова, но он бросил трубку. В Роспотребнадзоре на запрос НГС о новой вакцине подтвердили, что у «
— «
Чем же вакцинироваться
Тем не менее ставить прививки важно — это поможет предупредить заболевание и развитие серьезных осложнений. Гораздо выше вероятность серьезно пострадать от болезни, предупреждаемой вакцинацией, чем от самой вакцины, сообщает Всемирная организация здравоохранения.
Сейчас большинство специалистов, а также участников клинических испытаний, рекомендуют прививаться «
— Вопросы к вакцине «Вектора» появились еще осенью, но у меня и у других специалистов была надежда, что на них будут получены адекватные ответы. К сожалению, до сих пор ответы, удовлетворяющие специалистов, не поступили. Поэтому, если бы мне нужно было вакцинироваться, то в данной ситуации я бы привился «Спутником». Сейчас мне это не нужно, потому что я переболел коронавирусной инфекцией в начале декабря 2020 года. Сейчас уже можно с большой уверенностью говорить, что «
Что еще почитать про вакцины
Мы сравнили четыре вакцины от COVID-19. Кто их разработал и сколько раз нужно ставить прививку?
Если вы собираетесь привиться от коронавируса, то загляните в инструкцию НГС, как поставить себе прививку от ковида — инструкция в 10 карточках.